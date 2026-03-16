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Lanús vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Lepra sigue sin victorias en este campeonato y enfrentará al Granate en La Fortaleza. En esta nota, detalles y estadísticas del partido

16 de marzo 2026 · 10:55hs
Lanús vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's visita a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por la 11ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Granate y la Lepra de este martes por la tarde.

A qué hora juegan Lanús vs. Newell's

El partido correspondiente a la Zona A entre Lanús y Newell's será este martes 17 de marzo, desde las 19, en La Fortaleza con el arbitraje principal de Bruno Amiconi como árbitro, mientras que Pablo Echavarría estará en el VAR.

Dónde ver Lanús vs. Newell's

La transmisión del encuentro entre el Granate y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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El último enfrentamiento entre Lanús y Newell's fue victoria 2-1 de la Lepra en 2024.

El último enfrentamiento entre Lanús y Newell's fue victoria 2-1 de la Lepra en 2024.

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Posibles formaciones de Lanús y Newell's

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Luciano Herrera o Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; y Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

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