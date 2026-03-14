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Un gobernador aliado cargó duramente contra Javier Milei: "La economía va a crujir este año"

Fue tras el desplante del presidente en la Argentina Week que se celebró en Nueva York y a la que fueron invitados varios mandatarios provinciales

14 de marzo 2026 · 15:18hs
Tras la Argentina Week

Tras la Argentina Week, un gobernador aliado se mostró muy crítico con el presidente Milei.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que el proceso de crecimiento económico del país será asimétrico y advirtió que las tensiones sociales podrían incrementarse en el corto plazo: "La economía y el humor popular van a crujir este año".

Las críticas de uno de los mandatarios provinciales que se muestra en sintonía casi permanente con el presidente Javier Milei y que, incluso, acompañó buena parte de los proyectos de reforma propuestos desde el oficialismo nacional, se dio tras la realización de Argentina Week en Nueva York. Al evento asistieron, invitados por la Casa Rosada, buena parte de los gobernadores considerados "dialoguistas" porque si bien no son de extracción libertaria, sí suelen apoyar las políticas del jefe de Estado.

Sin embargo, el viaje no fue lo que pensaban. Varios gobernadores quedaron molestos tras el viaje porque una vez en suelo estadounidense, tanto el presidente como su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sólo recurrieron a ellos para sacarse fotos y publicarlas en redes sociales para dar muestras de gobernabilidad.

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Así, Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquen), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz) viajaron con expectativas que no fueron colmadas durante la celebración de una jornada que, a priori, sonaba positiva.

"La economía va a crujir"

Durante su participación en la Argentina Week, Cornejo analizó el panorama financiero y productivo. Dijo que si bien existen señales positivas, el sostenimiento del modelo depende de una gestión constante y coordinada.

“Si crecemos al 4 por ciento, algunos de esos puntos los explica Vaca Muerta, que no está en todas las provincias, y otro tanto la pampa húmeda, que tampoco está en todas (las provincias)”, detalló el gobernador mendocino al describir la disparidad en la recuperación sectorial.

En este contexto, el gobernador fue categórico respecto a las consecuencias inmediatas de este escenario: “La economía y el humor popular van a crujir este año”.

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Sobre el flujo de capitales, el mandatario mendocino señaló que el entusiasmo de los mercados debe traducirse en decisiones concretas, un paso que, según su visión, todavía está en proceso de maduración. “Yo percibo que hay entusiasmo, ahora, de ese entusiasmo a tomar la decisión de invertir, hay un paso todavía”, admitió en declaraciones brindadas a La Nación.

Plan a largo plazo

Según su análisis, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) funcionó como algo excepcional y necesario para brindar seguridad jurídica, pero aclaró que el inversor de largo plazo, como los sectores minero y petrolero, requiere certezas que excedan el horizonte electoral.

Por ello, insistió en que el país debe demostrar que el cambio es definitivo, alejándose de los vaivenes políticos: "Para dar certidumbre a la inversión y a proyectos de largo aliento, se necesita mucho más que el Rigi. Se necesita certidumbre".

"El gobierno tiene que enfrentar esta situación con mayor fortaleza política", aseveró el gobernador mendocino, para agregar que Milei debe "cuidar a sus aliados y trabajar en conjunto para que no se frustre el proyecto, como se frustró el de Mauricio Macri en 2018".

El planteo de Cornejo coincide con el del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien viene advirtiendo sobre los efectos de la apertura comercial indiscriminada en el sector industrial y pidiendo un “shock productivo” porque, según enfatizó, “la gente no tiene plata y ya no llega a fin de mes”.

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