La Capital | San Lorenzo

La Municipalidad de San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión

La obra consiste en la instalación de 108 columnas de metal sobre ambas márgenes. Todo el trayecto, de 2,5 kilómetros, contará con alumbrado de tecnología led

15 de marzo 2026 · 06:25hs
Ya se emplazan las luces led en el trayecto que conecta San Lorenzo con Ricardone.

Ya se emplazan las luces led en el trayecto que conecta San Lorenzo con Ricardone.

La Municipalidad de San Lorenzo lleva adelante la obra de iluminación del camino alternativo a la ruta A012 que une a la ciudad con Ricardone. La intervención consiste en la instalación de 108 columnas sobre ambas márgenes y la posterior activación de 100 luminarias led de 30.000 lúmenes y de luminarias 8 de 20.000 lúmenes.

“Esta es la colectora Biraghi que empalma con San Juan, Vert y Binner, muy utilizada por gente de San Lorenzo que va a Ricardone y viceversa. Aquí el tráfico es continuo. Meses atrás habíamos concretado su pavimentación y ahora avanzamos a paso firme con la obra de iluminación led, que es un aporte sustancial a la seguridad vial en toda la arteria”, expresó el intendente de la localidad, Leonardo Raimundo.

El mandatario remarcó la trascendencia de la obra en virtud del carácter estratégico del camino, que no sólo conecta a San Lorenzo con Ricardone, sino también el casco céntrico de la ciudad con el barrio San Eduardo.

En la primera fase de la puesta en valor de la traza, se efectuó su rectificación, el tendido y el alisado de asfalto con polímeros. Luego se emplazó señalización horizontal y vertical y ahora se instalan luces led en todo el trayecto.

La iluminación led presenta múltiples beneficios en materia social, medioambiental y económica, ya que genera entornos más seguros, mejora la transitabilidad, promueve el aprovechamiento del espacio público y reduce el consumo de energía, la emisión de gases contaminantes y el costo económico del servicio. A partir de un plan que se desarrolla sin pausas en espacios públicos, accesos y calles de San Lorenzo, más del 95% de la ciudad cuenta con esta tecnología.

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Messi movete, porque Newells está apuntado y lo van a liquidar, la advertencia de Caruso Lombardi

"Messi movete, porque Newell's está apuntado y lo van a liquidar", la advertencia de Caruso Lombardi

Lo último

La endometriosis deja de ser invisible gracias a nuevas técnicas de diagnóstico

La endometriosis deja de ser invisible gracias a nuevas técnicas de diagnóstico

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Banco Macro acelera el crédito en dólares para inversiones del agro e individuos

Banco Macro acelera el crédito en dólares para inversiones del agro e individuos

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

El desembarco de Uber Eats y Mercado Delivery, que se suman a Rappi, podría reconfigurar el negocio en una ciudad donde Pedidos Ya está a la cabeza. ¿Cómo se reparte la torta hoy?

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

Por Nicolás Maggi
Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Milei pasa de un vuelo cómodo a una semana cargada de turbulencias

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei pasa de un vuelo cómodo a una semana cargada de turbulencias

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder
La Ciudad

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Por Gustavo Conti
Ovación

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Messi movete, porque Newells está apuntado y lo van a liquidar, la advertencia de Caruso Lombardi

"Messi movete, porque Newell's está apuntado y lo van a liquidar", la advertencia de Caruso Lombardi

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte"

Ovación
Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Por Gustavo Conti
Ovación

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Central: Almirón valoró el doble esfuerzo, en un partido en que el equipo dio todo ante Banfield

Central: Almirón valoró "el doble esfuerzo", en un partido en que el equipo "dio todo" ante Banfield

A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

Policiales
Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

La Ciudad
Ricardo El Grande Bontempi: No hay persona que no me salude en Arroyito

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Ricardo "El Grande" Bontempi: "No hay persona que no me salude en Arroyito"

Arroyito: el barrio que late y respira alrededor del fútbol

Arroyito: el barrio que late y respira alrededor del fútbol

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar
Economía

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro
La Ciudad

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
Economía

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Caso $Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento
Politica

Caso $Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos
La Ciudad

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos

El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería
La ciudad

El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género
La Ciudad

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
Policiales

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
La Ciudad

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico
Zoom

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
La Región

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
La Ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental
Salud

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas
Policiales

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro
La Ciudad

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro