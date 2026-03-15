Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Tamara Molina fue hallada en un pasillo de calle 409 al 3600, en Villa Manuelita. Sería hermana de "Soretito", un presunto gatillero

Postales de Villa Manuelita durante el derribo de un búnker el año pasado. El crimen ocurrió en la misma zona

Una joven de 18 años fue asesinada a balazos este sábado por la noche en el sector de barrio Tablada de Rosario conocido como Villa Manuelita. El crimen ocurrió en un pasillo ubicado a la altura de calle 409 al 3600, en un sector de viviendas precarias.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se registró alrededor de las 20, cuando personal policial fue alertado por la Central de Emergencias 911 tras un aviso sobre una persona herida por arma de fuego en el lugar.

Al arribar, los efectivos ingresaron a un pasillo paralelo a calle 409 y, dentro del patio, encontraron a una joven tendida en el suelo con múltiples impactos de bala. La víctima fue identificada como Tamara Milagros Molina.

Minutos después se solicitó la presencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Los médicos constataron el fallecimiento en el lugar.

El caso quedó en manos de la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso las primeras medidas investigativas para establecer la mecánica del ataque e identificar a los responsables.

Según trascendió, la víctima sería hermana de "Soretito", un presunto gatillero de la banda de Carlos “Pelo duro” Fernández, que está preso por balear un colectivo en septiembre de 2024.

Violencia en Tablada

Como contó La Capital, algo se desordenó en ese sector de la ciudad, donde al menos desde comienzos de diciembre hubo varias balaceras y un homicidio. El panorama que pintan las fuentes barriales consultadas sobre lo que está ocurriendo en Villa Manuelita no es más que una historia repetida. Pibes muy jóvenes que obedecen y cumplen las órdenes de impulsar disputas que se tensan a los tiros y generan conmoción. De fondo aparece un contexto de venta de drogas al menudeo que meses atrás, siempre activo, pudo tener algo de paz pero que ahora pareciera estar atravesado por una suerte de reconfiguración que se salda con el asesinato o la caída en prisión de sus protagonistas más expuestos.

En el barrio cuentan que la avenida Grandoli se convirtió en el último tiempo en una especie de frontera invisible que demarca los territorios en conflicto. Todo a partir de la competencia que generaron dos puntos de venta de drogas que en los últimos meses entraron en tensión con la acción de jóvenes armados. Los dos hechos violentos más recientes fueron en el sector oeste, pero del lado de Villa Manuelita se registraron al menos tres balaceras durante diciembre.

La primera fue el 8 de diciembre en Seguí y Convención, donde siete balazos contra una vivienda fueron el aviso para dejar una nota amenazante a sus moradores. Al día siguiente en la misma zona hubo un tiroteo entre policías y dos hombres, mientras que al otro día fue en Piceda (o 409) al 3600, donde la policía halló 9 vainas tras la denuncia de una ráfaga de disparos al aire.