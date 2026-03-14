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Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

La víctima fue identificada como Juan Carlos Baini, de 57 años, quien fue hallado sin vida en la colectora de Circunvalación

14 de marzo 2026 · 10:26hs
El crimen ocurrió en la zona sudoeste de la ciudad.

El crimen ocurrió en la zona sudoeste de la ciudad.

Un hombre fue hallado sin vida con múltiples disparos de arma de fuego en la zona de José María Rosa al 8500, en el extremo sudoeste de Rosario.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fue identificada como Juan Carlos Baini, un hombre de 57 años que fue ejecutado a balazos en inmediaciones de la colectora José María Rosa y calle 5 de Agosto.

Según los primeros indicios, la víctima se encontraba al lado de auto tipo Kangoo que se encontraba con las puertas abiertas y con las llaves puestas. Datos aportados manifiestan que el fallecido era conductor de la aplicación Uber.

>> Leer más: Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Un cuerpo en la zona sudoeste

Cerca de las 6.30 de la mañana del sábado personal policial halló en el lugar el cuerpo de la víctima tendido boca abajo en la vía pública aparentemente sin signos vitales.

Minutos más tarde, el personal médico del Sies arribó al sitio solo para confirmar el deceso. Según los primeros informes médicos, el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma de fuego distribuidas en la espalda.

Investiga el caso la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, a cargo del fiscal Franco Tassini, quien indicó se realice relevamiento de la escena del hecho, toma de testimonios, levantamiento de rastros, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona de influencia del hecho. Al momento hay en curso tareas investigativas en reserva para dilucidar la mecánica y motivación del hecho.

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