Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Leandro Benegas fue suspendido en sus funciones por la Legislatura. Al perder inmunidad, lo apresaron en su casa. Fue trasladado a la cárcel de Las Flores

El fiscal adjunto de Vera Leandro Darío Benegas , imputado el mes pasado por abusos sexuales reiterados de una menor de edad , fue suspendido en el desempeño del cargo y quedó en prisión preventiva La medida había quedado en suspenso porque al momento de la imputación contaba con inmunidad como funcionario judicial. La semana pasada fue apartado de sus funciones mientras se sustancia un proceso disciplinario en la Legislatura provincial. Al perder esa protección, el viernes fue apresado en su casa y trasladado a prisión. En la causa se investigan delitos del año 2008, cuando se desempeñaba como abogado y era funcionario del municipio en esa ciudad del norte santafesino.

La suspensión del funcionario fue resuelta por unanimidad en la Legislatura en una sesión conjunta de ambas cámaras que, el jueves, decidieron suspender al fiscal y prohibir su ingreso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) mientras se completa el trámite disciplinario en curso. En el recinto s e estableció la “suspensión preventiva temporal de sus funciones con disminución del 50% del sueldo” como fiscal de la cuarta circunscripción judicial.

La medida se extenderá por el tiempo que dure el procedimiento disciplinario “con expresa prohibición de ingresar a cualquier dependencia" del MPA de la provincia.

Un día después se efectivizó la prisión preventiva de Benegas en una audiencia realizada en los tribunales de Vera. La jueza Claudia Bressán dispuso la medida al constatar que el acusado no contaba con la inmunidad que le impedía ser detenido.

Según trascendió en medios informativos locales, la orden se materializó la misma noche del viernes en el domicilio particular del acusado, que primero fue internado en el hospital local a causa de una patología oncológica y luego fue trasladado a la cárcel de Las Flores.

Los delitos

Benegas había sido imputado el 23 de febrero pasado ante la jueza Norma Senn por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, quienes llevan adelante la investigación de los abusos denunciados. Entonces le atribuyeron al fiscal los delitos de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores agravada por el uso de un medio de coerción o intimidación.

De acuerdo con la imputación, los hechos fueron cometidos en reiteradas oportunidades mientras la víctima era adolescente y el imputado era funcionario de la Municipalidad de Vera, donde era superior jerárquico del padre de la chica. La víctima, hoy mayor de edad, tenía 15 años al momento de los hechos y según denunció fue obligada a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de echar de su trabajo al padre. No se fijaron las fechas exactas de los abusos, situados en el año 2008.

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En la misma audiencia se debatieron las medidas cautelares a imponer a Benegas. La jueza Senn, ante un pedido de la querella, dispuso la prisión preventiva. Sin embargo, entendió que la medida no se podía efectivizar porque el funcionario gozaba de inmunidad ante el arresto, de acuerdo con su interpretación de la ley nacional de fueros. Si bien quedó en libertad, el funcionario quedó afectado a un régimen de reglas de conducta y debió entregar su pasaporte, con prohibición de salir del país.

Luego, la resolución fue remitida a la Legislatura provincial en el marco del proceso disciplinario abierto al funcionario. Los legisladores de ambas cámaras se pronunciaron el jueves sobre el asunto. Resolvieron imponer una suspensión preventiva temporal del fiscal mientras se sustancia el trámite administrativo del caso.

Así, al cesar la inmunidad de los fueros la jueza Bressán ordenó la prisión preventiva que había quedado suspendida en la audiencia de febrero. Tras la ejecución de la medida, la defensa del imputado presentó un escrito para recusar a la jueza Bressán y solicitó además una audiencia de control de detención. El planteo recusatorio fue rechazado el sábado en una audiencia en los tribunales de Vera y tras la decisión la defensa desistió del otro pedido.

Los fiscales Spelta, Escobar Cello y Broggi informaron que la investigación penal continúa y que avanzarán con una serie de diligencias ya ordenadas.

Planteo de prescripción

La defensa del acusado, en tanto, considera que los delitos están prescriptos debido al tiempo transcurrido, ya que las fechas son anteriores a 2015, fecha de la última reforma de la ley Piazza sobre abuso sexual. "Si se considera que el hecho ocurrió, estaría prescripto, pero a mí me interesa limpiar mi honor y mi dignidad", había dicho Benegas tras la audiencia imputativa. Entonces indicó que la acusación por abuso sexual es falsa y argumentó que un hermano de la víctima fue condenado a prisión en Vera en una causa a su cargo.

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En una entrevista periodística recordó que en 2008 era el secretario de Servicios Públicos del municipio. Al desmentir la acusación sostuvo que el padre de la adolescente solamente estuvo bajo sus órdenes en abril de ese año. "Después se retiró voluntariamente y no trabajó más. Así lo dijeron testigos que yo aporté. No fue más porque no le servía lo que le pagaban y se puso una ladrillera", añadió.

El funcionario judicial ofreció declaraciones de testigos y liquidaciones de sueldos para defenderse ante la jueza Senn. También desmintió el relato sobre las veces en las que supuestamente iba a buscar a la menor de edad con un automóvil: "En mi vida tuve un Toyota Corolla negro", dijo, y enfatizó: "No hay nadie más interesado que yo en que esto se esclarezca".