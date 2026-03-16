Inauguran en Rosario un crematorio de última generación para toda la región
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Inauguran en Rosario un crematorio de última generación para toda la región

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El próximo viernes 20 de marzo se realizará la inauguración oficial en el Cementerio Parque El Prado. Apuntan a cubrir la demanda del Gran Rosario. La cremación gana terreno frente a la sepultura tradicional y ya supera la mitad de los servicios funerarios.

16 de marzo 2026 · 11:10hs

Rosario contará desde el próximo viernes 20 de marzo con un nuevo crematorio de última generación que prestará servicio a toda la región. La nueva infraestructura representa un avance significativo para una zona que concentra a más de un millón de habitantes y que, en los últimos años, ha transformado sus hábitos funerarios de manera rotunda.

Ubicada dentro del predio del Cementerio Parque El Prado, la instalación responde a una necesidad logística y social. Según precisaron los responsables del proyecto, el complejo fue desarrollado con tecnología de última generación y criterios ambientales que garantizan un servicio eficiente, respetuoso y cercano. Esta obra se enmarca en un proceso de crecimiento de la institución, que cuenta con más de 37 años de trayectoria en el sector.

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Una tendencia en alza

La tendencia hacia la cremación no es un fenómeno aislado de la región. De acuerdo a registros del sector funerario nacional, esta opción ha ganado un terreno considerable frente a la sepultura tradicional. En grandes centros urbanos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las estadísticas oficiales del último quinquenio indican que más del 57 % de los servicios terminan en el crematorio, una cifra que en el año 2011 apenas superaba el 44 %.

En el caso específico de Rosario, fuentes vinculadas a la actividad sostuvieron que en los últimos diez años los pedidos para incinerar cuerpos crecieron un 500 % (un porcentaje que refleja un cambio cultural profundo). Los motivos son variados: desde factores económicos, ya que la cremación suele representar un gasto único frente al mantenimiento a largo plazo de nichos o parcelas, hasta una mayor apertura por parte de las instituciones religiosas.

El nuevo complejo de El Prado apunta a satisfacer esta demanda con equipos que minimizan el impacto ambiental, cumpliendo con normativas técnicas de vanguardia. Desde la empresa destacaron que la infraestructura busca ofrecer tranquilidad a las familias dentro de un entorno de amplios espacios verdes, adaptándose a las nuevas necesidades sociales que priorizan procesos más ágiles y menos burocráticos.

El acto oficial de apertura se realizará este viernes a las 11.00 y contará con la presencia de autoridades locales, representantes institucionales y empresarios de la región. La puesta en marcha de estos hornos de última tecnología no solo agilizará los trámites de las familias rosarinas, sino que también brindará cobertura a localidades del cordón industrial y el área metropolitana que hoy deben trasladarse grandes distancias para acceder a este tipo de servicios.

Con esta inauguración, el espacio busca consolidarse como el desarrollo de este tipo más importantes del interior del país. La inversión realizada en tecnología de punta permite que el proceso sea más eficiente, reduciendo los tiempos de espera y asegurando un trato digno en cada etapa del servicio.

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