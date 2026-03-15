La Municipalidad de San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión La obra consiste en la instalación de 108 columnas de metal sobre ambas márgenes. Todo el trayecto, de 2,5 kilómetros, contará con alumbrado de tecnología led 15 de marzo 2026 · 06:25hs

Ya se emplazan las luces led en el trayecto que conecta San Lorenzo con Ricardone.

La Municipalidad de San Lorenzo lleva adelante la obra de iluminación del camino alternativo a la ruta A012 que une a la ciudad con Ricardone. La intervención consiste en la instalación de 108 columnas sobre ambas márgenes y la posterior activación de 100 luminarias led de 30.000 lúmenes y de luminarias 8 de 20.000 lúmenes.

“Esta es la colectora Biraghi que empalma con San Juan, Vert y Binner, muy utilizada por gente de San Lorenzo que va a Ricardone y viceversa. Aquí el tráfico es continuo. Meses atrás habíamos concretado su pavimentación y ahora avanzamos a paso firme con la obra de iluminación led, que es un aporte sustancial a la seguridad vial en toda la arteria”, expresó el intendente de la localidad, Leonardo Raimundo.

El mandatario remarcó la trascendencia de la obra en virtud del carácter estratégico del camino, que no sólo conecta a San Lorenzo con Ricardone, sino también el casco céntrico de la ciudad con el barrio San Eduardo.

En la primera fase de la puesta en valor de la traza, se efectuó su rectificación, el tendido y el alisado de asfalto con polímeros. Luego se emplazó señalización horizontal y vertical y ahora se instalan luces led en todo el trayecto.