¿Vuelven las Spice Girls? Qué hay detrás de los rumores de regreso de la mítica banda

“Tenemos que empezar a hacer planes ahora mismo y ponerlos en práctica. Así que crucemos los dedos. Creo que Mel B y yo probablemente entraremos allí con todas nuestras fuerzas. ¡Vamos! ¡Es el momento!”, reveló.

Embed - Spice Girls - Wannabe (Official Music Video)

La historia no tan conocida de las Spice Girls

A mediados de la década del 90, el dúo de managers integrado por Chris y Bob Herbert decidieron crear un grupo femenino pop para competir en el saturado mercado de bandas masculinas que dominaban el mercado en aquel momento, como New Kids on the Block y Take That.

Entonces decidieron publicar un aviso en el diario británico The Stage para convocar a mujeres artistas interesadas en formar una banda, una audición abierta para armar un conjunto pop. La respuesta al anuncio fue impresionante, miles de jóvenes acudieron. Después de una serie de pruebas, quedaron 12 candidatas y luego el número se redujo a 5.

Las entonces seleccionadas fueron Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Michelle Stephenson. El grupo recibió el nombre de Touch y juntas se mudaron a una casa de tres habitaciones en Maidenhead, Berkshire. Sin embargo, Michelle Stephenson no se adaptaba al grupo y se decidió cambiarla. Sin embargo, Michelle años después diría que ella había decidido irse para cuidar a su mamá, enferma de cáncer. lO cierto es que Pepi Lemer, la profesora encargada de afinar las dotes de canto del grupo, sugirió a una de sus exalumnas, Emma Bunton.

Fue así como en 1994 nacieron las Spice Girls, conjunto integrado por Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Adams, Melanie Brown y Emma Bunton. Cada integrante tenía una personalidad y voz destacada, tras lo cual llegaron los inevitables apodos. Emma era Baby Spice (la más ingenua y joven) Mel B era Scary Spice (la más salvaje), Geri era Ginger Spice (la pelirroja), Victoria Adams, luego Beckham, era Posh Spice (la más elegante) y Melanie C era Sporty Spice (la deportista del grupo).

Desde su primera aparición en 1996 con su primer sencillo "Wannabe" se convirtió en un hit. Con más de 100 millones de discos vendidos, se convirtió con el pso del tiempo en el grupo femenino más emblemático de la música, debido a su legado, sus récords y su fuerte impacto cultural.

La carrera de las Spice Girls tuvo varios altibajos. Su primera etapa durió hasta 2001, para luego volver 2007 y 2008, una aparición en 2012 durante la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y finalmente entre 2018 y 2019 con una nueva gira, Spice World Tour 2019, ya sin Victoria Beckham.

Los antecedentes de reunión de las Spice Girls

El regreso de las Spice Girls a los escenarios es un sueño que anehlan los fanáticos de la banda desde hace mucho. Hasta ahora, solo había rumores. Es la primera vez que se confirma que "hay algo en marcha".

Sin embargo, las chicas se reunieron en algunas ocasiones especiales. La última vez que las Spice Girls subieron al escenario juntas fue en el marco de la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde tocaron distintos iconos de la cultura musical londinense.

Embed - Spice Girls Reunion at London 2012 Olympics | Music Monday

Además, se reunieron hace poco, en 2024, en el cumpleaños número 50 de Victoria Beckham. La ahora diseñadora británica festejó su cumpleaños rodeada de familiares y amigos, con figuras como Tom Cruise, Marc Anthony y Salma Hayek.

Sin embargo, lo que se robó los flashes fue la presencia de Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm y Mel B, junto a la anfitriona, marcó un momento histórico para todos los fanáticos de la cultura pop. En aquel momento, las mujeres improvisaron un show frente a los invitados. Y, por supuesto el resultado se volvi{o viral.