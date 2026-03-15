La Capital | Consejo de la Magistratura

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Gastón Salmain

El juez federal de Rosario está procesado por presuntos delitos de corrupción y se pidió su suspensión para resguardar la confianza pública en la Justicia

15 de marzo 2026 · 06:30hs
Piden al Consejo de la Magistratura que suspenda al juez Salmain.

Piden al Consejo de la Magistratura que suspenda al juez Salmain.

La diputada provincial Lionella Cattalini (Unidos) presentó un pedido formal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se disponga la suspensión de Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, al considerar que su continuidad en el cargo resulta incompatible con el avance de la investigación penal en la que se encuentra procesado por presuntos delitos de corrupción.

En su presentación, la legisladora expresó su “profunda preocupación institucional” por la permanencia del magistrado en funciones mientras se desarrolla la investigación vinculada a la denominada causa Attila.

En ese expediente, Salmain está procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita, cohecho pasivo agravado (aceptación de dádivas) y prevaricato.

De acuerdo con esa investigación judicial, el magistrado habría dictado resoluciones que permitieron que una financiera accediera a aproximadamente 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante la vigencia del cepo cambiario, facilitando luego su transferencia al exterior.

>> Leer más: Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Transparencia de la Justicia

“No puede seguir tomando decisiones un magistrado que está procesado por hechos de corrupción de esa gravedad. La confianza pública en la Justicia exige respuestas institucionales claras y oportunas”, señaló Cattalini.

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La diputada provincial Lionella Catallini.

La diputada provincial Lionella Catallini.

La legisladora también recordó que Salmain accedió al cargo de magistrado federal sin haber informado un antecedente disciplinario previo en el Poder Judicial.

Cuando se desempeñaba como agente judicial, resaltó que "fue cesanteado por una resolución de la Corte Suprema de la Nación tras un sumario administrativo iniciado por intentar sobornar a una empleada para manipular el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social".

>> Leer más: Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo

“Estamos hablando de antecedentes extremadamente graves que debieron haber sido informados en su momento. La transparencia en el acceso y el ejercicio de la magistratura es una condición básica para la credibilidad del sistema judicial”, agregó.

Investigación en curso

En el marco de la investigación penal en curso, el juez federal Román Lanzón autorizó recientemente el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Salmain por un plazo de 90 días, a pedido del fiscal Federico Reynares Solari, con el objetivo de analizar posibles irregularidades patrimoniales vinculadas al presunto direccionamiento de causas previsionales.

“En Santa Fe ya atravesamos situaciones graves con magistrados federales involucrados en hechos de corrupción. Necesitamos jueces que estén a la altura de la responsabilidad institucional que el cargo exige”, concluyó Cattalini.

Es por ello que la diputada solicitó al Consejo de la Magistratura que disponga la suspensión preventiva de Salmain mientras avanzan las investigaciones, con el objetivo de resguardar la integridad institucional del Poder Judicial y preservar la confianza pública en la administración de justicia.

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