Un joven fue apuñalado en la zona noroeste y la Policía detuvo al presunto agresor El incidente sucedió en Urdinarrain al 7900. El sospechoso fue detenido tras el testimonio de la víctima y otros testigos 16 de marzo 2026 · 10:07hs

Foto: La Capital / Archivo. El joven apuñalado en la zona noroeste de Rosario fue derivado al Hospital Clemente Alvarez

Un muchacho de 24 años sufrió heridas de consideración al ser apuñalado en un incidente ocurrido el domingo a la tarde en la zona noroeste de Rosario. Fuentes oficiales indicaron que el joven fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y que por este hecho la Policía detuvo a un sospechoso.

Todo sucedió en Urdinarrain al 7900 (Génova a la misma altura). De acuerdo con los voceros, efectivos policiales fueron comisionados ese lugar tras una denuncia recibida en la central de emergencias 911 en la que se denunciaba que una persona estaba herida a puñaladas en ese lugar.

Cuando los agentes llegaron a esa dirección, constataron que se trataba de Joel Alexis P., de 24 años, quien presentaba lesiones en el torso. Por ese motivo se solicitó la presencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que trasladó al muchacho herido al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Cómo fue la detención del sospechoso Según trascendió en primera instancia, el joven tenía múltiples heridas de arma blanca. Posteriormente, y en base a las declaraciones de la propia víctima y de testigos, los agentes policiales detuvieron a Alejandro S., de 27 años, como presunto agresor.

>> Leer más: Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años Esa persona quedó a disposición de Fiscalía, mientras que el joven herido sigue internado en el Heca, se encuentra estable y sin riesgo de vida por el momento, según indicaron fuentes policiales.