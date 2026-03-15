Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Los recitales de Luisina Cali y Killer Burritos encendieron la previa del show central de Fito Páez, mientras miles de personas colman desde temprano la zona del Monumento Nacional a la Bandera.

La fiesta de este domingo por el recital gratuito de Fito Páez en el Monumento Nacional a la Bandera ya está en marcha con música sobre el escenario y una multitud en la zona. Mientras Luisina Cali y Killer Burritos, la histórica banda de Coki Debernardi, animan la previa del show central, miles de rosarinos de todas las edades colman desde temprano el Parque Nacional a la Bandera a la espera del show de Fito.

Desde mucho antes de la hora anunciada para el concierto principal, el público empezó a acercarse para asegurarse un buen lugar frente al escenario. A pesar del calor, la convocatoria fue creciendo con el correr de la tarde y alteró por completo la postal habitual de un domingo en Rosario.

Las calles céntricas, que suelen mostrarse más tranquilas y silenciosas durante el fin de semana, registraron esta vez un movimiento inusual, con personas llegando desde distintos puntos de la ciudad para concentrarse junto al río Paraná y ser parte de una jornada cargada de expectativa y emoción.

Aunque la presentación de Fito Páez está prevista para las 19.45, la actividad comenzó antes con los shows de los artistas locales elegidos para abrir la tarde. Primero subió al escenario Luisina Cali y luego fue el turno de Killer Burritos, en una previa que convirtió la espera en una verdadera celebración popular a cielo abierto.

reci Gustavo de los Ríos / La Capital

Con este show, Fito culminará una semana intensa marcada por tres presentaciones en Rosario. El martes pasado brindó un espectáculo sinfónico en El Círculo, donde tocó temas clásicos de su repertorio y joyitas perdidas que no suelen escucharse en vivo. Al día siguiente el lugar elegido fue el Teatro Astengo, donde Páez, sólo con su piano, emocionó a todos. El viernes, día en el que cumplió sus 63 años, volvió al teatro de Mendoza y Laprida para presentar los temas de Novela, su último y ambicioso material. Ahora, su presentación gratuita en el Monumento, símbolo por excelencia de la ciudad, corona esta serie de conciertos.

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Operativo especial en el Monumento

Por su parte, en paralelo la Secretaría de Control y Convivencia dispuso, junto a la Policía de Santa Fe, un operativo especial en un cuadrante lindero al predio para disuadir y retirar cuidacoches y así evitar situaciones conflictivas, extorsiones o abusos, siempre corroborando también los antecedentes penales.

Además, se anunció que habrá presencia del personal del Sies y de Protección Civil, tanto de la Municipalidad como de la Provincia, para intervenir ante cualquier eventualidad durante la jornada.

Con respecto al operativo vehicular, se dispuso desde las 15 una serie de cortes de tránsito y, por otro lado, el ordenamiento del estacionamiento a lo largo de todo el encuentro. En este sentido, para los autos particulares se sumaron dos zonas de estacionamiento. Ambos sectores son sobre avenida Belgrano: hacia el sur, desde calle San Juan hasta Av. Pellegrini. Y hacia el norte, desde Buenos Aires hasta la bajada Sargento Cabral, en la zona de la ex Aduana.

“Va a ser un evento muy importante para la ciudad de Rosario y nos estamos preparando para eso, con más de 70 agentes de nuestra área y, según anunció el Ministerio de Seguridad de la provincia, 105 efectivos policiales. Es importante venir con tiempo para poder disfrutar del show. Y también, por supuesto, con paciencia, ya que será un espectáculo masivo”, destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera.