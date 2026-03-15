La Capital | Policiales | Santa Fe

Santa Fe: quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

Dictaron prisión preventiva a un joven de 27 años investigado por comprar diez armas de fuego con habilitación y cederlas a delincuentes

15 de marzo 2026 · 20:26hs
La audiencia de prisión preventiva se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe

La audiencia de prisión preventiva se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe

Un hombre de 27 años detenido la semana pasada por comprar armas legalmente para introducirlas al mercado clandestino en Santa Fe quedó en prisión preventiva por el delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad.

Se trata de un hombre inscripto como usuario de armas cuyas iniciales son AT, acusado por una modalidad repetida: registrar pistolas habilitado por el Renar y entregarlas a bandas criminales, como un testaferro de gatilleros. Un robo frustrado en Rosario destapó esas maniobras y el lunes de la semana pasada fue imputado.

Quedaba pendiente tratar la medida cautelar requerida por los fiscales Juliana González, Natalia Giordano y Guillermo Persello y abordada en los tribunales de Santa Fe ante el juez Sebastián Szeifert, que hizo lugar al planteo.

>>Leer más: Compró pistolas y las entregó al crimen organizado: la historia del testaferro de armas de Santa Fe

Según la acusación AT compró ocho pistolas semiautomáticas y dos escopetas. Pero en el domicilio que declaró como lugar de guarda solo tenía las dos escopetas y otras dos armas sin papeles.

Se lo investiga por comprar 10 armas, registrarlas a su nombre e introducirlas ilegalmente en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. También se le adjudica la venta de cocaína al menudeo, tener en su casa cuatro gallos de riñas y haber robado una moto en febrero en Esperanza.

La fiscal González dijo que “es una investigación proactiva en la que, al cruzar datos de entes estatales determinamos que el imputado es un legítimo usuario de armas que compró ocho pistolas calibres 9 milímetros y 380 con gran poder ofensivo”. Para esa compra gastó 7.197.850 pesos, dinero cuya procedencia no pudo justificar teniendo en cuenta su situación laboral y patrimonial.

Una de las armas que AT debía tener en su casa fue secuestrada el 21 de diciembre pasado en Rosario. “Es una pistola calibre 380 que tenía un detenido por un robo calificado cometido en Rosario”, añadió la fiscal. A raíz del Sistema Automatizado de Identificación Balística se logró establecer, además, que una vaina servida recolectada en un caso de lesiones graves por arma de fuego cometido en junio de 2025 en Rosario había sido cometido con la misma pistola.

>>Leer más: Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

La funcionaria del MPA subrayó que “en la base de datos del Renar y del sistema Heimdall del MPA no surge registrada denuncia de extravío, ni de sustracción ni de trasferencia vinculada a esta pistola secuestrada en Rosario, ni tampoco del resto de las armas que no fueron encontradas en el lugar de guarda”. En esos registros, las diez armas figuran con inscripción vigente a nombre del imputado en carácter de legítimo usuario.

Noticias relacionadas
En el segundo día de Expoagro se registraron 70 mil visitantes.

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito

Alumnos de escuelas primarias de Santa Fe no podrán usar el celular en clase ni en recreos.

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Mariano Acosta era el chofer del micro que chocó en la autopista Rosario-Santa Fe.

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria

El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria

En Newells, el centrodelantero es otro tema clave a resolver en su laboratorio

En Newell's, el centrodelantero es otro tema clave a resolver en su laboratorio

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Lo último

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia

Sean Penn y Paul Thomas Anderson arrancan ganadores en los Oscar

Sean Penn y Paul Thomas Anderson arrancan ganadores en los Oscar

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con otra tanda de bajas en el registro de prepaga y ya suman 162 desde que asumió Javier Milei
Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder
Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España
La Ciudad

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor
Policiales

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $376 millones
Información general

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $376 millones

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra
Política

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria

El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria

En Newells, el centrodelantero es otro tema clave a resolver en su laboratorio

En Newell's, el centrodelantero es otro tema clave a resolver en su laboratorio

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Central lo hizo como pudo pero se salió con la suya: ganó y se ilusiona

Central lo hizo como pudo pero se salió con la suya: ganó y se ilusiona

Ovación
Central tuvo una jornada histórica ante River en las divisiones inferiores de AFA luego de 28 años

Por Carlos Durhand
Ovación

Central tuvo una jornada histórica ante River en las divisiones inferiores de AFA luego de 28 años

Central tuvo una jornada histórica ante River en las divisiones inferiores de AFA luego de 28 años

Central tuvo una jornada histórica ante River en las divisiones inferiores de AFA luego de 28 años

Franco Colapinto, piloto del día en China y la mejor carrera en Alpine

Franco Colapinto, piloto del día en China y la mejor carrera en Alpine

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Policiales
Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales
POLICIALES

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

La Ciudad
Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto
La Ciudad

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Cuenta regresiva para Fito Páez: los rosarinos ya empezaron a copar la zona del Monumento

Cuenta regresiva para Fito Páez: los rosarinos ya empezaron a copar la zona del Monumento

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión
la region

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito
Economía

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito

Un gobernador aliado cargó duramente contra Milei: La economía va a crujir
política

Un gobernador aliado cargó duramente contra Milei: "La economía va a crujir"

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Fito en el Monumento: los horarios, los teloneros y los cortes de calle
La Ciudad

Fito en el Monumento: los horarios, los teloneros y los cortes de calle

EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán
El Mundo

EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán

La provincia licitará las obras de recuperación de la Quinta de Funes

Por Miguel Pisano
La Región

La provincia licitará las obras de recuperación de la Quinta de Funes

Premio Juana Manso para un informe de periodistas de La Capital sobre aborto legal
La Ciudad

Premio Juana Manso para un informe de periodistas de La Capital sobre aborto legal

Advierten por el crecimiento de panaderías clandestinas en la ciudad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Advierten por el crecimiento de panaderías clandestinas en la ciudad

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar
Economía

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro
La Ciudad

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
Economía

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

$Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento
Politica

$Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos
La Ciudad

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos

El vermut como plan social: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería
La ciudad

El vermut como plan social: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género
La Ciudad

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género

Un plan que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
Policiales

Un plan que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
La Ciudad

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico
Zoom

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera