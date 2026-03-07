La agencia de viajes con más de tres décadas de experiencia y adaptación en el mercado

Con 34 años de trayectoria, Guajira Empresa de Viajes y Turismo consolida su crecimiento con foco en el Caribe, atención personalizada y una apuesta digital

La agencia se creó hace más de 30 años y crece con fuerza en el turismo hacia destinos del Caribe y Asia.

Con más de tres décadas en el mercado, Guajira Empresa de Viajes y Turismo construyó su identidad sobre el conocimiento profundo de los destinos y la atención directa al pasajero. Nacida como emprendimiento individual y hoy consolidada como S.R.L., la agencia entrelaza trayectoria, especialización en Caribe y una adaptación permanente a los cambios del sector .

La marca Guajira cumple 34 años en el mercado y 31 como empresa formal de Viajes y Turismo.

Actualmente operam en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Tras la pandemia dejó el Microcentro, donde funcionó históricamente.

La empresa nació como emprendimiento unipersonal, luego sociedad de hecho y finalmente S.R.L . En sus inicios se especializó en Cuba y el Caribe, aprovechando el conocimiento directo del destino. Con el tiempo amplió su oferta a toda América y, más adelante, sumó equipos dedicados a Europa y destinos exóticos. Hoy comercializa viajes a todo el mundo.

¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Más de 30 años de experiencia en atención personalizada, conocimiento detallado de destinos, especialmente Caribe, Sudamérica, Europa y Asia, y acompañamiento permanente al viajero. La agencia prioriza el contacto directo, el asesoramiento cultural y hotelero, la empatía y la responsabilidad durante todo el recorrido, además de ofrecer precios competitivos y sugerencias estratégicas sobre el mejor momento para viajar.

¿Qué productos de Free Way son los más elegidos?

Principalmente propuestas al Caribe y salidas grupales. Free Way se mantiene como proveedor central según la demanda de los clientes.

¿Cuál es el destino más elegido actualmente?

República Dominicana, con foco en Miches, Aruba y distintos destinos de Asia encabezan las consultas.

¿Qué tipo de viaje está en auge?

Crece el interés por experiencias más lejanas y culturales como Japón y Corea del Sur, además de safaris en Kenia y Tanzania.

¿Qué proyectos los entusiasman este año?

El desarrollo de una nueva plataforma digital, guajiraviajesyturismo.com y porelcaribe.com, junto con estrategias de posicionamiento y redes sociales para ganar competitividad. También se proyecta ampliar el equipo hacia 2027, en función de la evolución del contexto sectorial.

¿Qué consejo le darían a quien recién empieza?

Entender que el turismo cambia a gran velocidad. La tecnología, la Inteligencia Artificial y los nuevos hábitos de consumo obligan a capacitarse de manera constante. La clave es aprender, desaprender, dominar herramientas digitales e idiomas y trabajar fuerte en la fidelización. El agente sigue siendo valioso cuando aporta conocimiento y criterio profesional.

¿Qué los inspira a seguir?

Más que inspiración romántica, compromiso profesional. Trabajar en lo que se eligió implica actualizarse, sostener estándares y apostar a una mayor asociatividad del sector para fortalecer la actividad a futuro.