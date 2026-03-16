Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Noelia Carolina Ojeda, de 39 años, fue atacada a tiros desde un vehículo. Tenía 4 hijos y vivía en barrio Godoy, a dos kilómetros de donde la mataron

Un nuevo homicidio al anochecer del domingo fue el punto final de un fin de semana violento en el que se registraron cuatro asesinatos en el departamento Rosario. A Noelia Carolina Ojeda, de 39 años, la mataron con al menos cinco balazos en el barrio Cabín 9 de Pérez, a metros de una casa que solía frecuentar . Al informar el crimen , el Ministerio de Seguridad la ligó a causas vinculadas a la ley de drogas.

Este lunes los vecinos de Las Acacias al 200 reprodujeron al menos dos versiones distintas sobre el asesinato de Noelia Ojeda. Lo único certero hasta el momento, de acuerdo a lo comunicado por Fiscalía, es que la mujer recibió balazos en el pecho, el abdomen y las piernas. El ataque ocurrió cerca de las 20 del domingo y la víctima falleció horas después, pasada la medianoche, en el hospital Centenario.

La Capital pudo saber que la mujer tenía cuatro hijos y que vivía en Colombres al 3000, barrio Godoy y a unos dos kilómetros del lugar donde la mataron. Sin embargo los vecinos de calle Las Acacias aseguraron que era frecuente verla entrar a la casa ubicada a metros de donde fue emboscada a balazos.

Cinco balazos

"Yo llegué cuando ya había pasado todo porque me fui a ver a Fito", contó este lunes una vecina de la cuadra donde fue asesinada Noelia Ojeda. La ciudad se movilizó desde distintos rincones para presenciar masivamente el recital gratuito que el músico brindó en el Monumento a la Bandera. En paralelo, en el margen de la zona oeste rosarina, al menos cinco balazos acababan con la vida de una mujer.

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Desde Fiscalía brindaron información escueta sobre el crimen: sin dar cuenta de cómo fue la mecánica del ataque, solo se limitaron a explicar que un llamado al 911 advirtió sobre disparos en Las Acacias al 200 y que minutos después la policía halló a la mujer con varias heridas de arma de fuego. Pasada la medianoche los médicos del Centenario avisaron del fallecimiento de la víctima como consecuencia de los balazos en el pecho, el abdomen y las piernas.

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Este lunes, los vecinos aportaron algo más sobre el ataque, aunque con versiones cruzadas: algunos dijeron que la atacaron desde una moto blanca y otros desde un auto que, antes de los balazos, impactó a la víctima que estaba sobre una moto y la hizo perder el equilibrio. El punto en común entre ambos relatos es el desenlace: una lluvia de balas que dejó a Noelia Ojeda agonizante a la vista de un vecindario que todavía ocupaba la calle.

Crimen y contexto

De una decena de balazos al menos dos impactaron en la pared de una vivienda. Los vecinos aseguraron que Noelia solía aparecer en esa casa alquilada a viejos propietarios que ya no viven en la cuadra, aunque dijeron no conocer a qué se dedicaba. Mientras que en su domicilio de calle Colombres su pareja contó que la mujer se dedicaba sobre todo a la crianza de sus cuatro hijos: tres niños de 9, 10 y 13 años y uno de 19.

Desde el Ministerio de Seguridad, al momento de informar sobre el crimen, adjuntaron también algunas anotaciones judiciales que Noelia Ojeda tuvo en el último tiempo. Ambas incidencias estuvieron vinculadas a la ley de drogas: una fue en septiembre de 2024 y otra en febrero de 2025, cuando fue demorada en la Unidad 5 al intentar ingresar con estupefacientes.

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Los vecinos de Las Acacias al 200 aseguran que los conflictos vinculados al narcomenudeo se mantienen vigentes desde hace varios años. De ese sector de Cabín 9 era oriundo Gustavo "Bocha" Figueroa, un hombre vinculado a la venta de drogas y ligado en causas federales a a la banda Los Monos. En octubre de 2023, cuando tenía 41 años, fue asesinado a puñaladas dentro de la cárcel de Piñero.

En el barrio también reconocen que el panorama se tranquilizó con el derribo de un búnker en noviembre pasado. "Pero acá sabemos cómo es, se sigue vendiendo, ocupan otra casa o venden en la calle a un par de cuadras de distancia", describió una vecina. En ese contexto los envoltorios de dosis de drogas tirados en la calle, a centímetros de donde este domingo Noelia Ojeda cayó herida de muerte, son más que un mero detalle.