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Premios Oscar 2026: todos los ganadores de la gran noche del cine

La 98 edición de los premios más importantes de la industria cinematográfica estuvieron llenos de sorpresas y momentos icónicos. “Una batalla tras otra” fue la gran ganadora de la noche. La lista completa en esta nota

16 de marzo 2026 · 10:04hs
Una batalla tras otra festejó 6 premios en la gala de los Oscar 2026

"Una batalla tras otra" festejó 6 premios en la gala de los Oscar 2026

Este domingo por la noche se llevó a cabo la gala más importante para el mundo del cine. Los premios Oscar, en su 98 edición, dieron fin a la temporada de premios con la entrega de su famosa estatuilla dorada, la más prestigiosa a nivel mundial dentro de la industria. Como siempre, la noche tuvo de todo: sorpresas, momentos icónicos, récords, lágrimas y bromas.

La gran ganadora de la noche fue “Una batalla tras otra”, que cosechó algunos de los premios más importantes, tal como se había previsto. Mientras que la obra se consagró como “Mejor película”, su guion se consideró el “Mejor guion adaptado”, su edición le valió el “Mejor montaje” y Paul Thomas Anderson se quedó con el galardón al “Mejor director”. La cinta también estrenó la categoría de “Mejor dirección de casting”, llevándose el primer premio de su historia. Además, aunque no estuvo presente, Sean Penn ganó su tercer Oscar por su participación en la cinta como actor de reparto.

Por su parte, “Sinners” de Ryan Coogler, la película que había roto el récord de nominaciones y competía en 16 categorías, se quedó con los reconocimientos a “Mejor guion original”, “Mejor fotografía” y “Mejor banda sonora original”.

El gran batacazo lo dio Michael B. Jordan que se quedó con la estatuilla al “Mejor actor” por su doble papel de gemelos en “Sinners”. Aunque venía victorioso de los premios del Sindicato de Actores, las predicciones no lo habían apuntado como el candidato con mejores chances. Distinto fue el caso de Jessie Buckley,la actriz de “Hamnet”, que se esperaba como la “Mejor actriz” casi sin posibles alternativas. Como “Mejor actriz de reparto” se consagró Amy Madigan, por su trabajo en “La hora de la desaparición”.

>>Leer más: "Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Oscar 2026

Todos los ganadores de los premios Oscar 2026

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra - GANADORA
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Sinners
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra - GANADOR
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Sinners

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Sinners- GANADOR
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley, Hamnet - GANADORA
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renata Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Sinners
  • Sean Penn, Una batalla tras otra - GANADOR
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

>>Leer más: Sean Penn y Paul Thomas Anderson arrancan ganadores en los Oscar

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición GANADORA
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra - GANADOR
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Sinners- GANADOR

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls - GANADORA
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein - GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Sinners

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra - GANADORA
  • El agente secreto
  • Sinners

>>Leer más: "Es ignorancia": el director Dudamel se sumó a las críticas contra Timothée Chalamet

Mejor Cortometraje de Ficción - EMPATE

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers - GANADORA
  • Two People Exchanging Saliva - GANADORA

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein - GANADORA
  • La hermanastra fea
  • Sinners
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sinners- GANADORA

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop - GANADORA
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Sinners- GANADORA
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin - GANADOR
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms - GANADOR
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra - GANADOR
  • Valor sentimental
  • Sinners

>>Leer más: Antes de los Oscar, Yorgos Lanthimos muestra su otra faceta: la de fotógrafo

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental - GANADORA
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop - GANADORA
  • “I Lied to You” de Sinners
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein - GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Sinners

Mejor Sonido

  • F1 - GANADOR
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas - GANADORA
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Sinners
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