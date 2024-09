Elecciones en Estados Unidos: Taylor Swift expresó su apoyo a Kamala Harris

>> Leer más: Elecciones en Estados Unidos: Kamala Harris y Donald Trump debaten por primera vez

El posteo de Taylor Swift apoyando a Kamala Harris

“Como muchos de ustedes, vi el debate de esta noche. Si aún no lo hicieron, ahora es un buen momento para investigar sobre los temas en cuestión y sobre las posturas de los candidatos acerca de los asuntos que más les interesen. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que puedo sobre sus políticas y planes propuestos para este país”, comienza el texto publicado por Swift.

Acto seguido, la cantante se refirió a unas imágenes falsas editadas con inteligencia artificial en las que se podía ver a Swift manifestando su apoyo por el candidato republicano: “Hace poco me enteré de que la inteligencia artificial había creado un ‘yo’ que apoyaba falsamente la candidatura presidencial de Donald Trump en su página web. Eso despertó realmente mis temores sobre la IA y los peligros de difundir informaciones erróneas”, expresó la artista, de 34 años.

“Me llevó a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”, siguió Swift, y agregó: “Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024″.

“Voto por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera que los defienda", señaló Taylor Swift, sobre la candidata a la presidencia y continuó, sobre el aspirante a vice: "Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas”.

“Yo he investigado y he elegido. Investiguen y elijan ustedes”, animó la cantante a sus seguidores, y agregó: “También quiero decir, especialmente a los que votan por primera vez: ¡recuerden que para votar hay que estar inscrito! Además, me parece que es mucho más fácil votar pronto. En mis Stories pondré un enlace sobre dónde registrarse y dónde encontrar información y fechas de votación anticipada”.