Alerta: en la Argentina, dos de cada tres adultos tienen sobrepeso

Son datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. La obesidad también se duplicó en 20 años. Cómo buscar ayuda

La obsidad es una enfermedad y debe ser tratada como tal. El sobrepeso, una señal de alerta.

En el marco del mes de la obesidad, qque se conmemora durante todo el mes de marzo, especialistas lanzaron un alerta y advierten que la cantidad de argentinos con esta enfermedad se duplicó en los últimos 20 años. Además, dos de cada tres adultos tiene sobrepeso. ¿Qué significa sobrepeso ? Es la acumulación excesiva de grasa, que no llega a ser obesidad, y que se puede evaluar: si el índice de masa corporal (IMC) de una persona está entre 25 y 29.9 hay exceso, si supera ese número es obesidad.

El IMC se mide de la siguiente manera: es el peso en kilogramos dividido por la talla en metros cuadrados. Actualmente existen muchísimas aplicaciones en el celular que realizan esta fórmula de manera muy sencilla.

Médicos especialistas consideran que uno de los principales obstáculos en el abordaje de la obesidad no es solo su crecimiento sostenido, sino también el estigma social que afecta el acceso oportuno al sistema de salud.

A nivel mundial se considera que para 2030 la mitad de las personas vivirán con kilos de más.

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La obesidad es una enfermedad visible. A diferencia de otras patologías crónicas, se manifiesta en el cuerpo, lo que la expone a juicios, comentarios y prejuicios que no suelen dirigirse a quienes padecen, por ejemplo, diabetes o hipertensión. Con frecuencia se interpreta como una cuestión de voluntad individual —“comer menos y moverse más”— cuando en realidad se trata de una enfermedad crónica, multifactorial y progresiva.

“La obesidad es una enfermedad multifactorial en la que interactúan aspectos biológicos, genéticos, hormonales, ambientales y psicológicos. Reducirla a una cuestión de voluntad o estética no sólo es incorrecto, sino que retrasa la consulta y empeora el pronóstico”, explicó Agustín Duro, cirujano bariátrico y jefe de la Unidad de Tratamiento de la Obesidad y Enfermedad Metabólica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

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Estigma y riesgos

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Ese estigma impacta directamente en la salud: muchas personas postergan la consulta médica por culpa o temor al juicio. “Sabemos que gran parte de los pacientes llega tras años de intentos fallidos. La evidencia demuestra que la obesidad tiene tratamiento, pero requiere evaluación médica y un plan terapéutico sostenido”, dijo el especialista.

La obesidad incrementa el riesgo de padecer diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, hígado graso y, en algunos casos, ciertos tipos de cáncer. Por eso, su abordaje requiere intervención temprana, seguimiento continuo y tratamiento especializado.

Una enfermedad en aumento

Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 2 de cada 3 adultos en Argentina presentan exceso de peso. La obesidad se duplicó en las últimas dos décadas: pasó del 14% en 2005 al 25,4% en 2018.

A nivel global, la prevalencia se triplicó desde 1975 y las proyecciones estiman que para 2030 afectará a la mitad de la población adulta.

Metabolismo y peso corporal

Al momento de realizar una evaluación integral, los profesionales analizan el estado del metabolismo, además del peso o el índice de masa corporal. En algunas personas, el exceso de grasa acumulada en el cuerpo puede afectar el funcionamiento del organismo, influyendo en la regulación del azúcar en sangre, la presión arterial o la función hepática.

Sin embargo, esto no ocurre en todas las personas con obesidad ni de la misma manera. Aún con exceso de peso, puede que no aparezcan cambios relevantes en su metabolismo y, cuando existen, suelen detectarse en los controles médicos habituales y pueden abordarse de manera progresiva.

“El objetivo de hablar de estos temas es promover información y acompañamiento, se trata de comprender que el peso y la salud metabólica forman parte de un continuo y que cada situación requiere una mirada personalizada” expresó Karin Kopitowski, jefa honoraria del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria.

Acompañamiento profesional

Las unidades de tratamiento de la Obesidad y Enfermedad Metabólica, son espacios interdisciplinarios orientados a brindar contención, evaluación especializada y tratamiento, especialmente en pacientes con obesidad moderada a severa que requieren alternativas intervencionistas.

La unidad debe reunir a médicos clínicos y de familia, gastroenterólogos, cirujanos bariátricos, nutricionistas, psicólogos y psiquiatras, con un modelo de evaluación integral y seguimiento.

El abordaje puede incluir tratamiento nutricional individualizado, indicación farmacológica cuando sea necesario y, en los casos adecuados, procedimientos como la gastroplastia endoscópica o la cirugía bariátrica, considerada la herramienta más efectiva y duradera en la obesidad severa.

Fármacos ¿sirven o no?

El crecimiento reciente de nuevos fármacos para la obesidad amplió las opciones terapéuticas, aunque los especialistas destacan la importancia de una evaluación adecuada y de una selección individualizada según la situación particular de cada persona. No es una solución universal.

“Los fármacos pueden ser herramientas muy útiles, pero no constituyen una solución aislada. La indicación debe ser personalizada y siempre acompañada de un plan integral”, explicó el médico Axel Beskow.

Es una enfermedad compleja y visible que requiere menos prejuicio y más acompañamiento profesional. La consulta temprana y la atención interdisciplinaria son esenciales para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad y frenar su progresió