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Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España

La Uefa dice que analizó sedes y fechas alternativas para jugar la Finalissima, pero todas las propuestas fueron rechazadas por la AFA

15 de marzo 2026 · 10:36hs
Se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España por falta de acuerdo y la situación política en Qatar

Se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España por falta de acuerdo y la situación política en Qatar

La Finalissima 2026, que debía enfrentar a la selección campeona de Europa con la campeona de Sudamérica, fue cancelada oficialmente tras no lograrse un acuerdo sobre la sede ni la fecha del partido. La Uefa informó que, luego de intensas negociaciones con las autoridades organizadoras de Qatar, el encuentro previsto para el 27 de marzo no podrá disputarse debido a la situación política en la región.

El partido debía enfrentar a Selección de España, campeona de la Eurocopa 2024, y a Selección Argentina, ganadora de la Copa América 2024.

Sin acuerdo para una nueva sede

Desde la Uefa señalaron que la cancelación representa “una gran decepción” tanto para el organismo como para los organizadores, ya que el objetivo era concretar este duelo por el trofeo que reúne a los campeones de Europa y Sudamérica.

El ente europeo explicó que se analizaron diversas alternativas para salvar el partido, pero todas fueron rechazadas por la Asociación del Fútbol Argentino (Afa).

Entre las opciones evaluadas figuraba disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, manteniendo la fecha original y con una distribución del 50% del público para cada selección. También se propuso organizar una serie de ida y vuelta, con un segundo partido en Buenos Aires antes de los torneos continentales de 2028.

Otra alternativa fue trasladar el partido a una sede neutral en Europa, con fechas el 27 o el 30 de marzo. Sin embargo, ninguna de estas propuestas prosperó.

Diferencias por el calendario

Según el comunicado, la selección argentina planteó jugar el encuentro después de la próxima Copa del Mundo, pero esa posibilidad fue descartada porque España no disponía de fechas disponibles.

>> Leer más: ¿Dónde jugarán Argentina y España?: Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

Finalmente, Argentina manifestó su disponibilidad para disputar el partido el 31 de marzo, una jornada que resultó inviable desde la organización europea.

Ante la falta de consenso y el escaso margen de tiempo para reorganizar el evento, la UEFA decidió cancelar la edición 2026 del torneo.

Un trofeo creado para unir continentes

La Finalissima fue creada como parte del acuerdo de cooperación entre la Uefa y la Conmebol, con el objetivo de enfrentar a los campeones de ambos continentes en un evento de alto nivel internacional.

En su edición inaugural, disputada en 2022 en el estadio de Wembley Stadium, Selección Argentina se consagró tras vencer 3-0 a Italia.

Desde la Uefa agradecieron el apoyo de las autoridades cataríes, del Real Madrid, que había ofrecido su estadio como alternativa, y de la federación española por su predisposición para intentar sostener el encuentro.

Pese a la cancelación, el organismo europeo expresó su deseo de que el trofeo continúe disputándose en futuras ediciones como parte del calendario internacional.

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