La Capital | Zoom | Oscar

Quién es Violeta Kreimer, la argentina que ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción

Con la productora local como una de sus artífices, el film "Dos personas intercambiando saliva" se consagró en la categoría que tuvo una premiación inédita

16 de marzo 2026 · 10:04hs
Violeta Kreimer (la primera de izquierda a derecha) junto a los directores y actrices del cortometraje ganador

Violeta Kreimer (la primera de izquierda a derecha) junto a los directores y actrices del cortometraje ganador

Este domingo se realizó la 98ª edición de los premios Oscar en una gala marcada por el glamour de los grandes protagonistas de la industria cinematográfica internacional. En una noche llena de sorpresas, una representante argentina subió al escenario durante la ceremonia en Los Ángeles: Victoria Kreimer ganó en la categoría Mejor Cortometraje de Ficción.

La productora recibió el galardón por el fim "Deux personnes échangeant de la salive" (titulada en español "Dos personas intercambiando saliva"), la obra dirigida por Natalie Musteata y Alexandre Singh. El corto reconocido dura 36 minutos y se basa en una sátira surrealista desarrollada en una París distópica, donde besarse es un hecho inconcebible y quienes lo hacen terminan pagando con violencia.

Anteriormente, la premiación de esta categoría tuvo un desenlace insólito en la noche: fue la única que terminó en empate. Así lo anunció el comediante Kumail Nanjiani al momento de presentar el premio donde había dos ganadores.

En primer lugar, el presentador reveló a "The Singers" como la pieza ganadora. Dirigida por Sam Davis, la pieza consta de un relato donde un grupo de hombres se juntan en un bar con el objetivo de reinventarse y conectar a través de una competencia de canto. Luego, el anunciante dio paso al elenco del cortometraje francés para también ir a buscar su reconocimiento, entre los que se encontraba Kreimer.

>> Leer más: "Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Oscar 2026

Quién es Violeta Kreimer, la argentina premiada en los Oscar

Nacida en Vicente López, la productora Violeta Kreimer está radicada en París desde los 20 años, lugar al que llegó por un intercambio universitario mientras estudiaba Ciencias Políticas. Antes de incursionar en el mundo del cine, la bonaerense estuvo durante varios años trabajando en el mundo del arte contemporáneo, más específicamente en la fotografía y el videoarte. Además, estuvo dirigiendo el taller del artista Xavier Veilhan, representante de Francia en la Bienal de Venecia 2017.

Luego de esta experiencia, la argentina comenzó su camino en la industria cuando fundó la productora Misia Films junto a la italiana Valentina Merli en el inicio de la pandemia.

El film francés premiado, con Kreimer en el staff, había sido notablemente respaldado por grandes estrellas como Isabelle Huppert y Julianne Moore. Aunque no participaron en la producción ejecutiva, las actrices "amadrinaron" la campaña del cortometraje que finalmente sería reconocido en los Oscar.

La historia planteada trata acerca de la vida de Angine (la protagonista de "Dos personas intercambiando saliva"), un compradora compulsiva en tiendas de lujo que termina enamorándose de una vendedora. Sin embargo, sus deseos amorosos están prohibidos en la sociedad francesa atípica, donde la gente paga con cachetazos y los besos son condenados con pena de muerta. Esta producción estuvo en más de 70 festivales alrededor del mundo y fue galardonado con 20 premios.

Noticias relacionadas
una batalla tras otra fue la gran ganadora de los premios oscar

"Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Oscar

sean penn y paul thomas anderson arrancan ganadores en los oscar

Sean Penn y Paul Thomas Anderson arrancan ganadores en los Oscar

Se vienen los Oscar 2026 con alfombra roja, transmisiones en vivo simultáneas y lo mejor de Hollywood.

Domingo de Premios Oscar: todo lo que hay que saber sobre la gran ceremonia del cine

Violeta Kreimer, Sebastián Fillol y Verónica Martín son los representantes argentinos en los Oscar 2026

Quiénes son los argentinos nominados en los Premios Oscar 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newells por recomendación de Maradona?

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

Lo último

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Una exparticipante de Gran Hermano, detenida por presunto robo de viuda negra

Una exparticipante de "Gran Hermano", detenida por presunto robo de "viuda negra"

Lollapalooza: por qué Sabrina Carpenter arrestó a María Becerra durante su show

Lollapalooza: por qué Sabrina Carpenter "arrestó" a María Becerra durante su show

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Se trata de una firma que busca enfocarse en la conectividad regional. Por eso la ciudad, luego de la renovación del aeropuerto, se coloca en sus planes a futuro

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar
Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a once años de fracasos
LA CIUDAD

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a "once años de fracasos"

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años
Policiales

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche
Policiales

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

Discapacidad: las quejas en la Defensoría del Pueblo crecieron 40 % 

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Discapacidad: las quejas en la Defensoría del Pueblo crecieron 40 % 

Inauguran en Rosario un crematorio de última generación para toda la región
La Ciudad

Inauguran en Rosario un crematorio de última generación para toda la región

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newells por recomendación de Maradona?

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

La cruda realidad: Newells juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

La cruda realidad: Newell's juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

Ovación
Lanús vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Lanús vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lanús vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lanús vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Tapia hizo un descargo por la suspensión de la Finalíssima y apuntó contra la Uefa

Tapia hizo un descargo por la suspensión de la Finalíssima y apuntó contra la Uefa

Falleció Marcelo Araujo, uno de los relatores emblemáticos del fútbol argentino

Falleció Marcelo Araujo, uno de los relatores emblemáticos del fútbol argentino

Policiales
Un joven fue apuñalado en la zona noroeste y la Policía detuvo al presunto agresor
POLICIALES

Un joven fue apuñalado en la zona noroeste y la Policía detuvo al presunto agresor

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años

Se entregó el hombre acusado de matar a puñaladas a su padrastro mientras dormía

Se entregó el hombre acusado de matar a puñaladas a su padrastro mientras dormía

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

La Ciudad
Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar
La Ciudad

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

La UNR y la Municipalidad lanzaron cursos de oficios digitales para jóvenes

La UNR y la Municipalidad lanzaron cursos de oficios digitales para jóvenes

Javkin celebró la noche histórica de Fito Páez en el Monumento a la Bandera

Javkin celebró "la noche histórica" de Fito Páez en el Monumento a la Bandera

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a once años de fracasos

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a "once años de fracasos"

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España
La Ciudad

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor
Policiales

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor

Conflicto universitario: la UNR y la UTN arrancan este lunes una semana de paro
La Ciudad

Conflicto universitario: la UNR y la UTN arrancan este lunes una semana de paro

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra
Política

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Por Hernán Cabrera
Ovación

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Las palabras que la zaga central canalla le puso a la justa victoria frente a Banfield

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Las palabras que la zaga central canalla le puso a la justa victoria frente a Banfield

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales
POLICIALES

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra
Economía

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia
Economía

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia

Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España
Ovación

Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder
La Ciudad

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Tuberculosis: una enfermedad antigua que no se fue y recobra fuerza
Salud

Tuberculosis: una enfermedad "antigua" que no se fue y recobra fuerza

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain
politica

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia"

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión
la region

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito
Economía

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito

Un gobernador aliado cargó duramente contra Milei: La economía va a crujir
política

Un gobernador aliado cargó duramente contra Milei: "La economía va a crujir"

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán
El Mundo

EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán