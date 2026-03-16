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Persecución en el centro: huyeron de la policía, las detuvieron y la alcoholemia dio positivo

Dos mujeres fueron arrestadas tras evadir de un control en Sarmiento y Santa Fe. La policía las alcanzó en 9 de Julio y Entre Ríos

16 de marzo 2026 · 14:05hs
La persecución que se realizó por calles del centro de Rosario

Foto: captura de video

La persecución que se realizó por calles del centro de Rosario

Dos mujeres de 29 y 33 años protagonizaron durante el fin de semana un serio incidente a bordo de un automóvil. Huyeron de un control policial a toda velocidad por distintas calles del centro, pero terminaron detenidas en 9 de Julio y Entre Ríos. Luego, la persona que conducía dio positivo en el examen de alcoholemia.

De acuerdo con fuentes oficiales, todo sucedió el sábado a la noche durante un operativo de rutina que la Policía de Rosario realizaba en Santa Fe y Sarmiento.

Según la versión policial, los uniformados intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil Volkswagen Crossfox, pero esas personas hicieron no acataron la orden policial y escaparon a toda velocidad.

Efectivos de la Brigada Motorizada salieron a perseguir al vehículo que finalmente fue alcanzado en 9 de julio y Entre Ríos. El parte policial menciona que en el iban dos mujeres de 29 y 30 años.

persecución ebrias

Como es de rigor en ese tipo de situación, la Policía convocó a personal de Dirección Municipal de Tránsito para realización de un testeo de alcoholemia. Las fuentes indicaron que la mujer que estaba al mando del vehículo manejaba con 1,72 gramos de alcohol en sangre.

Ambas infractoras fueron derivadas a la seccional 2ª imputadas en principio por conducción peligrosa y resistencia a la autoridad. El auto fue remitido al carrolón municipal.

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