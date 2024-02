Lali Espósito-Javier-Milei: ¿La versión argenta del conflicto Taylor Swift-Donald Trump?

El contraataque del ex presidente de Estados Unidos no tardó en llegar. Trump se embarcó en una guerra contra la cantante , con declaraciones que rozaban lo infantil, como afirmar que sus canciones le gustaban un “25% menos” después de que ella abriera la boca.

En el comienzo de su carrera, Taylor Swift era una artista que evitaba hablar de temas políticos, pero en reiteradas entrevistas reconoció sentirse “superada” por el panorama estadounidense frente a un líder de ultraderecha como Trump, lo que la obligó a romper su silencio y blanquear su ideología.

Quizás algo similar ocurrió con Lali Esposito, quien también esquivaba las preguntas políticas, hasta que Javier Milei, referente que admira a Donald Trump, llegó al poder. La misma noche que se conocieron los resultados de las Paso, Esposito se expresó al respecto en su cuenta de la red social X, y le llovieron cataratas de críticas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flalioficial%2Fstatus%2F1691079767833944064&partner=&hide_thread=false No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera… — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

En vez de retractarse, Lali fue más a fondo, y nombró a Milei como “antiderechos”. La respuestas del ahora presidente tampoco tardaron en llegar. En el mismo tono infantil utilizado por Trump, el primer mandatario de la Argentina le declaró la guerra a la cantante.

Lali.png Sin temor alguno, Lali Espósito fue punzante en su cuenta de X y respondió a las críticas con un fuerte gesto.

Las similitudes entre ambos casos son varias. Un líder de ultraderecha, una cantante pop que se enfrenta a él, cientos de miles de fans que apoyan a su ídola y también cientos de miles de haters son los protagonistas tanto del conflicto Lali Esposito-Javier Milei como del enfrentamiento entre Taylor Swift y Donald Trump.

El día que Taylor Swift rompió el silencio

Taylor Swift es una cantante oriunda de Tenesse, estado ubicado en el sur de los Estados Unidos, con una población mayormente conservadora. En sus comienzos, la autora de "Cruel Summer" incursionó en la música country, el género predilecto de su ciudad natal. Con el pasar de los años y el desarrollo de su carrera, Swift se fue pasando al pop, hasta convertirse en la estrella que es actualmente, con una gira mundial que rompe todos los récords al igual que sus álbumes y sus canciones.

No obstante, en el pasaje de la música country al pop, Taylor todavía conservaba gran parte de su vieja audiencia del sur de Estados Unidos, territorio que se presume a favor del Partido Republicano casi en su totalidad. Este motivo hizo que la artista se reservara su opinión política durante años, ya que no quería correr el riesgo de "caer mal" en su público, mayormente conservador.

Sin embargo, en 2018 la cantante estadounidense rompió el silencio y compartió con sus seguidores una reflexión y toma de posición en el marco de las elecciones parlamentarias de ese año.

El 6 de noviembre de 2018, Taylor Swift publicó un inesperado posteo en su cuenta de Instagram, donde dejaba claro a quién iba a votar -y a quién no- en las próximas elecciones a senadores en el Estado de Tenesse. En el marco de la candidatura de Marsha Blackburn, referente republicana que se manifestó y votó en contra de los derechos del colectivo LGTB y de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, Swift rechazó a esta candidata y expresó que sus posiciones ideológicas la "aterrorizaban" y que no la política iba a "defender la dignidad de todos los americanos".

"En el pasado he sido reacia a mostrar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varias cosas que han pasado en mi vida en el mundo los dos últimos años, tengo una visión muy distinta al respecto ahora", comenzó escribiendo Taylor Swift en su posteo de Instagram, red social donde suma más de 280 millones de seguidores. "Siempre he decidido y decidiré mi voto basándome en qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGTBQ y creo que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o en el género está mal", explicó Swift.

"No puedo votar a alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de todos los americanos, independientemente de su color de piel, su género o quién aman", dijo Swift y luego, mencionó directamente a la candidata del partido republicano: “A pesar de que he votado por mujeres en el pasado y me encantaría poder hacerlo en el futuro, no puedo respaldar a Marsha Blackburn. Sus votos en el Congreso me repugnan y me aterran".

Además, Swift recordó que Blackrun había votado en contra del casamiento igualitario y demás derechos de las personas LGTB, y también se posicionó en contra de una ley que lucha contra la violencia doméstica, el acoso y la violación. Dicho esto, la cantante llamó a votar al demócrata Phil Bredesen para el Senado y le pidió a sus seguidores que se inscriban en el registro para poder participar de los comicios, un requisito obligatorio en Estados Unidos.

El impacto de Taylor Swift y la respuesta de Donald Trump

Luego del primer mensaje político de la artista, en el que también incentivó a sus fans a que se inscriban en vote.org, la web donde los estadounidenses deben registrarse para poder votar, las inscripciones se dispararon. Unas 65.000 personas se anotron para votar en las 24 horas después del post de Swift en todo el país, y la página tuvo su segundo día más activo del año, sólo detrás del Día del Registro Nacional de Votantes.

Tras ver el gran poder e impacto de Swift, el entonces presidente Donald Trump se expresó al respecto. "Digamos que ahora la música de Taylor me gusta 25% menos, ¿de acuerdo?", expresó el ex primer mandatario, y dijo que Marsha Blackburn, su candidata en Tenesse, era " una mujer tremenda" y que seguro la artista "no sabía nada de ella".

Después de este primer destape político, Taylor siguió compartiendo sus opiniones y siguió llamando a sus fans a presentarse a votar, algo que no es obligatorio en Estados Unidos. Este pedido también lo ha hecho en grandes eventos, como cuando en los American Music Awards le volvió a recordar a sus seguidores la importancia de participar en los comicios.

En el año 2020, en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Taylor volvió a posicionarse claramente a favor del partido demócrata. Esta vez, lo hizo de una manera simpática: hizo galletitas temáticas del candidato Joe Biden y lo compartió en sus redes sociales. Esto tuvo una repercusión instantánea, y hasta recibió la repuesta pública de Khamala Harris, compañera de fórmula de Biden. "Votar nunca pasa de moda. Muchas gracias por tu apoyo, Taylor", escribió Harris e hizo una clara referencia a una canción de la artista.

Embed Voting never goes out of style. Thank you so much for your support Taylor.



P.S. Please share your cookie recipe. — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 7, 2020

También en el año 2020, Taylor se expresó en reiteradas oportunidades en contra de la política de Trump, sobre todo luego del asesinato de George Flyod, hecho que desencadenó el movimiento "Black Lives Matter". A través de la red social X, Swift criticó la agresiva postura de el entonces presidente frente a las protetastas sociales y dejó un contundente mensaje: "Te vamos a sacar (de la presidencia) en noviembre".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftaylorswift13%2Fstatus%2F1266392274549776387%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1266392274549776387%7Ctwgr%5Ea6a9df3969bb5a24a6f5207368698d923761d22b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latimes.com%2Fespanol%2Fentretenimiento%2Farticulo%2F2020-05-31%2Ftaylor-swift-donald-trump-twitter-llama-confronta&partner=&hide_thread=false After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump — Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020

Obviamente, las posiciones políticas de Taylor Swift han despertado a muchísimos haters, quien no sólo la critican e insultan constantemente, sino que también la han acusado de las cosas más disparatadas. Por ejemplo, en el último tiempo los seguidores trumpistas comenzaron a desarrollar la teoría cospirativa de que la artista es una "agente secreta del Pentágono" cuyo éxito estuvo planificado y su único fin es "hacer propaganda demócrata".

Por el momento, la autora de "Bad Blood" no declaró públicamente sobre las elecciones presidenciales de este año. No obstante, por sus posiciones progresistas a lo largo de los últimos años, lo más probable es que la cantante llame a votar a Joe Biden, quien se candidatea para la reelección.

Todo el proceso de "niña buena" de la industria musical que evitaba compartir sus opiniones políticas, hasta a la actual activista que se involucra en diversas causas y deja claro su postura partidaria puede verse en el documental "Miss Americana", producto de Netflix lanzado en el año 2020.

El conflicto Lali-Milei: ¿la réplica de Taylor-Trump?

Lali Espósito, una de las máximas estrellas del pop argentina, también había evitado hacer pública su posición partidaria. No obstante, a través de su música, la cantante siempre dejó en claro al defensa de los derechos de las personas LGTBQ, y también se posicionó a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un derecho conquistado por el colectivo de mujeres.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flalioficial%2Fstatus%2F1690908310407364608&partner=&hide_thread=false Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

Sin embargo, luego del sorprendente triunfo de Javier Milei en las PASO, Lali rompió el silencio y expresó su repudió al candidato. "Qué peligroso. Qué triste", escribió en su cuenta de X la noche que se conocieron los resultados de los comicios. Estas dos frases, que no hacían mención directa al libertario, le valieron para que miles de haters lleguen a sus redes sociales y desplieguen su violencia.

En vez de retractarse, Espósito redobló la apuesta y le habló directamente a todos los "odiadores" y calificó negativamente a Javier Milei. "No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", escribió la cantante en su cuenta de X.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flalioficial%2Fstatus%2F1691079767833944064&partner=&hide_thread=false No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera… — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

"Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", expresó la autora de "Disciplina".

"Podría no opinar nada, es lo más ´cómodo´", dijo Lali, e hizo referencia a la no toma de postura de muchísimos artista. "Yo no soy así. Así que sí! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante", expresó.

Además de los haters en redes sociales, las declaraciones de la cantante pop tuvieron réplica por parte del mismísimo Javier Milei. Al igual que Trump, el libertario trato de bajarle el precio a Lali y afirmó que "no sabía quien era". "Yo escucho los Rolling Stone o escucho ópera, no soy muy idóneo en música popular", dijo el ahora presidente, en respuesta a los dichos de la cantante.

Las acusaciones de Milei a Lali

El líder libertario apuntó directamente contra Lali en varias ocasiones. En una de ellas, la acusó de recibir un pago "de contrabando" por parte del gobierno de La Rioja para shows en esta provincia. Mientras lanzaba una dura crítica para Ricardo Quintela, el gobernador riojeño, señaló negativamente a la cantante. "Si (Ricardo Quintela) tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, expresó el presidente, sin rodeos.

En consonancia a las declaraciones del presidente, la cuenta oficial de La Libertad Avanza publicó un comprobante de pago que aseguraba que la artista había cobrado más de $37 millones para cantar en la Fiesta Nacional de La Chaya, en La Rioja. Frente a esto, Lali no se quedó callada. La artista afirmó que las acusaciones del espacio libertario eran un "delirio absoluto"

“No me parece bien estigmatizar la cultura", dijo la estrella pop en un móvil de Los Ángeles de la Mañana, y explicó: "En los shows que hago trabajan miles de personas. Todos los artistas que yo conozco han hecho shows para municipios. A veces se siente increíble tener que explicar esto”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flalioficial%2Fstatus%2F1746345060243784013%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1746345060243784013%7Ctwgr%5Ec92330ae3f2f8ad4d016f28e766ef3d6760e3373%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620pxplugings%3D20paste20tdlink20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlink20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogtimestamp%3D17068859046122726&partner=&hide_thread=false Al odio, las mentiras , la utilización y las fake news . ♥ pic.twitter.com/IGhi1voYjd — Lali (@lalioficial) January 14, 2024

“En mi caso se metieron con la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos choreados con la plata del pueblo, un delirio absoluto”, aseguró Lali y aclaró que no vive de esas presentaciones: "Hago publicidades, grabo películas, soy productora de series también, hago un montón de cosas".

“Nos han cagado un poco la cabeza a todos ya. Nos llevaron al punto de que si doy una opinión a favor de la cultura sos una cosa o la otra y no simplemente un ciudadano que da su opinión respetuosa”, comentó en diálogo con el programa de chimentos que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

"Uno puede tener un ida y vuelta respetuoso y me parece que esa es la base de todo. No es pensar diferente. El problema es qué hacemos cuando pensamos diferente: ¿Vamos a bardear al otro? ¿Vamos a mentir sobre el otro? ¿Necesitamos demonizar a ese otro para que nadie escuche su opinión?”, añadió.

“Eso se parece más a las épocas oscuras y a los dramas humanos, que a una sociedad que quiere crecer -reflexionó-. Al final, creo estamos todos haciendo lo que podemos con lo que va sucediendo en nuestro hermoso país. El otro no es nuestro enemigo. El otro también se busca la vida, hace lo que puede. Nos han enfrentado y no es por ahí”, cerró Lali.

Por otro lado, las legiones de fans de Espósito también demostraron su apoyo incondicional a su ídola y se enfrentaron alos "haters libertarios".