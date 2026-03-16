La cruda realidad: Newell's juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

Newell's está metido de lleno en la lucha por la permanencia, el objetivo prioritario de 2026. Y están claros sus competidores directos en esta puja

Facundo Guch, uno de los jugadores que puede aportarle goles y juego a Newell’s.

Newell's juega un campeonato aparte. Un torneo reducido. Con un único objetivo: mantener la categoría. El rojinegro, a esta altura de la temporada 2026, no puede mirar ni para arriba ni para el costado. Tiene que enfocarse exclusivamente en una competencia que por ahora la juegan siete equipos y en la que dos de ellos se despedirán de la primera división a fin de año.

Este es el cuadro de situación leproso y, lejos de dramatizar, lo mejor que le puede ocurrir al club del Parque es asumir esta realidad y dar batalla en consecuencia.

Para bien de Newell’s, uno de los más conscientes de la situación es el entrenador Frank Kudelka, que tras el último empate 1 a 1 con Platense, dijo que “este será un proceso a largo plazo y no de presente. Hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos de aquí al final. Tengo que ser honesto, y ojalá me equivoque y los tiempos sean rápidos. Pero es un trabajo muy arduo”.

En esta misma línea de pensamiento, este viernes el propio presidente leproso Ignacio Boero reconoció que Newell’s sigue “en terapia intensiva, por suerte vivo”. Con esa frase asumió que es tiempo de overol y dientes apretados.

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Newell's, último en la acumulada

Con este horizonte inmediato, Newell’s hoy está último en la tabla acumulada, cuyo último pasajero perderá la categoría a fin de año, aunque a la temporada regular le quedan 8 fechas del Apertura y las 16 del Clausura.

Y en la tabla de los promedios, que también tendrá un descenso para el que termine abajo de todos, el rojinegro ocupa la posición 25 sobre 30 equipos.

Allí la referencia más tangible es que está a cinco puntos encima de Sarmiento, el equipo que está más retrasado de los que dividen por tres temporadas.

Entonces para aclarar los tantos _haciendo la salvedad de que algún equipo puede tener una gran remontada u otro de los 30 que juegan en la Liga Profesional una debacle pronunciada_ se podría resumir que hoy el escenario mirando las dos tablas es que hay 7 equipos jugando un torneo aparte por la permanencia, en el que dos de ellos pueden perder la categoría, y entre los que figura Newell’s.

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Tiene tiempo y nuevo técnico

A favor de los rojinegros está el hecho de que hay tiempo por delante, que llegó un técnico experimentado como Frank Kudelka y que habrá un nuevo mercado de pases a mitad de año.

Los competidores directos de Newell’s en esta puja por seguir en primera son Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi, Sarmiento, Gimnasia de Mendoza, Banfield y Atlético Tucumán. Así están ordenados de menor a mayor en la tabla del promedio, con la Lepra ubicada entre el Taladro y el Decano, siendo casi los mismos equipos los que repiten en el fondo de la tabla anual.

Todavía no ganó en el Apertura

Por ello, la pelea de Newell’s es en este torneo reducido que parece circunscripto a sólo siete clubes, con cinco que mantendrán la categoría y dos que no tendrán la misma suerte.

Podría cambiar algún actor y meterse en el barro otro equipo diferente, pero por ahora la lucha es clara y los rivales directos están arriba de la mesa.

Los rojinegros todavía no ganaron en los nueve partidos que jugaron en el Apertura (tres empates y seis derrotas, con la valla más vencida, con 17 goles recibidos) y buscarán hacerse fuertes este martes visitando a Lanús. Todo lo que sume será bienvenido.