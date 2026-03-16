Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Se trata de una firma que busca enfocarse en la conectividad regional. Por eso la ciudad, luego de la renovación del aeropuerto, se coloca en sus planes a futuro

El proyecto es impulsado por el expresidente de Southern Winds, Juan Maggio , quien junto con cuatro socios fundó la compañía, que ya obtuvo la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Según explicaron, en un mercado aeronáutico local mucho más grande que hace unos años pero “donde la conectividad regional es una deuda pendiente” , Joy se presenta de la mano de un grupo de empresarios con vasta experiencia en el sector y capitales mayoritariamente nacionales.

“La idea es ser una opción que buscará potenciar la calidad del servicio al cliente, con una concepción de rutas federales atendiendo a un sector de pasajeros que demanda mayor conectividad y una experiencia de calidad con más confort y servicio”.

Al momento, la compañía ya celebró un acuerdo con el gobierno de Jujuy que se convertirá en el primer destino una vez que se cuente con la aprobación correspondiente.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 17.44.25 (1)

Asimismo, en una primera etapa, la red inicial contempla conexiones desde Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo, además de enlaces regionales entre ciudades del interior como Córdoba, Iguazú y Bariloche.

Según explicaron a La Capital, Rosario se amolda a las expectativas de la nueva empresa por su estratégica ubicación para poder explotar la red federal. “Rosario está en el radar sin dudas. Será seguramente en una segunda etapa pero reúne las condiciones, sobre todo con todo el proceso de mejoras del aeropuerto que pusieron en marcha”, sostuvieron voceros de la firma.

Inicialmente, la empresa cuenta con dos aviones Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros con una configuración de cabina de dos filas por lado, sin asiento central. Explican que estas aeronaves ofrecen mayor espacio personal, menor ruido en cabina y más comodidad para el pasajero.

Además, tendrán una atención personalizada y un servicio a bordo de categoría, con embarques y desembarques más ágiles. “Joy combinará eficiencia de servicio, flexibilidad comercial y una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo de la conectividad regional”, prometen desde la firma.