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Los trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia

Sindicatos organizan charlas, ollas populares y números musicales desde el martes al jueves en Plaza San Martín

15 de marzo 2026 · 22:28hs
Marcha del 24 de marzo del año pasado. Jornada por la memoria

Marcha del 24 de marzo del año pasado. Jornada por la memoria, verdad y justicia.

En el marco de las actividades previas al Día de la Memoria, un colectivo de sindicatos instalará en la plaza San Martín la “Carpa de la resistencia”, en la que se desarrollarán actividades de divulgación y lucha relacionadas con los 50 años del golpe de 1976. Se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo.

La apertura será el martes a las 12 y luego se realizarán dos charlas: a las 14, Andrea Andújar y Victoria Basualdo hablarán sobre el pasado y presente de la clase trabajadora en Argentina, y a las 16 Marianela Scocco, Andrés Carminatti y Armando Cassinera disertarán sobre “Trabajadores en dictadura: entre la represión y la resistencia”. El cierre de esa jornada será a las 20 hs con actividades culturales y música en vivo (Lorena Bogado).

Los sindicatos convocantes son ATE Rosario, CTA A Rosario, Soear, Coad, Siconara, Somu, Supa, Cadetes, Fesprosa. El martes a las 12 se realizará a la inauguración.

El Miércoles, tras participar a las 11 hs de la acción de las y los jubilados en Iapos, la carpa reabrirá a las 12 con una olla popular con las organizaciones sociales, de 12.30 a 14.40 habrá radio en vivo con la “La materia impertinente”, mientras que a las 16 habrá un panel as con trabajadores marítimos, portuarios y del Senasa. A las 18 se realizará una charla sobre la lucha por el salario en el marco de las políticas de ajuste y de la reforma laboral. El cierre del día será con un ruidazo a las 20 hs.

El Jueves 19, y en el marco de la semana de paro de la docencia universitaria, Coad realizará talleres. De 10 a 12 sobre “Genocidio, memoria y democracia”, y a las 15 habrá una actividad con estudiantes y de 18 a 20 Daniel Feierstein, Matilde Bruera y Jesica Pellegrini disertarán sobre “¿Por qué el genocidio? Memoria y discursos de odio en democracia”. El Sexteto Vendaval hará el cierre musical.

Derecho y La Bancaria

La ciudad se convertirá esta semana en escenario de múltiples actividades, en la previa del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. El miércoles 18, a las 18.30 hs en el aula 3 de la Facultad de Derecho de la UNR, Ana María Figueroa, Lavih Abraham, Fernando Rosúa y Martha Andrada dialogarán sobre la pregunta: “A cincuenta años del golpe genocida, ¿Qué Argentina tenemos hoy?”.

El viernes 20 a las 17 hs, en La Bancaria, San Lorenzo 1383, se realizará una charla sobre “Balances, desafíos y perspectivas del sindicalismo argentino”, a cincuenta años del golpe. Estará a cargo de Sergio Rivolta, Alberto Botto, Walter Palombi, Miguel Vivas, Analía Ratner y Silvia Simonassi. Coordina Patricia Flier.

Fútbol y memoria

Por su parte, el viernes 20 a las 20 horas en La Popular, Santa Fe y Sarmiento, Kurt Lutman, Juan Cruz Komar, Nacho Bogino, Virginia Benedetto y representantes de Nietes hablarán de memoria, verdad y cultura en el panel “Jugar y tocar de memoria”.

La actividad tendrá también habrá un bloque musical a cargo de Marcos Migoni, Lucas Moroncini y Nacho Porcel.

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