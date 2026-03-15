La Capital | Policiales | barrio Tablada

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Tamara Molina fue hallada en un pasillo de calle 409 al 3600, en Villa Manuelita. Sería hermana de "Soretito", un presunto gatillero

15 de marzo 2026 · 08:06hs
Postales de Villa Manuelita durante el derribo de un búnker el año pasado. El crimen ocurrió en la misma zona

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Postales de Villa Manuelita durante el derribo de un búnker el año pasado. El crimen ocurrió en la misma zona

Una joven de 18 años fue asesinada a balazos este sábado por la noche en el sector de barrio Tablada de Rosario conocido como Villa Manuelita. El crimen ocurrió en un pasillo ubicado a la altura de calle 409 al 3600, en un sector de viviendas precarias.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se registró alrededor de las 20, cuando personal policial fue alertado por la Central de Emergencias 911 tras un aviso sobre una persona herida por arma de fuego en el lugar.

Al arribar, los efectivos ingresaron a un pasillo paralelo a calle 409 y, dentro del patio, encontraron a una joven tendida en el suelo con múltiples impactos de bala. La víctima fue identificada como Tamara Milagros Molina.

>> Leer más: Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Minutos después se solicitó la presencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Los médicos constataron el fallecimiento en el lugar.

El caso quedó en manos de la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso las primeras medidas investigativas para establecer la mecánica del ataque e identificar a los responsables.

Según trascendió, la víctima sería hermana de "Soretito", un presunto gatillero de la banda de Carlos “Pelo duro” Fernández, que está preso por balear un colectivo en septiembre de 2024.

Violencia en Tablada

Como contó La Capital, algo se desordenó en ese sector de la ciudad, donde al menos desde comienzos de diciembre hubo varias balaceras y un homicidio. El panorama que pintan las fuentes barriales consultadas sobre lo que está ocurriendo en Villa Manuelita no es más que una historia repetida. Pibes muy jóvenes que obedecen y cumplen las órdenes de impulsar disputas que se tensan a los tiros y generan conmoción. De fondo aparece un contexto de venta de drogas al menudeo que meses atrás, siempre activo, pudo tener algo de paz pero que ahora pareciera estar atravesado por una suerte de reconfiguración que se salda con el asesinato o la caída en prisión de sus protagonistas más expuestos.

En el barrio cuentan que la avenida Grandoli se convirtió en el último tiempo en una especie de frontera invisible que demarca los territorios en conflicto. Todo a partir de la competencia que generaron dos puntos de venta de drogas que en los últimos meses entraron en tensión con la acción de jóvenes armados. Los dos hechos violentos más recientes fueron en el sector oeste, pero del lado de Villa Manuelita se registraron al menos tres balaceras durante diciembre.

La primera fue el 8 de diciembre en Seguí y Convención, donde siete balazos contra una vivienda fueron el aviso para dejar una nota amenazante a sus moradores. Al día siguiente en la misma zona hubo un tiroteo entre policías y dos hombres, mientras que al otro día fue en Piceda (o 409) al 3600, donde la policía halló 9 vainas tras la denuncia de una ráfaga de disparos al aire.

Noticias relacionadas
Un plan para matar que salió mal: juzgan por intento de homicidio a policía ligado al narcomenudeo.

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera.

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Sebastián Marset jugaba bajo el nombre de Luis Amorim y defendió los colores del Club Deportivo Capiatá de Paraguay, entre otros equipos.

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

La audiencia de la expareja de Guille Cantero se realizó en el Centro de Justicia Penal.

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Messi movete, porque Newells está apuntado y lo van a liquidar, la advertencia de Caruso Lombardi

"Messi movete, porque Newell's está apuntado y lo van a liquidar", la advertencia de Caruso Lombardi

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Lo último

La cirugía metabólica como alternativa para el tratamiento de la Diabetes Tipo 2

La cirugía metabólica como alternativa para el tratamiento de la Diabetes Tipo 2

La endometriosis deja de ser invisible gracias a nuevas técnicas de diagnóstico

La endometriosis deja de ser invisible gracias a nuevas técnicas de diagnóstico

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

El desembarco de Uber Eats y Mercado Delivery, que se suman a Rappi, podría reconfigurar el negocio en una ciudad donde Pedidos Ya está a la cabeza. ¿Cómo se reparte la torta hoy?

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

Por Nicolás Maggi
Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Milei pasa de un vuelo cómodo a una semana cargada de turbulencias

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei pasa de un vuelo cómodo a una semana cargada de turbulencias

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder
La Ciudad

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Por Gustavo Conti
Ovación

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Messi movete, porque Newells está apuntado y lo van a liquidar, la advertencia de Caruso Lombardi

"Messi movete, porque Newell's está apuntado y lo van a liquidar", la advertencia de Caruso Lombardi

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte"

Ovación
Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Por Gustavo Conti
Ovación

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Central: Almirón valoró el doble esfuerzo, en un partido en que el equipo dio todo ante Banfield

Central: Almirón valoró "el doble esfuerzo", en un partido en que el equipo "dio todo" ante Banfield

A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

Policiales
Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

La Ciudad
Ricardo El Grande Bontempi: No hay persona que no me salude en Arroyito

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Ricardo "El Grande" Bontempi: "No hay persona que no me salude en Arroyito"

Arroyito: el barrio que late y respira alrededor del fútbol

Arroyito: el barrio que late y respira alrededor del fútbol

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar
Economía

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro
La Ciudad

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
Economía

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Caso $Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento
Politica

Caso $Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos
La Ciudad

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos

El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería
La ciudad

El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género
La Ciudad

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
Policiales

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
La Ciudad

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico
Zoom

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
La Región

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
La Ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental
Salud

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas
Policiales

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro
La Ciudad

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro