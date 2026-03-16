Premios Oscar 2026: todos los ganadores de la gran noche del cine La 98 edición de los premios más importantes de la industria cinematográfica estuvieron llenos de sorpresas y momentos icónicos. “Una batalla tras otra” fue la gran ganadora de la noche. La lista completa en esta nota 16 de marzo 2026 · 10:04hs

"Una batalla tras otra" festejó 6 premios en la gala de los Oscar 2026

Este domingo por la noche se llevó a cabo la gala más importante para el mundo del cine. Los premios Oscar, en su 98 edición, dieron fin a la temporada de premios con la entrega de su famosa estatuilla dorada, la más prestigiosa a nivel mundial dentro de la industria. Como siempre, la noche tuvo de todo: sorpresas, momentos icónicos, récords, lágrimas y bromas.

La gran ganadora de la noche fue “Una batalla tras otra”, que cosechó algunos de los premios más importantes, tal como se había previsto. Mientras que la obra se consagró como “Mejor película”, su guion se consideró el “Mejor guion adaptado”, su edición le valió el “Mejor montaje” y Paul Thomas Anderson se quedó con el galardón al “Mejor director”. La cinta también estrenó la categoría de “Mejor dirección de casting”, llevándose el primer premio de su historia. Además, aunque no estuvo presente, Sean Penn ganó su tercer Oscar por su participación en la cinta como actor de reparto.

Por su parte, “Sinners” de Ryan Coogler, la película que había roto el récord de nominaciones y competía en 16 categorías, se quedó con los reconocimientos a “Mejor guion original”, “Mejor fotografía” y “Mejor banda sonora original”.

El gran batacazo lo dio Michael B. Jordan que se quedó con la estatuilla al “Mejor actor” por su doble papel de gemelos en “Sinners”. Aunque venía victorioso de los premios del Sindicato de Actores, las predicciones no lo habían apuntado como el candidato con mejores chances. Distinto fue el caso de Jessie Buckley,la actriz de “Hamnet”, que se esperaba como la “Mejor actriz” casi sin posibles alternativas. Como “Mejor actriz de reparto” se consagró Amy Madigan, por su trabajo en “La hora de la desaparición”.

>>Leer más: "Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Oscar 2026 Todos los ganadores de los premios Oscar 2026 Mejor Película Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra - GANADORA

El agente secreto

Valor sentimental

Sinners

Sueños de trenes Mejor Dirección Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra - GANADOR

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Sinners Mejor Actor Protagonista Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners- GANADOR

Wagner Moura, El agente secreto Mejor Actriz Protagonista Jesse Buckley, Hamnet - GANADORA

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renata Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia Mejor Actor de Reparto Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, Una batalla tras otra - GANADOR

Stellan Skarsgård, Valor sentimental >>Leer más: Sean Penn y Paul Thomas Anderson arrancan ganadores en los Oscar Mejor Actriz de Reparto Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición GANADORA

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra Mejor Guion Adaptado Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra - GANADOR

Sueños de trenes Mejor Guion Original Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Sinners- GANADOR Mejor Cortometraje Animado Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls - GANADORA

Retirement Plan

The Three Sisters Mejor Diseño de Vestuario Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supremo

Sinners Mejor Dirección de Casting Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra - GANADORA

- El agente secreto

Sinners >>Leer más: "Es ignorancia": el director Dudamel se sumó a las críticas contra Timothée Chalamet Mejor Cortometraje de Ficción - EMPATE Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers - GANADORA

Two People Exchanging Saliva - GANADORA Mejor Maquillaje y Peinado Frankenstein - GANADORA

La hermanastra fea

Sinners

La máquina

Kokuho Mejor Banda Sonora Original Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners- GANADORA Mejor Película Animada Arco

Elio

Las guerreras K-Pop - GANADORA

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2 Mejor Fotografía Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Sinners- GANADORA

Sueños de trenes Mejor Largometraje Documental Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin - GANADOR

La vecina perfecta Mejor Cortometraje Documental All the Empty Rooms - GANADOR

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness Mejor Montaje F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra - GANADOR

Valor sentimental

Sinners >>Leer más: Antes de los Oscar, Yorgos Lanthimos muestra su otra faceta: la de fotógrafo Mejor Película Internacional El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental - GANADORA

Sirat

The Voice of Hind Rajab Mejor Canción Original “Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop - GANADORA

“I Lied to You” de Sinners

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” from Sueños de trenes Mejor Diseño de Producción Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Sinners Mejor Sonido F1 - GANADOR

Frankenstein

Una batalla tras otra

Sinners

Sirat Mejores Efectos Visuales Avatar: Fuego y cenizas - GANADORA

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Sinners