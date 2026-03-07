La Capital | Turismo | países

Ranking global: el top ten de países a los que los viajeros quieren regresar

Un estudio de Time Out identificó los destinos que generan mayor fidelidad emocional y deseo de repetir la experiencia: Costa Rica, Italia y Japón, al frente del listado

7 de marzo 2026 · 08:11hs
Costa Rica es uno de los países a donde los turistas más expresan querer regresar después de un viaje.

Volver a países turísticos no es una decisión casual. Implica algo más profundo que haber pasado unas buenas vacaciones: supone una conexión emocional, una experiencia que dejó huella y el deseo concreto de repetirla. En tiempos donde la oferta es casi infinita y las redes sociales multiplican estímulos, regresar habla de algo que excede la novedad.

Un reciente análisis internacional elaborado por la publicación especializada Time Out, basado en más de 8.000 reseñas y votos online de viajeros de distintos continentes, identificó los 10 países del mundo que despiertan mayor intención de regreso. Más que medir popularidad, el informe pone el foco en la fidelidad: aquellos lugares que no se agotan en una sola visita y que, por el contrario, parecen ofrecer siempre una capa nueva por descubrir.

Naturaleza y autenticidad, la fórmula más poderosa

En el primer puesto aparece Costa Rica, consolidado como líder gracias a su modelo de turismo sostenible y su extraordinaria biodiversidad. Playas del Pacífico, selvas tropicales y reservas naturales convierten cada viaje en una experiencia diferente. El espíritu de la “pura vida”, sumado a la posibilidad de combinar aventura, descanso y contacto real con comunidades locales, explica por qué tantos viajeros no solo recomiendan el destino, sino que proyectan volver.

El segundo lugar es para Italia, un clásico que nunca pierde vigencia. Su patrimonio histórico, la diversidad de sus regiones y una gastronomía reconocida globalmente hacen que cada regreso sea una oportunidad para descubrir una nueva ciudad, un pueblo menos explorado o una tradición distinta. Completa el podio Japón, donde el contraste entre modernidad tecnológica y rituales ancestrales genera una experiencia que invita a profundizar. Muchos viajeros regresan para salir de los circuitos tradicionales y explorar regiones menos transitadas.

Cultura, innovación y paisajes que dejan marca

En el cuarto y quinto puesto se ubican Reino Unido y Portugal. El primero destaca por su oferta cultural, castillos, museos y escena musical; el segundo seduce con su hospitalidad, sus vinos y una identidad atlántica marcada por ciudades históricas y paisajes costeros. En ambos casos, la fusión entre tradición y vida contemporánea alimenta la sensación de que siempre queda algo pendiente.

Más abajo figura Emiratos Árabes Unidos, impulsado por su arquitectura futurista, propuestas de lujo y experiencias en el desierto que contrastan con antiguos mercados. India ocupa el séptimo lugar gracias a la intensidad de su patrimonio cultural, la diversidad espiritual y la magnitud de sus paisajes. Son destinos donde la experiencia resulta tan amplia que una sola visita apenas funciona como introducción.

Cierran el ranking Nueva Zelanda, Irlanda e Islandia, tres países donde la naturaleza es protagonista absoluta. Montañas, acantilados, volcanes, lagos y fenómenos únicos refuerzan una idea que atraviesa todo el estudio: cuando el paisaje impacta de verdad, el recuerdo se transforma en deseo de regreso.

Más que una lista, el ranking funciona como una radiografía del viajero contemporáneo: curioso, exigente y emocionalmente conectado con los destinos. Y cuando un logra esa conexión profunda, la vuelta deja de ser una posibilidad para convertirse, casi inevitablemente, en el próximo plan.

Datos curiosos del ranking Time Out

  • Costa Rica: la “pura vida” engancha; aventura más descanso, un combo para volver siempre.
  • Italia: siempre hay un rincón nuevo que descubrir, incluso en ciudades clásicas.
  • Japón: templos, tecnología y festivales hacen que una visita nunca alcance.
  • Naturaleza que fideliza: Nueva Zelanda, Irlanda e Islandia, paisajes que dejan huella.
  • Innovación y tradición: Emiratos Árabes Unidos e India combinan modernidad con cultura local.
