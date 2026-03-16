La Capital | comercio internacional | comercio internacional

¿Qué cambia con el nuevo decreto aduanero?

Aneley Nicole Magariños (Área de Comunicación FNGA)

Por Aneley Nicole Magariños (Área de Comunicación FNGA)

16 de marzo 2026 · 14:04hs
¿Qué cambia con el nuevo decreto aduanero?

Desde el 23 de enero de 2026, importadores y exportadores argentinos tienen reconocido por ley un derecho que en el mundo del comercio internacional ya era moneda corriente: saber de antemano, y por escrito, cómo va a tratar la aduana su mercadería antes de embarcarla o de desaduanarla. El Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026 firmado por Javier Milei no inventó ningún mecanismo nuevo. Lo que hizo fue cumplir, a último momento, una deuda que la Argentina arrastraba con la Organización Mundial del Comercio, según fuentes en el tema.

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC —al que Argentina adhirió mediante la ley 27.373— exige que los países garanticen a sus operadores el acceso a lo que se conoce como "resoluciones anticipadas": dictámenes escritos y vinculantes sobre clasificación arancelaria, valoración y origen de las mercaderías, emitidos antes de que la operación se concrete. El plazo original para tener el sistema completamente regulado era el 23 de julio de 2024. Argentina pidió prórroga, la obtuvo de forma automática, y la nueva fecha límite era el 23 de enero de 2026. El DNU se firmó ese mismo día.

El Ejecutivo reconoció en los considerandos del decreto que "la proximidad del vencimiento tornó incompatible el trámite normal de las leyes", razón por la que recurrió a la vía del decreto de urgencia, que ahora deberá pasar por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Qué cambia en la práctica

Lo que modifica el DNU 41/2026 son los artículos 226 y 323 del Código Aduanero (ley 22.415). En términos concretos, ordena quién decide qué: la aduana mantiene su competencia sobre clasificación arancelaria, valoración y criterios técnicos; pero las consultas sobre el origen de las mercaderías —si un producto debe considerarse argentino o extranjero, qué reglas de origen aplican en cada acuerdo comercial— pasan a ser responsabilidad de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

No es un detalle menor. El origen de una mercadería determina si aplican o no los beneficios de un tratado comercial, si una empresa puede acceder a preferencias arancelarias en el mercado de destino, o si enfrenta barreras. Una resolución equivocada en ese punto puede hacer inviable una operación entera.

El decreto establece un plazo máximo de 30 días para que la autoridad competente emita su dictamen. Si ese plazo vence sin respuesta, el importador o exportador puede avanzar con la operación en los términos que planteó en su consulta, con la posibilidad de que la aduana exija una garantía. Las resoluciones son vinculantes para el Estado mientras no cambie la normativa o los hechos que las originaron.

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newells por recomendación de Maradona?

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

La cruda realidad: Newells juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

La cruda realidad: Newell's juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

Lo último

Ricardo Lorenzetti: No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno

Ricardo Lorenzetti: "No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno"

El gobierno provincial mostró el impacto del aumento a los docentes: Cumplimos nuestra palabra

El gobierno provincial mostró el impacto del aumento a los docentes: "Cumplimos nuestra palabra"

El Heca será sede de una unidad nacional para formar procuradores de órganos y tejidos

El Heca será sede de una unidad nacional para formar procuradores de órganos y tejidos

Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Noelia Carolina Ojeda, de 39 años, fue atacada a tiros desde un vehículo. Tenía 4 hijos y vivía en barrio Godoy, a dos kilómetros de donde la mataron

Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Por Martín Stoianovich
Brutal pelea a la salida de un boliche en pleno centro: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera
Policiales

Brutal pelea a la salida de un boliche en pleno centro: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar
La Ciudad

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Rescataron a un caballo atrapado en un subibaja de una plaza de San Lorenzo
La Región

Rescataron a un caballo atrapado en un subibaja de una plaza de San Lorenzo

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche
Policiales

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

Inauguran en Rosario un crematorio de última generación para toda la región
La Ciudad

Inauguran en Rosario un crematorio de última generación para toda la región

Las más leídas
Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newells por recomendación de Maradona?

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

La cruda realidad: Newells juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

La cruda realidad: Newell's juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Ovación
La Confederación Asiática confirma que Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos
Ovación

La Confederación Asiática confirma que "Irán va a jugar" el Mundial en Estados Unidos

La Confederación Asiática confirma que Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos

La Confederación Asiática confirma que "Irán va a jugar" el Mundial en Estados Unidos

Colapinto hizo un trabajo excelente en China y Alpine peleará regularmente por los puntos

Colapinto hizo "un trabajo excelente" en China y Alpine peleará "regularmente por los puntos"

Lanús vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lanús vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Brutal pelea a la salida de un boliche en pleno centro: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera
Policiales

Brutal pelea a la salida de un boliche en pleno centro: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera

Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Persecución en el centro: huyeron de la policía, las detuvieron y la alcoholemia dio positivo

Persecución en el centro: huyeron de la policía, las detuvieron y la alcoholemia dio positivo

Un joven fue apuñalado en la zona noroeste y la Policía detuvo al presunto agresor

Un joven fue apuñalado en la zona noroeste y la Policía detuvo al presunto agresor

La Ciudad
Ricardo Lorenzetti: No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno
La Ciudad

Ricardo Lorenzetti: "No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno"

El gobierno provincial mostró el impacto del aumento a los docentes: Cumplimos nuestra palabra

El gobierno provincial mostró el impacto del aumento a los docentes: "Cumplimos nuestra palabra"

El Heca será sede de una unidad nacional para formar procuradores de órganos y tejidos

El Heca será sede de una unidad nacional para formar procuradores de órganos y tejidos

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del sorteo número 20
La Ciudad

Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del sorteo número 20

El tiempo en Rosario: lunes con posibles lluvias en vísperas de alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con posibles lluvias en vísperas de alerta amarillo

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder
La Ciudad

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $386 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $386 millones en el Siempre Sale

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor
Policiales

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor

Conflicto universitario: la UNR y la UTN arrancan este lunes una semana de paro
La Ciudad

Conflicto universitario: la UNR y la UTN arrancan este lunes una semana de paro

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra
Política

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Por Hernán Cabrera
Ovación

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Las palabras que la zaga central canalla le puso a la justa victoria frente a Banfield

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Las palabras que la zaga central canalla le puso a la justa victoria frente a Banfield

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales
POLICIALES

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra
Economía

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia
Economía

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia

Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España
Ovación

Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder
La Ciudad

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Tuberculosis: una enfermedad antigua que no se fue y recobra fuerza
Salud

Tuberculosis: una enfermedad "antigua" que no se fue y recobra fuerza

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain
politica

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia"

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión
la region

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito
Economía

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito