Quién es Taylor Swift, la revolución pop que llega en noviembre a la Argentina

>> Leer más: Taylor Swift revolucionó la NFL al aceptar la invitación de un jugador y asistir a su juego

Quién es Taylor Swift

Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre en West Reading, un pequeño pueblo del noreste de Estados Unidos. Un par de años después, se mudó a Wyomissing con su familia, conformada por su padre Scott Kingsley Swift, su madre Andrea Gardner Swift (su apellido de soltera era Finlay) y su hermano Austin, quien actualmente es actor. Su abuela materna era Marjorie Finlay , una cantante de ópera y personalidad televisiva que la inspiró a seguir una carrera musical.

Nacida y criada en el estado de Pensilvania, Taylor Swift comenzó a interesarse en el teatro musical y participó en diversas producciones de la Berks Youth Theatre Academy. Tuvo clases de canto y actuación, pero atrajo su atención hacia la música country, donde llegó a participar en festivales, cafés, ferias y karaokes de su localidad. Se mudó a los 14 años a Nashville, Tennessee, en búsqueda de explotar su carrera musical dentro del country. Allí, conoció a Scott Borchetta, quien le ofreció un contrato discográfico con Big Machine Records.

Sus primeros álbumes

Con tan solo 17 años, en 2006, Taylor lanzó su álbum debut homónimo, que la ubicó como una estrella de la música. En ese disco, "Our song", su tercer sencillo, la convirtió en la artista más joven en escribir temas de forma solista e interpretar una canción número uno en la lista de Hot Country Songs.

Pronto, recibió nominaciones a mejor artista nuevo en los Premios Grammy. Su segundo álbum "Fearless", publicado en 2008, fue un éxito total, se convirtió en el más vendido de 2009 en los Estados Unidos y ganó cuatro premios Grammy. El primer sencillo del álbum, "Love Story", fue la primera canción de Swift en lograr un éxito comercial internacionalmente. Además, los sencillos "You Belong with Me" y "Today Was a Fairytale" tuvieron gran reconocimiento y escalaron en los tops musicales.

Ya afianzada entre los principales artistas pop estadounidenses, su disco "Speak Now" volvió a cosechar Grammys y su gira tuvo más de dos millones de espectadores. "Mine", "Back to December", "Mean" y "The Story of Us" fueron los hits de este álbum que terminó de consagrarla a nivel mundial.

Taylor Swift - Love Story

Discos, éxitos y premios

En 2012, ya consagrada en los Estados Unidos y en varias partes del mundo, Taylor Swift lanzó un disco llamado "Red" alcanzó con dos sencillos, "We Are Never Ever Getting Back Together" y "I Knew You Were Trouble", dejarla como una de las artistas que más copias vendió y afianzarla como una estrella pop mundial.

Esto la llevó a enfocarse mucho más en este estilo musical y lanzar el álbum más exitoso de su carrera, 1989. Este disco es plenamente pop y se quedó con los número 1 de todas las listas. Fue lanzado en octubre de 2014 y vendió más copias en su primera semana que cualquier otro álbum publicado en los últimos años.

"Shake It Off", "Blank Space", "Style" y "Bad Blood" son los sencillos que entraron en el Top 10 de varias listas y su gira mundial recaudó más de 250 millones de dólares en cuatro continentes. Con esta obra, obtuvo tres premios Grammy, incluido el álbum del año.

Su carrera continuó en crecimiento y su fandom se extendió por todo el mundo. "Reputation" fue su último disco bajo la discográfica Big Machine Records y mostró una faceta mucho más rebelde y empoderada de la artista, la cual reflejaba su poco interés en las críticas. Sus principales hits fueron "Look What You Made Me Do", "I Did Something Bad", "...Ready For It?" y "Call It What You Want", además de un dueto en la canción "End Game" junto a Ed Sheeran.

En 2019, Big Machine fue comprado por el gerente musical Scooter Braun, que adquirió los derechos de los primeros seis álbumes de Taylor Swift. La cantante se mostró claramente disconforme y comenzó a planificar las regrabaciones de estos discos con el fin de que las obras se renueven y que la artista obtenga los ingresos de los mismos.

Ya dentro de Republic Records del Universal Music Group, publicó "Lover" en 2019, un álbum que llegó con una estética muy distinta al anterior, con colores pastel y directamente relacionado al amor y al verano. Las canciones que más se destacaron en esta nueva era fueron: "Me!", "You Need to Calm Down" y "Lover". Cuatro año más tarde, en este 2023, "Cruel Summer" creció en reproducciones durante el 'The Eras Tour' y se convirtió en sencillo debido al gran furor que causó entre sus fanáticos.

"Folklore" fue el siguiente disco Taylor Swift lanzado en julio de 2020, el cual se apartó de los sonidos mainstream y más comerciales. Cuenta con melodías armónicas e introspectivas, con una interpretación más profunda a través de una lírica más trabajada y una utilización más consistente de la instrumentalización (principalmente piano, guitarra, violín y batería). En esta obra exploró géneros como el indie folk, el rock alternativo y el electro-folk. Su único sencillo fue "Cardigan", pero también hay temas destacados como "The 1", "August" e "Invisible string".

Pocos meses después, en diciembre del mismo año, publicó "Evermore", una secuela conceptual de su predecesor. Ambos álbumes fueron anunciados horas antes de sus lanzamientos como sorpresa. Este disco no recibió grandes eventos promocionales pero se metió de lleno en las listas top de distintas parte del mundo, entre ellas Argentina, y se destacó por temas como "Willow", "Champagne problems" y "No body, no crime".

Qué son las Taylor’s Versions

Tras estas dos obras experimentales, comenzaron los lanzamientos de las regrabaciones de sus antiguos discos, conocidas como "Taylor's versions". Taylor manifestó públicamente que Braun y el fundador de Big Machine Scott Borchetta le impidieron interpretar sus canciones más antiguas en los American Music Awards, donde iba a recibir el premio a la Artista de la Década, así como utilizar material antiguo para su documental de Netflix "Taylor Swift: Miss Americana".

Desde la discográfica negaron las acusaciones en un comunicado y apuntaron contra Swift, por lo que sus representantes respondieron con la publicación de las correspondencia que mostraban a un ejecutivo de Big Machine negándose a otorgar las licencias para el documental.

En abril de 2021, se publicaron las regrabaciones de sus antiguos discos "Fearless" y "Red". Estos álbumes incluyen los temas originales de cada uno y nuevas canciones ‘From the Vault’ (De la bóveda), compuestas por la artista en el marco de los procesos creativos de esos discos pero nunca antes publicadas.

En medio de las regrabaciones llegó "Midnights", un álbum nuevo publicado en octubre de 2022. Esta obra contó nuevamente con las actividades promocionales por parte de la cantante y presentó una estética mucho más glamorosa y relacionada a la noche. Sus temas más reconocidos son: "Anti-Hero", "Lavender Haze" y "Karma".

Taylor Swift continuó luego con las nuevas versiones de sus antiguos discos. Publicó "Speak Now" (Taylor's Version) en julio de 2023 y anunció que a finales octubre lanzará la versión regrabada tan esperada de "1989", que incluirá nuevas canciones.

Taylor Swift - Blank Space

Amores y rupturas que se vuelven canciones

En el medio de tanto reconocimiento, sus romances hicieron que Taylor apareciera en titulares de las revistas y portales de chismes, además de causar furor en las redes sociales.

Estuvo en pareja con muchos famoso relacionados a la música o al cine. Algunos de ellos fueron: Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston y Joe Alwyn, además del político Conor Kennedy. A lo largo de su carrera Taylor fue dedicándoles a esos "amores" distintas canciones, no solo de dolor y desamor por las separaciones, sino que también sobre los momentos vividos y el cariño mutuo.

Una de las canciones que más revuelo generó en los últimos tiempos fue la regrabación de "All too Well", la canción perteneciente al disco "Red", que en esta nueva adaptación se extendió a diez minutos y contó con un lanzamiento especial de un corto de 15 minutos en YouTube, a modo de una película sobre la historia real de la canción. Los fans y múltiples personalidades de la industria relacionaron el tema con Jake Gyllenhaal, actor y antigua pareja de Taylor.

Taylor Swift - All Too Well: The Short Film

Quiénes son los swifties

Los fanáticos más apasionados por la música y carrera de Taylor Swift se convirtieron también en un fenómeno mundial, en la que acaparan todas las redes sociales en cada ocasión que la artista se ve involucrada y rompen récords de ventas por una entrada a sus conciertos.

Llamados "swifties", en referencia al apellido de la cantante, estos fans tienen un compromiso moral con Taylor Swift. Se encuentran atentos a cada situación que atraviesa la artista, se de romances u otras cuestiones, y realizan teorías sobre el significado de sus letras.

Un swiftie es esencialmente un fan de corazón, un admirador que estará siempre pendiente del material que lance la compositora y la defenderá por encima de cualquier circunstancia.

Y son ellos los que llenan estadios para verla.

The Eras tour

La gira mundial llamada 'The Eras Tour' es la sexta gira de conciertos de Taylor Swift en su carrera. La artista se presenta en grandes estadios de distintas partes del mundo desde el 17 de marzo de 2023 y se espera que finalice en noviembre de 2024.

Debido a la pandemia de covid-19, Taylor no pudo realizar giras para presentar sus álbumes de estudio "Lover", "Folklore" y "Evermore". Por eso, en este nuevo tour, Swift propone un repaso por todos sus álbumes y ofrece distintas estéticas en el marco de un extenso show de tres horas con el que llegará a la Argentina en noviembre por primera vez en su carrera.

Cada uno de estos recitales incluyen 45 canciones segmentadas en diez actos, cada etapa enfocada en cada álbum.

The Eras Tour Taylor Swift.jpg

Taylor, la chica récord

Taylor Swift no para de sumar hitos a su extensa carrera musical, que comenzó hace 17 años. Con su amplio repetorio, Taylor se convirtió en la artista femenina con más álbumes números uno de la historia: tiene 12 (a pesar de tener tan solo 13 discos publicados, entre álbumes de estudio y regrabaciones).

Fue la artista más joven en ganar un Grammy a sus 20 años por el disco "Fearless", que se convirtió en Álbum del Año en 2009, aunque más tarde, este récord lo rompió Billie Eilish en 2020 a sus 18 años. Fue también la primera mujer en ganar tres veces este premio. En línea con los Grammys, cuenta con el reconocimiento de ser la que recibió más nominaciones por “Canción del año” en la historia, con 6 veces, aunque nunca lo ganó.

La cantante es a su vez la artista más ganadora de American Music Awards en la historia con 34 de estos galardones, ya que rompió el récord establecido por Michael Jackson de 26 AMA’s. Entre ellos, incluye el de ‘Artista de la Década’ en 2019.

Por otro lado, ostenta con el récord al concierto más concurrido de una artista femenina en la historia de Estados Unidos. Fue en la primera fecha de The Eras Tour, en Glendale Arizona, cuando dio un concierto de 4 horas para 69 mil personas.