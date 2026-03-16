Quién es Violeta Kreimer, la argentina que ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción

Con la productora local como una de sus artífices, el film "Dos personas intercambiando saliva" se consagró en la categoría que tuvo una premiación inédita

Este domingo se realizó la 98ª edición de los premios Oscar en una gala marcada por el glamour de los grandes protagonistas de la industria cinematográfica internacional. En una noche llena de sorpresas, una representante argentina subió al escenario durante la ceremonia en Los Ángeles: Victoria Kreimer ganó en la categoría Mejor Cortometraje de Ficción .

La productora recibió el galardón por el fim "Deux personnes échangeant de la salive" (titulada en español "Dos personas intercambiando saliva"), la obra dirigida por Natalie Musteata y Alexandre Singh . El corto reconocido dura 36 minutos y se basa en una sátira surrealista desarrollada en una París distópica, donde besarse es un hecho inconcebible y quienes lo hacen terminan pagando con violencia.

Anteriormente, la premiación de esta categoría tuvo un desenlace insólito en la noche: fue la única que terminó en empate . Así lo anunció el comediante Kumail Nanjiani al momento de presentar el premio donde había dos ganadores.

En primer lugar, el presentador reveló a "The Singers" como la pieza ganadora. Dirigida por Sam Davis, la pieza consta de un relato donde un grupo de hombres se juntan en un bar con el objetivo de reinventarse y conectar a través de una competencia de canto. Luego, el anunciante dio paso al elenco del cortometraje francés para también ir a buscar su reconocimiento, entre los que se encontraba Kreimer.

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Quién es Violeta Kreimer, la argentina premiada en los Oscar

Nacida en Vicente López, la productora Violeta Kreimer está radicada en París desde los 20 años, lugar al que llegó por un intercambio universitario mientras estudiaba Ciencias Políticas. Antes de incursionar en el mundo del cine, la bonaerense estuvo durante varios años trabajando en el mundo del arte contemporáneo, más específicamente en la fotografía y el videoarte. Además, estuvo dirigiendo el taller del artista Xavier Veilhan, representante de Francia en la Bienal de Venecia 2017.

Luego de esta experiencia, la argentina comenzó su camino en la industria cuando fundó la productora Misia Films junto a la italiana Valentina Merli en el inicio de la pandemia.

El film francés premiado, con Kreimer en el staff, había sido notablemente respaldado por grandes estrellas como Isabelle Huppert y Julianne Moore. Aunque no participaron en la producción ejecutiva, las actrices "amadrinaron" la campaña del cortometraje que finalmente sería reconocido en los Oscar.

La historia planteada trata acerca de la vida de Angine (la protagonista de "Dos personas intercambiando saliva"), un compradora compulsiva en tiendas de lujo que termina enamorándose de una vendedora. Sin embargo, sus deseos amorosos están prohibidos en la sociedad francesa atípica, donde la gente paga con cachetazos y los besos son condenados con pena de muerta. Esta producción estuvo en más de 70 festivales alrededor del mundo y fue galardonado con 20 premios.