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Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años

Delincuentes en moto atacaron a Carolina Ojeda cerca del límite de Rosario y Pérez. Si bien estaba consciente, murió horas más tarde

16 de marzo 2026 · 08:40hs
La víctima del crimen cayó herida en Las Acacias al 200.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La víctima del crimen cayó herida en Las Acacias al 200.

Una mujer de 39 años falleció este lunes en el Hospital Centenario como consecuencia de un crimen en Cabín 9. La versión preliminar indica que la acribillaron a balazos la noche anterior en Pérez. Se trata del cuarto homicidio confirmado en el departamento Rosario en poco más de 48 horas.

La policía confirmó que Noelia Carolina Ojeda fue atacada este domingo a la noche en Las Acacias al 200, a metros de uno de los pasos a nivel sobre las vías del ferrocarril. En ese momento recibió asistencia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y la trasladaron en ambulancia.

Según fuentes oficiales, la víctima estaba consciente cuando los agentes iniciaron el operativo. Después la llevaron hasta el Hospital Carrasco y su estado de salud empeoró en las horas siguientes.

¿Qué se sabe del crimen en Cabín 9?

La mujer internada en el Centenario tenía múltiples lesiones en el abdomen, los brazos y las piernas. Su deceso se confirmó alrededor de las 00.30 de este lunes, mientras estaba bajo tratamiento en la unidad de terapia intensiva del nosocomio provincial.

Homicidio Las Acacias 200 2

La primera hipótesis de los agentes a cargo del operativo indica que Ojeda fue asesinada por dos delincuentes en moto. Tras el procedimiento no había personas detenidas ni identificadas en relación al crimen.

>> Leer más: Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

En base al registro de la identidad, la policía apuntó que la víctima tenía algunos antecedentes de denuncias sobre causas ligadas a la ley sobre tenencia y tráfico de drogas. Tras el asesinato en jurisdicción de la subcomisaría 18ª, la investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Hace casi dos semanas, Cabín 9 fue escenario de otra balacera que terminó con una mujer de 83 años internada. En este caso, Rosa B. sufrió una herida no penetrante en su vivienda de El Boyero al 100, donde delincuentes en moto abrieron fuego y escaparon.

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