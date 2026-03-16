La UNR y la Municipalidad lanzaron cursos de oficios digitales para jóvenes en Rosario

Los cursos duran entre 3 y 4 meses y están diseñados para jóvenes de 18 a 30 años que buscan dar un salto en su formación profesional. Cómo inscribirse

Los cursos de la UNR y la Muni se dictarán en la Tecnoteca

La Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) y la Municipalidad de Rosario presentaron este lunes una nueva propuesta de formación en oficios digitales destinada a jóvenes , con cursos intensivos vinculados a las demandas del mercado laboral local. El programa fue lanzado por el rector Franco Bartolacci y el intendente Pablo Javkin en la Tecnoteca , el espacio de innovación ubicado en el Galpón 13 del Parque Nacional a la Bandera.

La iniciativa forma parte de la Escuela de Oficios de la UNR y propone trayectos formativos intensivos de entre tres y cuatro meses , orientados a jóvenes de entre 18 y 30 años que buscan mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Los cursos se organizan bajo la metodología de “aprender haciendo”, con proyectos vinculados a necesidades reales del sector productivo. Durante la cursada, los estudiantes desarrollan habilidades técnicas y competencias transversales como trabajo en equipo, comunicación y resolución de problemas.

“Hay cada vez mayor vocación por acceder a formaciones cortas vinculadas al mundo del trabajo, especialmente en áreas tecnológicas donde existe una alta demanda”, señaló Bartolacci durante la presentación.

Las inscripciones para los cursos de Oficios Digitales ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del sitio web de la Tecnoteca.

Negocios digitales, industrias creativas y tecnología

La oferta incluye ocho cursos distribuidos en tres grandes líneas temáticas. En el área de negocios digitales se dictarán capacitaciones en diseño y montaje de tiendas online, gestión de redes sociales y asistencia virtual de ventas.

Por su parte, la línea de industrias creativas contempla propuestas como diseño y narrativa sonora y creación de videojuegos. En tanto, el eje de desarrollo tecnológico incluye cursos de impresión 3D e inteligencia artificial aplicada a la automatización, entre otros contenidos.

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Para el intendente Javkin, la propuesta responde a los cambios del mundo laboral: “Nuestra misión es que muchos jóvenes tengan oportunidades en el trabajo que viene, que es muy distinto al que conocemos”.

Escuela de Oficios y formación en los barrios

La presentación también incluyó la oferta general de la Escuela de Oficios 2026, que desde su creación en 2021 busca brindar herramientas de capacitación socio-laboral mediante cursos cortos y gratuitos.

La preinscripción a esta propuesta se realizará de manera presencial el 7 y 9 de abril en el Espacio Cultural Universitario, ubicado en San Martín al 700.

La iniciativa se complementa con los cursos de Oficios en Tu Distrito, que se dictarán en distintos barrios de Rosario para acercar la formación a los vecinos, y con las capacitaciones que la UNR desarrolla junto a municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.

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Durante 2025, la Escuela de Oficios alcanzó a más de 2000 egresados en diversas áreas, consolidándose como una de las políticas universitarias orientadas a fortalecer la inserción laboral.

“La Universidad es mucho más que la formación de profesionales. Nuestro compromiso es ampliar oportunidades y garantizar el acceso a la educación”, concluyó Bartolacci.