La Capital | La Ciudad | aerolínea

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Se trata de una firma que busca enfocarse en la conectividad regional. Por eso la ciudad, luego de la renovación del aeropuerto, se coloca en sus planes a futuro

16 de marzo 2026 · 12:48hs
Joy

Joy, la nueva aerolínea que quiere hacerse fuerte en rutas regionales

Una nueva aerolínea argentina comenzará a operar rutas regionales en el país desde junio. Se trata de Joy, concebida para reconectar el país a través “de una red aérea regional, moderna, eficiente y federal”, según explican desde la firma. Rosario no está en una primera etapa pero entra en el radar de la nueva aerolínea luego de haberse transformado el aeropuerto internacional de Fisherton.

El proyecto es impulsado por el expresidente de Southern Winds, Juan Maggio, quien junto con cuatro socios fundó la compañía, que ya obtuvo la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Según explicaron, en un mercado aeronáutico local mucho más grande que hace unos años pero “donde la conectividad regional es una deuda pendiente”, Joy se presenta de la mano de un grupo de empresarios con vasta experiencia en el sector y capitales mayoritariamente nacionales.

Nueva aerolínea y Rosario

“La idea es ser una opción que buscará potenciar la calidad del servicio al cliente, con una concepción de rutas federales atendiendo a un sector de pasajeros que demanda mayor conectividad y una experiencia de calidad con más confort y servicio”.

Al momento, la compañía ya celebró un acuerdo con el gobierno de Jujuy que se convertirá en el primer destino una vez que se cuente con la aprobación correspondiente.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 17.44.25 (1)

Asimismo, en una primera etapa, la red inicial contempla conexiones desde Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo, además de enlaces regionales entre ciudades del interior como Córdoba, Iguazú y Bariloche.

Según explicaron a La Capital, Rosario se amolda a las expectativas de la nueva empresa por su estratégica ubicación para poder explotar la red federal. “Rosario está en el radar sin dudas. Será seguramente en una segunda etapa pero reúne las condiciones, sobre todo con todo el proceso de mejoras del aeropuerto que pusieron en marcha, sostuvieron voceros de la firma.

Inicialmente, la empresa cuenta con dos aviones Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros con una configuración de cabina de dos filas por lado, sin asiento central. Explican que estas aeronaves ofrecen mayor espacio personal, menor ruido en cabina y más comodidad para el pasajero.

Además, tendrán una atención personalizada y un servicio a bordo de categoría, con embarques y desembarques más ágiles. “Joy combinará eficiencia de servicio, flexibilidad comercial y una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo de la conectividad regional”, prometen desde la firma.

Noticias relacionadas
Las obras del Monumento a la Bandera esperan desde hace años. 

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a "once años de fracasos"

El Fiat Punto fue uno de los más dañados por el choque.

Un perro suelto en avenida Circunvalación provocó un gran choque en cadena

Así se veía zona del parque nacional a la Bandera con el Momento de fondo en pleno show de Fito Páez

El récord de Fito Páez en Rosario: juntó a 300 mil personas en el Monumento a la Bandera

Un nuevo sorteo de Créditos Nido

Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del sorteo número 20

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newells por recomendación de Maradona?

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

Lo último

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Una exparticipante de Gran Hermano, detenida por presunto robo de viuda negra

Una exparticipante de "Gran Hermano", detenida por presunto robo de "viuda negra"

Lollapalooza: por qué Sabrina Carpenter arrestó a María Becerra durante su show

Lollapalooza: por qué Sabrina Carpenter "arrestó" a María Becerra durante su show

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Se trata de una firma que busca enfocarse en la conectividad regional. Por eso la ciudad, luego de la renovación del aeropuerto, se coloca en sus planes a futuro

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar
Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a once años de fracasos
LA CIUDAD

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a "once años de fracasos"

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años
Policiales

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche
Policiales

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

Discapacidad: las quejas en la Defensoría del Pueblo crecieron 40 % 

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Discapacidad: las quejas en la Defensoría del Pueblo crecieron 40 % 

Inauguran en Rosario un crematorio de última generación para toda la región
La Ciudad

Inauguran en Rosario un crematorio de última generación para toda la región

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newells por recomendación de Maradona?

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Ovación
Lanús vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Lanús vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lanús vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lanús vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Tapia hizo un descargo por la suspensión de la Finalíssima y apuntó contra la Uefa

Tapia hizo un descargo por la suspensión de la Finalíssima y apuntó contra la Uefa

Falleció Marcelo Araujo, uno de los relatores emblemáticos del fútbol argentino

Falleció Marcelo Araujo, uno de los relatores emblemáticos del fútbol argentino

Policiales
Un joven fue apuñalado en la zona noroeste y la Policía detuvo al presunto agresor
POLICIALES

Un joven fue apuñalado en la zona noroeste y la Policía detuvo al presunto agresor

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años

Se entregó el hombre acusado de matar a puñaladas a su padrastro mientras dormía

Se entregó el hombre acusado de matar a puñaladas a su padrastro mientras dormía

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

La Ciudad
Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar
La Ciudad

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

La UNR y la Municipalidad lanzaron cursos de oficios digitales para jóvenes

La UNR y la Municipalidad lanzaron cursos de oficios digitales para jóvenes

Javkin celebró la noche histórica de Fito Páez en el Monumento a la Bandera

Javkin celebró "la noche histórica" de Fito Páez en el Monumento a la Bandera

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a once años de fracasos

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a "once años de fracasos"

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España
La Ciudad

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor
Policiales

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor

Conflicto universitario: la UNR y la UTN arrancan este lunes una semana de paro
La Ciudad

Conflicto universitario: la UNR y la UTN arrancan este lunes una semana de paro

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra
Política

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Por Hernán Cabrera
Ovación

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Las palabras que la zaga central canalla le puso a la justa victoria frente a Banfield

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Las palabras que la zaga central canalla le puso a la justa victoria frente a Banfield

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales
POLICIALES

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra
Economía

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia
Economía

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia

Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España
Ovación

Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder
La Ciudad

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Tuberculosis: una enfermedad antigua que no se fue y recobra fuerza
Salud

Tuberculosis: una enfermedad "antigua" que no se fue y recobra fuerza

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain
politica

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia"

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión
la region

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito
Economía

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito

Un gobernador aliado cargó duramente contra Milei: La economía va a crujir
política

Un gobernador aliado cargó duramente contra Milei: "La economía va a crujir"

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán
El Mundo

EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán