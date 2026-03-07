Eligieron al aeropuerto de Ezeiza como el mejor del mundo por tener un servicio súper exclusivo

La terminal internacional fue reconocida por su oferta gastronómica, tiendas y servicios al pasajero. Un premio que la posiciona en lo más alto del ranking global

El Aeropuerto de Ezeiza fue seleccionado por el Consejo Internacional de Aeropuertos como el mejor del mundo.

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini fue distinguido como el mejor del mundo en satisfacción comercial. El reconocimiento fue otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos a través del programa Airport Service Quality (ASQ) Commercial , que evalúa la experiencia de compra y gastronomía en terminales aéreas a nivel global.

El ranking mide variables clave como la calidad y variedad de tiendas duty free, la competitividad de promociones, la atención al cliente y la diversidad gastronómica . También inciden factores como limpieza, comodidad en áreas de descanso y acceso a la información de vuelos.

La terminal cuenta con 30 locales gastronómicos que reúnen 21 marcas, 30 tiendas de retail y 7 espacios duty free distribuidos entre preembarque y arribos internacionales . A eso se suman 9 salas VIP, 6 rentadoras de autos y 12 locales de servicios.

Uno de los diferenciales más valorados es la política de precios equiparados a los de la ciudad de Buenos Aires , una estrategia que mejora la percepción del pasajero y potencia el consumo dentro del aeropuerto.

Lo que viene: inversión, obras y ampliación

La empresa Aeropuertos Argentina anunció para este año una inversión de 110 millones de dólares para 2026 destinada a ampliar la capacidad operativa, reforzar infraestructura tecnológica y potenciar el área de cargas.

El plan contempla la construcción de una nueva plataforma para siete aeronaves narrow body y la rehabilitación de pistas clave, consolidando el perfil internacional de la principal puerta de entrada al país.

El plan también apunta a potenciar el negocio de cargas y consolidar el perfil internacional de la terminal y la mayor parte de los fondos se destinará al lado aire, con foco en pistas y plataformas. También contempla la construcción de la nueva plataforma Golf para siete aviones narrow body y la rehabilitación de pistas clave, consolidando su perfil de la principal puerta de entrada al país.