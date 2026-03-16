Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

La muchacha de 21 años denunció que un delincuente la interceptó cerca de la Rambla Catalunya, donde la agredió,, le quitó un teléfono, una cadena y unos aros

La Policía de Investigaciones (PDI) anunció este domingo una captura por abuso sexual en la zona norte rosarina. Las autoridades confirmaron que el sospechoso era buscado luego del robo y la agresión a una joven que volvía caminando de un boliche de la costanera.

El procedimiento se llevó a cabo el último viernes, cuando una brigada de las fuerzas de seguridad provinciales identificó al hombre de 43 años en la plaza Santos Dumont . De acuerdo a la denuncia, cinco días antes había atacado a la víctima a cuatro cuadras de allí para tratar de someterla y arrebatarle objetos de valor.

Según la declaración que recibió el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el ladrón se había llevado el teléfono móvil de la muchacha de 21 años, una cadena de oro y unos aros de plata . La búsqueda se cerró en menos de una semana a partir del análisis de videos y trabajos de campo en inmediaciones de la Rambla Catalunya.

Fuentes oficiales detallaron que la denunciante había ido a bailar a un boliche ubicado sobre avenida Colombres al 1600 , cerca de los clubes Bancario y Rowing. Cuando salió del local, se fue caminando hacia el norte para regresar a su casa.

La joven fue interceptada el martes 8 de marzo a la madrugada en José Hernández y Gallo. De acuerdo a su testimonio, D. S. L. la agarró del cuello y la acorraló en una calle cortada. En ese momento abusó de ella e intentó obligarla a tener relaciones sexuales pero no llegó a realizar esa acción.

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Después de esta agresión, el delincuente se llevó un iPhone 14 azul y las alhajas de la muchacha. La denuncia quedó en manos de la fiscal Georgina Cherara y la investigación avanzó a partir de la labor del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI.

Los policías analizaron filmaciones de cámaras de vigilancia recorrieron ese sector de la zona norte hasta que lograron identificar al presunto autor de los delitos. A la hora de la aprehensión en José Hernández y Superí, tanto la vestimenta como la descripción física coincidía con la evidencia obtenida. La funcionaria a cargo de la causa recibió fotos del detenido y ordenó el traslado bajo custodia para imputarlo.