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Tapia hizo un descargo por la suspensión de la Finalíssima y apuntó contra la Uefa

El presidente de la AFA lamentó que no se haya podido acordar la fecha para llevar adelante el encuentro entre Argentina y España previsto inicialmente para el 27 de marzo

16 de marzo 2026 · 10:55hs
Tapia lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo pese a las gestiones realizadas durante las negociaciones.

Tapia lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo pese a las gestiones realizadas durante las negociaciones.

Claudio Tapia publicó un descargo en redes sociales para explicar la cancelación de la Finalíssima. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aseguró que tanto el fútbol argentino como la Conmebol mantuvieron la voluntad de disputar el partido, pero la Uefa no aceptó la modificación de fecha propuesta.

El presidente de la AFA difundió una serie de mensajes en redes sociales para fijar la postura del fútbol sudamericano en medio del conflicto con la Uefa. El partido entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa tenía inicialmente como sede a Qatar y estaba previsto para el 27 de marzo. Sin embargo, la situación cambió tras descartarse ese país como escenario debido a la guerra en Medio Oriente. A partir de esa situación, comenzaron nuevas negociaciones entre los organismos para encontrar una alternativa que permitiera disputar el encuentro en una sede neutral.

Según explicó el propio Tapia, desde Sudamérica se rechazó la posibilidad de jugar un único partido en el Estadio Santiago Bernabéu. El argumento fue que el escenario no garantizaba neutralidad deportiva al tratarse del estadio habitual del seleccionado de España. En ese contexto, el dirigente detalló que el 14 de marzo la AFA recibió una nueva propuesta para disputar el encuentro en Italia el viernes 27 de marzo.

>>Leer más: Un exdirectivo de Central hizo una fuerte defensa de Tapia: "No entiendo las cosas que le arman"

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La respuesta de la Uefa

Desde el fútbol argentino aceptaron esa sede sin objeciones, aunque solicitaron modificar la fecha para el 31 debido al escaso margen de organización. La Uefa, sin embargo, respondió que ese cambio de calendario no era viable y finalmente el partido fue cancelado. Tras confirmarse la suspensión, Tapia lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo pese a las gestiones realizadas durante las negociaciones.

>>Leer más: La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

En su publicación también agradeció la predisposición de las autoridades de Qatar, así como las gestiones realizadas por la Uefa y la Real Federación Española de Fútbol, aunque dejó en claro la postura de la AFA y la Conmebol en la discusión por la organización del encuentro.

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