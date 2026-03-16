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Javkin celebró "la noche histórica" de Fito Páez en el Monumento a la Bandera

El intendente de Rosario destacó que no se registraron incidentes y que la desconcentración de 300 mil personas se realizó en forma ordenada

16 de marzo 2026 · 12:05hs
Fito Páez en el Monumento a la Bandera. 

Gustavo de los Ríos / La Capital

Fito Páez en el Monumento a la Bandera. 
Fito Páez en el Monumento a la Bandera. 

Gustavo de los Ríos / La Capital

Fito Páez en el Monumento a la Bandera. 

El intendente Pablo Javkin dijo que Rosario realizó un balance sobre el recital de Fito Páez anoche en el Monumento a la Bandera y en ese sentido afirmó que el show obtuvo el rango de “noche histórica en cuanto a concentración de público”.

“Fito es un hijo de la ciudad que vino a regularnos su arte y a compartirlo. Fue una noche histórica en cuanto a público y estamos muy contento. La música nos une y une en un momento en que la ciudad volvió”, remarcó Javkin.

En declaraciones a LT8, el titular del Ejecutivo Municipal sostuvo que ayer “veía a todo el país hablando, vino gente de toda la Argentina, qué bueno que de la piedad pasamos a cierta envidia”.

>> Leer más: Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Javkin señaló que el recital de anoche “es de las cosas que nos merecemos volver a vivir en Rosario. Ver y escuchar a un hijo de nuestra cultura y disfrutarlo junto a la gente”. En ese sentido, el intendente destacó que toda la jornada al pie del Monumento se vivió “sin incidentes, con un comportamiento ejemplar”.

>> Leer más: El récord de Fito Páez en Rosario: juntó a 300 mil personas en el Monumento a la Bandera

“En 27 minutos estaba desalojado el predio y en una hora y media después, ya estaba libre de gente. Estamos muy contentos, no es solo por el show y la alegría de la música, sino porque n nos demostrarnos a nosotros mismos que Rosario puede ser eso, y ver cómo el resto del mundo nos mira de otra manera. Eso es lo que merecemos”, subrayó.

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