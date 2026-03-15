La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Marcela Prado recibirá el International Women’s Achievement Award, un reconocimiento que destaca su desarrollo y su trabajo en redes de mujeres emprendedoras. Una historia de esfuerzo y sueños

Marcela Prado es rosarina y hace más de 25 años que reside en Miami. Antes vivía en una casita de barrio Acindar con su hijo y trabajaba como secretaria de juzgado en el Tribunal de Faltas. Un día se animó a probar suerte en Estados Unidos y llegó a Florida sólo con 300 dólares en el bolsillo . Este viernes recibirá el premio International Women’s Achievement Award del World Trade Center Miami por su trayectoria al frente de AB Group Shipping, la compañía de logística internacional que dirige.

La distinción, del World Trade Center Miami, se entrega en el marco de un evento que reúne a referentes del mundo empresarial y del comercio internacional. Según afirmó la propia Prado, será la primera empresaria argentina en recibir este reconocimiento.

Desde el teléfono Marcela transmite la emoción y la ansiedad que tiene mientras espera que llegue el viernes para recibir el galardón. Mira para atrás y lo que observa la conmueve: un recorrido difícil, a veces imposible, lleno de momentos donde parecían triunfar las ganas de dejar todo y volver a su ciudad. Hoy ese pasado le parece un orgullo: fue parte del aprendizaje y posibilitó que hoy esté por recibir un premio por su trabajo.

"Vivía en barrio Acindar. Tenía mi casa ahí, mi autito. Pero yo tenía ganas de probar suerte en Estados Unidos. Y ese pensamiento me daba vueltas. Un amigo que estaba allá me prestó dinero para el pasaje. No quería quedarme y pensar qué hubiese pasado si no lo hacía . Así que vendí mi Fiat 600, dejé a mi hijo con mi mamá, porque soy mamá soltera, y me vine sólo con 300 dólares en el bolsillo", cuenta Marcela en diálogo con La Capital.

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Sus primeros años en el exterior estuvieron marcados por actividades diversas mientras buscaba insertarse en el mercado laboral y continuar su formación. "Trabajé de un montón de cosas, hasta en McDonald's. Y cuando me mandaron a limpiar el baño pensé si eso era lo que tenía que hacer. Pero todo fue parte del aprendizaje".

Para la empresaria, el desarraigo fue tortuoso de llevar. Nueve meses después logró que su hijo viajara también y se reencontraron en Miami. Hoy, con 33 años, el joven forma parte de la empresa que dirige Prado.

"Al principio fue muy difícil. Yo tenia ganas de salir con un cartel en la mano para buscar amigos". La soledad del inmigrantes es muy fuerte. Extrañás las amistades y los encuentros. Tardé 11 o 12 años en despegarme un poco de Rosario, pero amo mi ciudad", expresa.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 19.29.27 Prado junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

CEO de AB Group Shipping

Con el tiempo encontró su camino en el comercio exterior y la logística internacional. Se formó en ese campo y terminó construyendo su propio proyecto empresarial, que hoy tiene alcance regional.

Prado es fundadora y directora de AB Group Shipping, una compañía dedicada a brindar soluciones integrales para el transporte y la gestión de operaciones comerciales entre distintos países. La empresa, con base en Florida, ofrece servicios de transporte marítimo, aéreo y terrestre, además de asesoramiento para empresas que buscan expandir sus operaciones internacionales.

Además, integra la Cámara de Comercio Argentina Americana de Florida y desde hace más de una década preside el grupo Mujeres Argentinas de Florida, una red que nuclea a empresarias, profesionales y emprendedoras radicadas en ese estado. El espacio impulsa encuentros de formación, intercambio de experiencias y generación de oportunidades de negocios.

En la misma línea, Prado promueve iniciativas de apoyo a emprendedoras latinoamericanas a través de la organización Mujeres Latinas Unidas, orientada a acompañar a mujeres migrantes que buscan desarrollar proyectos propios o consolidar su inserción laboral.

El premio

El premio que recibirá este viernes destaca justamente esa combinación entre crecimiento empresarial y compromiso con la construcción de redes de cooperación. Desde el World Trade Center Miami señalaron que el reconocimiento apunta a destacar a mujeres que han logrado consolidar trayectorias destacadas en el ámbito del comercio internacional y que, al mismo tiempo, impulsan iniciativas de liderazgo y desarrollo para otras emprendedoras.

"Estoy muy emocionada por este premio. Es increíble mirar para atrás y ver el camino recorrido de esa mujer que se vino con una maleta llena de sueños y 300 dólares. Soy la primera argentina en recibirlo y me enorgullece representar a la comunidad, a las mujeres inmigrantes que dejaron su país de origen. Se puede salir adelante, no hay que bajar los brazos. Hay que reinventarse. Es la mejor forma de ganar de crecer. Es animarse", cerró.