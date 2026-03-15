Caso $LIBRA: apareció un documento que revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Javier Milei

El registro fue hallado en el celular del empresario y quedó incorporado en el expediente judicial que analiza la promoción de la criptomoneda difundida por el presidente Javier Milei.

Mauricio Novelli, cofundador de Tech Forum, en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Fue el 20 de septiembre de 2024.

El peritaje al teléfono de Mauricio Novelli sigue dando revelaciones sobre el escándalo cripto de $LIBRA . Ahora salió a la luz un documento recuperado de ese dispositivo que expone un presunto pacto económico por el apoyo del presidente Javier Milei al lanzamiento del token. Es un pago de cinco millones de dólares, en tres etapas.

Además, entre el material relevado del teléfono surgió una nota en la que se ensayó un mensaje para desactivar la polémica dos días después del estallido del escándalo. Era la narrativa que debía avanzar desde Casa Rosada.

Se trata de capturas de pantalla sacadas del bloc de notas del iPhone del lobista , que aparecieron en las últimas horas tras la liberación del material del peritaje que tenía desde noviembre el fiscal Eduardo Taiano y que reveló El Destape.

La nota sobre el pacto económico está escrita en inglés . Fue redactada en el iPhone de Novelli el 11 de febrero de 2025 a las 20:05, tres días antes del viernes 14 en el que el Presidente publicó su mensaje en X.

"Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H", anuncia el texto. Se estima que la H. referiría al criptoempresario Hayden Davis. Luego, el texto puntea una serie de acuerdos

"$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash - Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis", son los dos primeros puntos.

Por último aparece un pago de $2M, también en tokens o cash, acompañado del siguiente comentario: "Contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres".

En el fragmento del borrador hallado en el teléfono del lobista no especifica quien sería el destinatario de ese dinero.

Ya se había revelado la existencia de un acuerdo firmado entre Hayden Davis y Milei, en donde el empresario se ofrecía como asesor ad honorem en materia de blockchain y Web 3 para la Argentina. Es un acuerdo que fue firmado el 30 de enero de 2024, en la última visita de Davis a la Argentina.

El segundo documento que apareció las últimas horas es una nota en la que se esboza un mensaje público para intentar apagar el escándalo. Está escrito en español y corresponde al 16 de febrero de 2025.

"Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros", comienza esa nota.

"Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan", alcanza a leerse en ese documento.

Luego prosigue: "No estoy muy versado en memecoins, y cuando mis oponentes políticos comenzaron acusarme falsamente de estar involucrado en una estafa".

Por el tipo de mensaje, la referencia a opositores y el énfasis en que no sabía sobre memecoins, es muy factible que haya sido una narrativa pensada para que Milei compartiera en sus redes sociales o que luego ejecute en la entrevista que tendría al día siguiente con Jonatan Viale.

Un celular que habla y un lobista que estaba ganado

El teléfono del criptolobista arrojó información sensible sobre cómo fueron las semanas previas al lanzamiento. Según publicó El Destape, hay varios mensajes que señalan la buena racha que atravesaba Novelli en los días que tenía acceso a Casa Rosada.

Hay un mensaje de audio que envía a uno de sus amigos el 31 de enero en el que señala que viene teniendo problemas de financiamiento. “Tuve que meter el gol de último minuto para salvar las papas, como siempre”, se jactó. Ese día Hayden Davis estaba en Argentina, tras haber firmado el día anterior un acuerdo con Milei.

También hay otro mensaje en el que organiza un festejo luego de haber realizado negociaciones con Milei y con Karina durante dos días. “Amigo. ¿Tenés contacto de África, para que me traten bien? Pienso gastar ja", dijo en un mensaje. En otro, festeja un negocio que le salió bien. "Cerré un deal tremendo. Quiero festejar”, contó.

“Cerramos lo que te dije el otro día. Financiamiento para tech. Sin sponsors”, dice el lobista. “Ufff un privado?”, le repregunta su amigo. “Yesssss”, confirma Novelli.

Eran las negociaciones para la realización del Tech Forum 2, que tenía fecha para los primeros días de abril. En el celular de Terrones Godoy se señalaba que estaba confirmada la presencia de dos speakers: el presidente Milei y Manuel Adorni, el jefe de Gabinete ahora criticado por el viaje con su esposa y su justificación sobre "deslomarse" en Nueva York.

Novelli fue quien pivoteó entre todas las partes durante la explosión del criptoescándalo en la noche del 14 de febrero del 2025. Se encontraba en Dallas, en el hotel Ritz Carlton Las Colinas, en un salón alquilado por Hayden Davis para el lanzamiento del proyecto. Desde allí mantuvo comunicaciones con Buenos Aires y con Asia.

Durante ese fin de semana, desde su celular se realizaron cerca de 200 llamadas, según los peritajes realizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DATIP).

Ese documento reveló, por ejemplo, que en los minutos previos al lanzamiento de $LIBRA mantuvo comunicaciones telefónicas con Karina y con Javier Milei. Con el Presidente, por ejemplo, habló inmediatamente después del posteo, que ocurrió a las 19:01:22.

Con el escándalo explotando en redes sociales, cerca de las 23 comenzó a mantener una línea de diálogo con Santiago Caputo, que se mantuvo durante el sábado y el domingo. El asesor presidencial fue el gestor de la crisis: fueron 13 llamadas ese fin de semana

Mientras se multiplicaban las revelaciones de su teléfono durante la tarde de este sábado, a Novelli se lo notaba relajado. En su cuenta de Instagram compartía fotos jugando al básquet o cenando una hamburguesa. "Arrancar la dieta el lunes, no?", les preguntaba a sus seguidores.