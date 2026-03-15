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La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Después de la suspensión de la Finalissima ante España, los de Scaloni se quieren despedir del público argentino y el Marcelo Bielsa es candidato

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

15 de marzo 2026 · 19:44hs
Lionel Messi

Celina Mutti Lovera

Lionel Messi, con la camiseta de la selección argentina, en el Coloso. Fue en 2023, en el adiós de Maxi Rodríguez.

Se complicó el cierre de la preparación para que la selección argentina viaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de la mejor manera posible a nivel competitivo. La suspensión de la Finalissima ante España trastocó la agenda de los dirigidos por Lionel Scaloni, que tendrán que barajar y dar de nuevo de cara a la cita mundialista. Y aquí surge el Coloso del Parque como escenario factible de un amistoso de despedida del país.

El 27 de marzo, la albiceleste tenía pactada la disputa ante España del torneo que enfrenta al campeón de la Copa América con el campeón de la Copa de Europa de selecciones, pero el problema bélico que incluye a Qatar, sede prioritaria de la Finalissima, terminó después de varias idas y vueltas con la suspensión del encuentro.

Con este panorama, desde la Asociación del Fútbol Argentino comenzaron a evaluar, junto al cuerpo técnico de la selección y su entrenador Lionel Scaloni, cuál puede ser la sede para un partido amistoso que significaría la despedida formal de la albiceleste ante su público.

Contactos para saber sobre el Coloso

Según averiguó Ovación, ya hubo un llamado informal por parte de la casa madre del fútbol argentino para conocer detalles del estadio de Newell’s Marcelo Bielsa. Más allá que, por el momento, no se avanzó, la inquietud deja posicionado al Coloso como posibilidad para que se despida el seleccionado mayor.

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Al parecer, no solo desde AFA se vería con buenos ojos la sede Rosario, sino que el cuerpo técnico albiceleste habría dado el visto bueno para que la previa del Mundial se pueda jugar en el Bielsa. Por estas horas, se evalúa un rival potable para enfrentar al campeón del mundo. En caso que no se consiga por agenda, también se suma la selección sub-20 como alternativa.

El presidente de la AFA y su versión

Los comentarios por parte de la UEFA sobre la suspensión de la Finalissima ante España dejaban a la selección argentina apuntada como el equipo que no quiso jugar y que se negó ante cada iniciativa del ente del fútbol europeo. Ante esto, Claudio Tapia, utilizó las redes sociales para dar su versión de los hechos.

El mandamás de calle Viamonte indicó en X: “Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalissima entre Argentina y España. Desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva”.

>> Leer más: Enzo Fernández la rompió en una noche soñada del seleccionado argentino

Y agregó: “La propuesta inicial de disputarlo en Madrid, de la cual tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación, no respetaba ese principio. Posteriormente se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo. La UEFA informó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado”.

Tapia cerró su descargo lamentándose por la suspensión del partido: “Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”.

Y así, con esta suspensión, la chance de un amistoso en el Coloso está sobre la mesa.

Central, a disposición con el Gigante

En cuanto a la posibilidad de que la selección argentina juegue un partido amistoso en el país antes de viajar a disputar la Copa del Mundo en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, que será a mediados de año, surgió con fuerza que la ciudad de Rosario podría ser la sede de evento.

En este sentido, la dirigencia de Rosario Central se puso a disposición de la Asociación del Fútbol Argentino para ofrecer el Gigante de Arroyito en caso que sea necesaria su utilización.

Hay que recordar, por ejemplo, que el Gigante fue la sede de la Copa del Mundo de 1978 y allí también se disputó un partido contra Brasil por Eliminatorias, rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el entrenador albiceleste era Diego Armando Maradona y ya jugaba Lionel Messi.

El Gigante de Arroyito amplió su capacidad y sufrió mejoras edilicias en los últimos tiempos, que lo reposicionaron como escenario de partidos trascendentes. Y en estos momentos se está construyendo la nueva tribuna alta del río.

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