La Capital | Turismo | agencia

La agencia de viajes con más de tres décadas de experiencia y adaptación en el mercado

Con 34 años de trayectoria, Guajira Empresa de Viajes y Turismo consolida su crecimiento con foco en el Caribe, atención personalizada y una apuesta digital

7 de marzo 2026 · 08:11hs
La agencia se creó hace más de 30 años y crece con fuerza en el turismo hacia destinos del Caribe y Asia.

La agencia se creó hace más de 30 años y crece con fuerza en el turismo hacia destinos del Caribe y Asia.

Con más de tres décadas en el mercado, Guajira Empresa de Viajes y Turismo construyó su identidad sobre el conocimiento profundo de los destinos y la atención directa al pasajero. Nacida como emprendimiento individual y hoy consolidada como S.R.L., la agencia entrelaza trayectoria, especialización en Caribe y una adaptación permanente a los cambios del sector.

¿Cuántos años tiene la empresa?

La marca Guajira cumple 34 años en el mercado y 31 como empresa formal de Viajes y Turismo.

¿Dónde está ubicada?

Actualmente operam en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Tras la pandemia dejó el Microcentro, donde funcionó históricamente.

¿Cómo comenzaron?

La empresa nació como emprendimiento unipersonal, luego sociedad de hecho y finalmente S.R.L. En sus inicios se especializó en Cuba y el Caribe, aprovechando el conocimiento directo del destino. Con el tiempo amplió su oferta a toda América y, más adelante, sumó equipos dedicados a Europa y destinos exóticos. Hoy comercializa viajes a todo el mundo.

¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Más de 30 años de experiencia en atención personalizada, conocimiento detallado de destinos, especialmente Caribe, Sudamérica, Europa y Asia, y acompañamiento permanente al viajero. La agencia prioriza el contacto directo, el asesoramiento cultural y hotelero, la empatía y la responsabilidad durante todo el recorrido, además de ofrecer precios competitivos y sugerencias estratégicas sobre el mejor momento para viajar.

¿Qué productos de Free Way son los más elegidos?

Principalmente propuestas al Caribe y salidas grupales. Free Way se mantiene como proveedor central según la demanda de los clientes.

¿Cuál es el destino más elegido actualmente?

República Dominicana, con foco en Miches, Aruba y distintos destinos de Asia encabezan las consultas.

¿Qué tipo de viaje está en auge?

Crece el interés por experiencias más lejanas y culturales como Japón y Corea del Sur, además de safaris en Kenia y Tanzania.

¿Qué proyectos los entusiasman este año?

El desarrollo de una nueva plataforma digital, guajiraviajesyturismo.com y porelcaribe.com, junto con estrategias de posicionamiento y redes sociales para ganar competitividad. También se proyecta ampliar el equipo hacia 2027, en función de la evolución del contexto sectorial.

¿Qué consejo le darían a quien recién empieza?

Entender que el turismo cambia a gran velocidad. La tecnología, la Inteligencia Artificial y los nuevos hábitos de consumo obligan a capacitarse de manera constante. La clave es aprender, desaprender, dominar herramientas digitales e idiomas y trabajar fuerte en la fidelización. El agente sigue siendo valioso cuando aporta conocimiento y criterio profesional.

¿Qué los inspira a seguir?

Más que inspiración romántica, compromiso profesional. Trabajar en lo que se eligió implica actualizarse, sostener estándares y apostar a una mayor asociatividad del sector para fortalecer la actividad a futuro.

Noticias relacionadas
El Aeropuerto de Ezeiza fue seleccionado por el Consejo Internacional de Aeropuertos como el mejor del mundo.

Eligieron al aeropuerto de Ezeiza como el mejor del mundo por tener un servicio súper exclusivo

República Dominicana cuenta con más de 200 playas distribuidas a lo largo de más de 1.500 km de costa.

República Dominicana, al tope del Caribe para los argentinos

Costa Rica es uno de los países a donde los turistas más expresan querer regresar después de un viaje.

Ranking global: el top ten de países a los que los viajeros quieren regresar

Volar en avión puede generar estrés y las aerolíneas están preparadas para llevar calma a los pasajeros.

Volar sin estrés: las mejores aerolíneas para quienes temen subir al avión

Ver comentarios

Las más leídas

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Newells va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Newell's va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Lo último

Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Martín Truffa decidió exponer en forma pública en La Capital el derrotero al que lo sometió su obra social. La repercusión hizo "reaccionar" a la prestadora

Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Se viene la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva
La Ciudad

Se viene la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico
La Ciudad

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Newells va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Newell's va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newells: La historia del club está en juego

La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newell's: "La historia del club está en juego"

Ovación
Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Por Gustavo Conti
Ovación

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Policiales
Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

La Ciudad
Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo
Política

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario
La Ciudad

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad