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Las palabras que la zaga central canalla le puso a la justa victoria frente a Banfield

Los defensores Ignacio Ovando y Gastón Ávila valoraron los tres puntos y coincidieron en que el equipo hizo los méritos suficientes como para ganar

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

15 de marzo 2026 · 13:09hs
Gastón Ávila la pelea en lo alto junto a Arboleda. El central canalla le dio mucho valor al triunfo.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Gastón Ávila la pelea en lo alto junto a Arboleda. El central canalla le dio mucho valor al triunfo.

La alegría que se vivió en el vestuario de Central tras la victoria ante Banfield fue inmensa y reflejada en la palabra de los protagonistas, esencialmente de Ignacio Ovando y Gastón Ávila, los integrantes de la zaga central canalla, quienes llevan ya varios partidos juntos.

“Estamos contentos porque otra vez pudimos dar vuelta un resultado. Creo que fue una muestra grande de carácter de un equipo muy maduro. Se nota eso en este tipo de situaciones”, destacó el juvenil Ovando.

Para el marcador central, “ellos encontraron el gol en el primer tiempo, cuando creíamos que teníamos el partido dominado, y nos dieron ese golpe, pero el equipo supo despertarse, reaccionamos y pudimos llevarnos la victoria”.

Una victoria en Arroyito esperada

La victoria tiene valor en sí misma, pero el equipo la necesitaba, no sólo porque era el primer partido como local tras el triunfo en el clásico, sino también porque hasta aquí el Canalla había ganado apenas uno de cuatro en Arroyito.

>>Leer más: Central lo hizo como pudo pero se salió con la suya: ganó y se ilusiona

“Lo queríamos nosotros y la gente se merecía un resultado positivo después de haber ganado el clásico. Se lo pudimos dar y eso es lo que nos pone contentos”, expresó.

Como no podía ser de otra forma, se refirió también al aporte de Ángel Di María, quien resultó clave para la victoria. “Todos sabemos lo que representa Ángel, que es un jugador muy determinante. Esta vez entró y volvió a marcar la diferencia”.

Centra
Central festejó una victoria que era muy esperada en Arroyito. La segunda en el torneo como local.

Central festejó una victoria que era muy esperada en Arroyito. La segunda en el torneo como local.

El regreso de Central a las canchas será en una semana, cuando visite a Independiente Rivadavia. “Necesitábamos un descanso largo después de muchos partidos seguidos y hacerlo ahora dentro de ocho días es importante”, dijo Ovando, quien en relación a lo que sucederá el jueves en Paraguay destacó: “Sólo nos queda esperar el sorteo. Lo vamos a ver en casa y es una ilusión muy grande que se viene por delante”.

Ávila dijo lo suyo

“Jugamos bien todo el partido, controlamos la pelota, pero nos faltaba en el último pase. Fuimos protagonistas y superiores al rival, como lo venimos haciendo en todos los partidos. Jorge (Almirón) nos dio mucha fuerza en el descanso para salir todo en el segundo tiempo”, fue el análisis de Ávila respecto a los 90 minutos frente al Taladro.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria ante Banfield

El Gato señaló que “tuve una para convertir en el primer tiempo, fue buena, pero la tocó justo un defensor. Con aportar para que no nos hagan goles para mí está bien”. Y agregó: “La experiencia que tiene Di María nos brinda mucha tranquilidad. Se nota mucho cuando él está en el campo”.

Apuntó, además, que “estuvimos todos el partido igual, con la tranquilidad de como veníamos jugando siempre, tratando de hacer nuestro juego. Obvio que el rival se adaptó bien a nosotros, se cerró bien atrás y por eso nos costó un poco llegar”.

Por ahora, sólo el presente

Lo que sí, el el defensor mira el hoy y no proyecta demasiado. “Estamos tranquilos, vamos partido a partido. No podemos pensar en los octavos de final ni en la Copa Libertadores cuando en pocos días nos toca jugar contra Independiente Rivadavia en Mendoza”.

¿Expectativas para el sorteo de la Libertadores del jueves? “Que toque el que tenga que tocar”, tiró.

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