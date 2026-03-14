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Estados Unidos bombardeó la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán

Donald Trump anunció el viernes que el Comando Central estadounidense "ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente"

14 de marzo 2026 · 14:06hs
El presidente de Estados Unidos destacó el ataque a la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg.

El presidente de Estados Unidos destacó el ataque a "la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg".

La Casa Blanca publicó este sábado un video sobre los bombardeos de la fuerza de los Estados Unidos a la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán.

“Las fuerzas armadas iraníes, y todos los demás implicados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!”, manifestó el Poder Ejecutivo norteamericano en su cuenta de X.

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El petróleo de Irán

La isla de Kharg está ubicada unos 56 kilómetros de la provincia iraní de Bushehr, en el sudoeste de Irán, y reviste una enorme importancia para la economía local desde los años ’80, cuando se convirtió en el punto principal para sus exportaciones de petróleo.

El presidente Donald Trump había señalado el viernes que “bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg”, un punto estratégico, ya que allí estaba ubicada la mayor terminal para la exportación del crudo iraní.

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