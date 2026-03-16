¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

Ernest Mtawali, actualmente de 59 años, intentó ser la contratación "estrella" del Clausura 95 del presidente Eduardo López tras la frustrada llegada del Pibe Valderrama, quien fue presentado y se fue

Ernest Mtawali, quien es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Malawi, se desempeña como director técnico.

Newell's revolucionó el ambiente del fútbol con la presentación de un refuerzo con el que parecía que iba a romper el mercado del Clausura del 95. El cub venía de ser noticia con la contratación del Pibe Carlos Valderrama, pero eso duró unas horas porque el colombiano tras las fotos de rigor dio media vuelta y se fue de Rosario por incumplimiento de pago. Como para aniquilar el efecto negativo, la Lepra sorprendió con otro jugador que llegaba para calzarse la "10": Ernest Mtawali, el que había sido llamado en ese entonces por La Capital como "el Maradona negro". ¿Qué fue de la vida de aquel volante a 31 años del momento que quedó en la historia Leprosa?

Mtawali (actualmente de 59 años) fue presentado oficialmente como nuevo jugador de la Lepra en febrero de 1995, después de algo más de un mes de la frustrada contratación de Valderrama, quien decidió irse por no recibir antes de la firma el dinero pautado con el presidente de ese entonces, Eduardo López . En el radar surgió rápidamente para cubrir ese hueco el volante nacido en Malawi, ubicado en el sureste de África. Pero existía un detalle particular: había sido recomendado por Diego Armando Maradona y la dirigencia aceptó sumarlo después de observar algunos videos del futbolista que integró la selección de su país.

Diego y el africano habían coincidido en 1995 en Buenos Aires en un partido amistoso de fútbol sala, donde Maradona quedó sorprendido con la técnica de Ernest -había estado a prueba en Milan y Newcastle-. Por eso la expectativa del jugador que provenía de Mamelodi Sundowns de Sudáfrica era importante y fue un nombre que estaba en la consideración del DT Jorge Castelli, quien tenía en ese entonces como jugadores a Fabián Basualdo, Cristian Ruffini, Gustavo Raggio, Hugo Smaldone e Iván Gabrich, por citar algunos apellidos. Precisamente los futbolistas que compartieron equipo con el africano lo recuerdan con humor porque no hablaba español, estaba solo, "no le gustaba bañarse (sic)", apenas había aprendido a decir "asado" y quedó tirado en Rosario sin cobrar, pero "jugaba bien".

La esperanza por observar a un futbolista distinto y de calidad duró poco en el torneo Clausura del 95 porque apenas jugó cuatro partidos y no convirtió goles. Su andar fue tan frustrante que en ese entonces hasta se bromeaba con que el que había llegado al Parque "no era Mtawalli sino el hermano" ya que en su recorrido, según trascendió, se había cambiado el nombre en tres ocasiones. Dentro de este contexto y con un dato oficial, en 2001Ernest enfrentó una expulsión de Sudáfrica tras perder una apelación en el Tribunal Superior de Pretoria para evitar su arresto y deportación por cargos de posesión de documentos de identidad falsos.

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Mtawali había llegado como una estrella, pero su luz se apagó rápidamente y fue separado del plantel por bajo rendimiento. Poco tiempo después emigró a Talleres, pero corrió con la misma suerte. El hecho de ser "el jugador recomendado por Maradona" quedó marcado como uno de los hitos más llamativos de su carrera futbolística.

La actualidad del africano Mtawali

Ernest Mtawali, quien es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Malawi, se desempeña como director técnico y está abocado a llevar adelante proyectos futbolísticos en su región con el fin de formar nuevos valores. A comienzos del presente año fue candidato a dirigir FCB Nyasa Big Bullets, uno de los clubes más importantes de Malaui, pero finalmente no fue elegido.

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En la actualidad divide su tiempo entre Malaui, donde está involucrado en la escena futbolística local y proyectos de la selección nacional, y Sudáfrica, país donde reside habitualmente y donde construyó gran parte de su carrera.

En su largo recorrido dentro del fútbol Mtawali dirigió la selección de su país desde junio de 2015 hasta principios de 2016.