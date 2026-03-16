La Capital | Policiales | crimen

Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Noelia Carolina Ojeda, de 39 años, fue atacada a tiros desde un vehículo. Tenía 4 hijos y vivía en barrio Godoy, a dos kilómetros de donde la mataron

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

16 de marzo 2026 · 14:34hs
Crimen en Cabín 9: cinco balazos en la puerta de una casa que la víctima solía frecuentar.

Crimen en Cabín 9: cinco balazos en la puerta de una casa que la víctima solía frecuentar.

Un nuevo homicidio al anochecer del domingo fue el punto final de un fin de semana violento en el que se registraron cuatro asesinatos en el departamento Rosario. A Noelia Carolina Ojeda, de 39 años, la mataron con al menos cinco balazos en el barrio Cabín 9 de Pérez, a metros de una casa que solía frecuentar. Al informar el crimen, el Ministerio de Seguridad la ligó a causas vinculadas a la ley de drogas.

Este lunes los vecinos de Las Acacias al 200 reprodujeron al menos dos versiones distintas sobre el asesinato de Noelia Ojeda. Lo único certero hasta el momento, de acuerdo a lo comunicado por Fiscalía, es que la mujer recibió balazos en el pecho, el abdomen y las piernas. El ataque ocurrió cerca de las 20 del domingo y la víctima falleció horas después, pasada la medianoche, en el hospital Centenario.

>> Leer más: Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años

La Capital pudo saber que la mujer tenía cuatro hijos y que vivía en Colombres al 3000, barrio Godoy y a unos dos kilómetros del lugar donde la mataron. Sin embargo los vecinos de calle Las Acacias aseguraron que era frecuente verla entrar a la casa ubicada a metros de donde fue emboscada a balazos.

Cinco balazos

"Yo llegué cuando ya había pasado todo porque me fui a ver a Fito", contó este lunes una vecina de la cuadra donde fue asesinada Noelia Ojeda. La ciudad se movilizó desde distintos rincones para presenciar masivamente el recital gratuito que el músico brindó en el Monumento a la Bandera. En paralelo, en el margen de la zona oeste rosarina, al menos cinco balazos acababan con la vida de una mujer.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 09.03.26

Desde Fiscalía brindaron información escueta sobre el crimen: sin dar cuenta de cómo fue la mecánica del ataque, solo se limitaron a explicar que un llamado al 911 advirtió sobre disparos en Las Acacias al 200 y que minutos después la policía halló a la mujer con varias heridas de arma de fuego. Pasada la medianoche los médicos del Centenario avisaron del fallecimiento de la víctima como consecuencia de los balazos en el pecho, el abdomen y las piernas.

>> Leer más: Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Este lunes, los vecinos aportaron algo más sobre el ataque, aunque con versiones cruzadas: algunos dijeron que la atacaron desde una moto blanca y otros desde un auto que, antes de los balazos, impactó a la víctima que estaba sobre una moto y la hizo perder el equilibrio. El punto en común entre ambos relatos es el desenlace: una lluvia de balas que dejó a Noelia Ojeda agonizante a la vista de un vecindario que todavía ocupaba la calle.

Crimen y contexto

De una decena de balazos al menos dos impactaron en la pared de una vivienda. Los vecinos aseguraron que Noelia solía aparecer en esa casa alquilada a viejos propietarios que ya no viven en la cuadra, aunque dijeron no conocer a qué se dedicaba. Mientras que en su domicilio de calle Colombres su pareja contó que la mujer se dedicaba sobre todo a la crianza de sus cuatro hijos: tres niños de 9, 10 y 13 años y uno de 19.

Desde el Ministerio de Seguridad, al momento de informar sobre el crimen, adjuntaron también algunas anotaciones judiciales que Noelia Ojeda tuvo en el último tiempo. Ambas incidencias estuvieron vinculadas a la ley de drogas: una fue en septiembre de 2024 y otra en febrero de 2025, cuando fue demorada en la Unidad 5 al intentar ingresar con estupefacientes.

>> Leer más: Crimen en la cárcel de Piñero: una muerte en custodia que amerita una investigación especial

Los vecinos de Las Acacias al 200 aseguran que los conflictos vinculados al narcomenudeo se mantienen vigentes desde hace varios años. De ese sector de Cabín 9 era oriundo Gustavo "Bocha" Figueroa, un hombre vinculado a la venta de drogas y ligado en causas federales a a la banda Los Monos. En octubre de 2023, cuando tenía 41 años, fue asesinado a puñaladas dentro de la cárcel de Piñero.

En el barrio también reconocen que el panorama se tranquilizó con el derribo de un búnker en noviembre pasado. "Pero acá sabemos cómo es, se sigue vendiendo, ocupan otra casa o venden en la calle a un par de cuadras de distancia", describió una vecina. En ese contexto los envoltorios de dosis de drogas tirados en la calle, a centímetros de donde este domingo Noelia Ojeda cayó herida de muerte, son más que un mero detalle.

Noticias relacionadas
Postales de Villa Manuelita durante el derribo de un búnker el año pasado. El crimen ocurrió en la misma zona

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Pedro Pérez falleció este viernes en el Heca

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

La vivienda de Bacle al 6500 estaba deshabitada después del crimen.

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Vecinos y allegados a la familia de Gian se manifestaron antes de la audiencia frente al Centro de Justicia Penal

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newells por recomendación de Maradona?

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

La cruda realidad: Newells juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

La cruda realidad: Newell's juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

Lo último

Muñecas inflables y sanción: Central quedó expuesto por excesos en festejos tras el clásico

Muñecas inflables y sanción: Central quedó expuesto por excesos en festejos tras el clásico

Ricardo Lorenzetti: No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno

Ricardo Lorenzetti: "No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno"

El gobierno provincial mostró el impacto del aumento a los docentes: Cumplimos nuestra palabra

El gobierno provincial mostró el impacto del aumento a los docentes: "Cumplimos nuestra palabra"

Muñecas inflables y sanción: Central quedó expuesto por excesos en festejos tras el clásico

El partido ante Banfield se frenó por objetos arrojados desde la tribuna canalla con alusiones a Newell's. El episodio sumó repudios y dejó a Central otra vez al borde de una sanción.
Muñecas inflables y sanción: Central quedó expuesto por excesos en festejos tras el clásico
Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Brutal pelea a la salida de un boliche en pleno centro: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera
Policiales

Brutal pelea a la salida de un boliche en pleno centro: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar
La Ciudad

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Santa Fe: imputaron a cuatro personas por trasladar $357 millones ocultos en el tablero de una camioneta
Policiales

Santa Fe: imputaron a cuatro personas por trasladar $357 millones ocultos en el tablero de una camioneta

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche
Policiales

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newells por recomendación de Maradona?

¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

La cruda realidad: Newells juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

La cruda realidad: Newell's juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Ovación
Oportunidad histórica: Colapinto podría hacer una exhibición de F1 en Argentina
Ovación

Oportunidad histórica: Colapinto podría hacer una exhibición de F1 en Argentina

Oportunidad histórica: Colapinto podría hacer una exhibición de F1 en Argentina

Oportunidad histórica: Colapinto podría hacer una exhibición de F1 en Argentina

La Confederación Asiática confirma que Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos

La Confederación Asiática confirma que "Irán va a jugar" el Mundial en Estados Unidos

Colapinto hizo un trabajo excelente en China y Alpine peleará regularmente por los puntos

Colapinto hizo "un trabajo excelente" en China y Alpine peleará "regularmente por los puntos"

Policiales
Brutal pelea a la salida de un boliche en pleno centro: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera
Policiales

Brutal pelea a la salida de un boliche en pleno centro: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera

Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Persecución en el centro: huyeron de la policía, las detuvieron y la alcoholemia dio positivo

Persecución en el centro: huyeron de la policía, las detuvieron y la alcoholemia dio positivo

Un joven fue apuñalado en la zona noroeste y la Policía detuvo al presunto agresor

Un joven fue apuñalado en la zona noroeste y la Policía detuvo al presunto agresor

La Ciudad
Ricardo Lorenzetti: No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno
La Ciudad

Ricardo Lorenzetti: "No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno"

El gobierno provincial mostró el impacto del aumento a los docentes: Cumplimos nuestra palabra

El gobierno provincial mostró el impacto del aumento a los docentes: "Cumplimos nuestra palabra"

El Heca será sede de una unidad nacional para formar procuradores de órganos y tejidos

El Heca será sede de una unidad nacional para formar procuradores de órganos y tejidos

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Una nueva aerolínea comienza a volar y Rosario se mete en el radar

Estafas: alertan por correos que simulan ser de Arca y piden datos para renovar la clave fiscal
Información General

Estafas: alertan por correos que simulan ser de Arca y piden datos para renovar la clave fiscal

Colectivos: en Rosario uno de cada 10 boletos ya se paga con medios digitales

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Colectivos: en Rosario uno de cada 10 boletos ya se paga con medios digitales

Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del sorteo número 20
La Ciudad

Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del sorteo número 20

El tiempo en Rosario: lunes con posibles lluvias en vísperas de alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con posibles lluvias en vísperas de alerta amarillo

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder
La Ciudad

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $386 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $386 millones en el Siempre Sale

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor
Policiales

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor

Conflicto universitario: la UNR y la UTN arrancan este lunes una semana de paro
La Ciudad

Conflicto universitario: la UNR y la UTN arrancan este lunes una semana de paro

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra
Política

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Por Hernán Cabrera
Ovación

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Las palabras que la zaga central canalla le puso a la justa victoria frente a Banfield

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Las palabras que la zaga central canalla le puso a la justa victoria frente a Banfield

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales
POLICIALES

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra
Economía

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia
Economía

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia

Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España
Ovación

Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder
La Ciudad

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Tuberculosis: una enfermedad antigua que no se fue y recobra fuerza
Salud

Tuberculosis: una enfermedad "antigua" que no se fue y recobra fuerza

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain
politica

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia"