Javkin celebró "la noche histórica" de Fito Páez en el Monumento a la Bandera

El intendente de Rosario destacó que no se registraron incidentes y que la desconcentración de 300 mil personas se realizó en forma ordenada

El intendente Pablo Javkin dijo que Rosario realizó un balance sobre el recital de Fito Páez anoche en el Monumento a la Bandera y en ese sentido afirmó que el show obtuvo el rango de “noche histórica en cuanto a concentración de público” .

“Fito es un hijo de la ciudad que vino a regularnos su arte y a compartirlo. Fue una noche histórica en cuanto a público y estamos muy contento. La música nos une y une en un momento en que la ciudad volvió”, remarcó Javkin.

En declaraciones a LT8, el titular del Ejecutivo Municipal sostuvo que ayer “veía a todo el país hablando, vino gente de toda la Argentina, qué bueno que de la piedad pasamos a cierta envidia”.

Javkin señaló que el recital de anoche “es de las cosas que nos merecemos volver a vivir en Rosario. Ver y escuchar a un hijo de nuestra cultura y disfrutarlo junto a la gente”. En ese sentido, el intendente destacó que toda la jornada al pie del Monumento se vivió “sin incidentes, con un comportamiento ejemplar”.

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“En 27 minutos estaba desalojado el predio y en una hora y media después, ya estaba libre de gente. Estamos muy contentos, no es solo por el show y la alegría de la música, sino porque n nos demostrarnos a nosotros mismos que Rosario puede ser eso, y ver cómo el resto del mundo nos mira de otra manera. Eso es lo que merecemos”, subrayó.