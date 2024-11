Viral: el meme de Taylor Swift y Donald Trump inspirado en Lali

Taylor Swift, una de las figuras más influyentes de la década y con un nivel de fama que imposibilita la indiferencia, tiene una larga pelea con Trump, a quien le dedicó uno de sus hits, "You Need To Calm Down" ("Tenés que calmarte"). Lógicamente, durante la campaña había mostrado su firme apoyo a la candidata demócrata. Después del debate presidencial, aprovechó incluso para postear en Instagram un mensaje contundente: “Voto a Kamala Harris porque ella lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera para defenderlos”. En la publicación también comentó que estaba animada e impresionada por la elección de su compañero de fórmula, Tim Walz, quien había estado pronunciándose a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, fertilización in vitro y los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo por décadas.