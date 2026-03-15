Santa Fe: quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

Un hombre de 27 años detenido la semana pasada por comprar armas legalmente para introducirlas al mercado clandestino en Santa Fe quedó en prisión preventiva por el delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad .

Se trata de un hombre inscripto como usuario de arma s cuyas iniciales son AT, acusado por una modalidad repetida: registrar pistolas habilitado por el Renar y entregarlas a bandas criminales, como un testaferro de gatilleros . Un robo frustrado en Rosario destapó esas maniobras y el lunes de la semana pasada fue imputado.

Quedaba pendiente tratar la medida cautelar requerida por los fiscales Juliana González, Natalia Giordano y Guillermo Persello y abordada en los tribunales de Santa Fe ante el juez Sebastián Szeifert, que hizo lugar al planteo.

Según la acusación AT compró ocho pistolas semiautomáticas y dos escopetas. Pero en el domicilio que declaró como lugar de guarda solo tenía las dos escopetas y otras dos armas sin papeles.

Se lo investiga por comprar 10 armas, registrarlas a su nombre e introducirlas ilegalmente en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. También se le adjudica la venta de cocaína al menudeo, tener en su casa cuatro gallos de riñas y haber robado una moto en febrero en Esperanza.

La fiscal González dijo que “es una investigación proactiva en la que, al cruzar datos de entes estatales determinamos que el imputado es un legítimo usuario de armas que compró ocho pistolas calibres 9 milímetros y 380 con gran poder ofensivo”. Para esa compra gastó 7.197.850 pesos, dinero cuya procedencia no pudo justificar teniendo en cuenta su situación laboral y patrimonial.

Una de las armas que AT debía tener en su casa fue secuestrada el 21 de diciembre pasado en Rosario. “Es una pistola calibre 380 que tenía un detenido por un robo calificado cometido en Rosario”, añadió la fiscal. A raíz del Sistema Automatizado de Identificación Balística se logró establecer, además, que una vaina servida recolectada en un caso de lesiones graves por arma de fuego cometido en junio de 2025 en Rosario había sido cometido con la misma pistola.

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La funcionaria del MPA subrayó que “en la base de datos del Renar y del sistema Heimdall del MPA no surge registrada denuncia de extravío, ni de sustracción ni de trasferencia vinculada a esta pistola secuestrada en Rosario, ni tampoco del resto de las armas que no fueron encontradas en el lugar de guarda”. En esos registros, las diez armas figuran con inscripción vigente a nombre del imputado en carácter de legítimo usuario.