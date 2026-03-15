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Escala el conflicto universitario: la UNR y la UTN arrancan este lunes una semana completa de paro

Los gremios reclaman salarios y presupuesto y anticipan más medidas. Los salarios de los docentes cayeron un 34% en términos reales en la gestión de Milei

15 de marzo 2026 · 10:40hs
Semana completa de paros en la UNR y la UTN

Foto: Sebastian Suárez Meccia / La Capital

Semana completa de paros en la UNR y la UTN

Rosario comenzará la semana con las aulas universitarias vacías. Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) iniciarán este lunes un paro de alcance nacional en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y para exigir que el gobierno nacional convoque a paritarias.

La medida, resuelta en el marco del plan de lucha impulsado por los gremios universitarios, se extenderá durante toda la semana y tendrá impacto directo en miles de estudiantes que debían iniciar las clases en estos días. También se prevé afectación en mesas de examen, trámites administrativos y otras actividades académicas.

De acuerdo con los datos de la Conadu, un docente de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad, cobró en enero último un sueldo bruto de $ 305.604. Si se compara con los sueldos de noviembre de 2023, último mes previo a la asunción de Javier Milei como presidente, el salario tuvo una pérdida en términos reales (es decir, considerando el efecto de la inflación) del 34%. En tanto, en la comparación interanual, se observa una caída del 12,9% contra enero de 2025.

Paro en la UNR

En la UNR, los docentes nucleados en Coad señalaron que la propuesta fue impulsada en el congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).Desde el sindicato rosarino señalaron que la pérdida del poder adquisitivo y el ajuste presupuestario explican la decisión de iniciar el año con una huelga.

El mandato votado por los docentes incluye además nuevas medidas para los próximos meses: dos semanas de paro en abril, tres en mayo y la posibilidad de una protesta por tiempo indeterminado a partir de junio si no hay respuestas a los reclamos. Además, se anunció una marcha federal universitaria para el 23 de abril.

El eje del conflicto gira en torno al financiamiento universitario y la recomposición salarial. Según plantearon desde el gremio, los aumentos otorgados hasta el momento resultan insuficientes frente al avance de la inflación y al deterioro de los ingresos del sector docente. Informes de organismos del sistema universitario vienen advirtiendo sobre el impacto de la situación económica en el funcionamiento de las casas de estudio y en las condiciones laborales del personal.

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En la UTN también

Por su parte, en la Tecnológica de Rosario tampoco empezarán las clases este lunes y realizarán también un paro durante toda la semana. La Federación gremial que nuclea a docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) informó el resultado de una consulta nacional que tuvo anclaje en una encuesta realizada por FAGDUT Rosario, quienes votaron mayormente un paro nacional la semana del 16 al 21 de marzo y acciones de visibilización la semana siguiente, con salidas en los medios para reiterar el reclamo de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

>> Leer más: UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas

Daniela Diaz, presidenta de la seccional Rosario de FAGDUT, calificó como histórica la votación en la ciudad y que fue un punto de partida a la que se sumaron otras seccionales e incluso en el plano nacional. Además, calificó la situación universitaria actual como "desesperante" e indicó que "la pérdida salarial supera el 50 por ciento a la fecha".

El gobierno impulsa un nuevo proyecto de financiamiento universitario

Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, que modifica la ley aprobada por el Congreso en 2025 con impulso de la oposición. La iniciativa propone aumentos salariales escalonados del 4,1% en 3 tramos, elimina la recomposición de 2023-2024 y quita la garantía de actualización según la inflación del INDEC.

Esta sería la tercera vez que el Congreso trata un proyecto de financiamiento universitario durante la gestión de Milei. La primera vez fue en 2024: el Congreso la aprobó y Milei la vetó. La segunda se sancionó en 2025. En esa ocasión, el presidente la vetó, pero el Congreso revirtió el veto.

>> Leer más: Docentes de la UNR en alerta por modificaciones en la ley de financiamiento universitario

Hoy, esa ley está vigente, pero no se está cumpliendo. En diciembre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo de más de 40 universidades públicas, presentó una acción de amparo por ese incumplimiento.

En diciembre de 2025 el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero suspendía su aplicación hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento. El juez consideró que existía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

En febrero de 2026 el gobierno apeló esa medida, y días después presentó un nuevo proyecto.

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