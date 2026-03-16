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La final de "MasterChef Celebrity": cuándo es y quiénes son los finalistas

El domingo, el reality show despidió a una concursante. Ya se definieron los cuatro participantes que competirán por el premio de 50 millones de pesos.

16 de marzo 2026 · 10:58hs
El relity show de cocina MasterChef Celebrity está a punto de llegar a la gran final

El relity show de cocina "MasterChef Celebrity" está a punto de llegar a la gran final

Luego de seis meses de intensa competencia, cada vez quedan menos famosos en carrera por el gran premio en las cocinas de "MasterChef Celebrity". En la gala del domingo, el reality se despidió de una de las participantes y quedaron definidos los finalistas que competirán por el título.

De los 14 famosos que ingresaron por primera vez a las cocinas de Telefe, con el paso de las semanas varios fueron quedando en el camino. Incluso entre los concursantes originales hubo reemplazos, renuncias y repechaje. Es así como, en la última gala de eliminación, quedó fuera una de las concursantes más queridas por el público: Emilia Attias. Cabe recordar que se trata de su segunda eliminación ya que la actriz había reingresado al certamen en el repechaje junto a Rusherking y Esther Goris.

Con este resultado, ya quedaron definidos los finalistas que formarán parte de la gran final. Mientras tanto, en redes sociales crece la expectativa por saber quién se convertirá en el ganador de esta edición de "MasterChef Celebrity".

>> Leer más: Doble eliminación en "MasterChef Celebrity": quiénes son los seis finalistas del reality

La eliminación de Emilia Attias

Este domingo, un desafío en las cocinas de "MasterChef Celebrity" dejó fuera a una de las finalistas y participante más querida del reality. A los concursantes les tocó preparar una torta macaron.

Luego de dar sus devoluciones a cada uno de los participantes, el jurado se reunió para decidir quién sería el próximo en abandonar el certamen.

“Uno de ustedes no seguirá en competencia hasta la final y nos dejará. El resto dará un paso más y se convertirá en semifinalista de MasterChef Celebrity”, anunció Damián Betular.

Así, Emilia Attias fue la eliminada de la gala del domingo y los jurados le dedicaron palabras de cariño tras haber compartido tantos momentos juntos en el programa.

“Si yo no te viera a vos y trajeras un plato, sabría que es un Emilia Attias auténtico, porque en esta competencia lograste sabores y combinaciones únicos. Llevate eso, porque no se logra fácilmente”, expresó Betular.

Germán Martitegui también le manifestó su afecto: “Te vamos a extrañar muchísimo. Fuiste una gran alegría y una sorpresa constante. Sos una gran ganadora y te deseamos lo mejor”.

Por su parte, Donato De Santis agregó: “Rescato esas ganas tuyas, casi testarudas, de decir ‘este es mi camino’, porque los platos más exóticos de esta temporada fueron tuyos, algunos realmente ganadores. Así se hace, no bajaste nunca los brazos”.

>> Leer más: "Masterchef Celebrity": Susana Roccasalvo hizo llorar hasta a Betular en su emotiva despedida

Quiénes son los finalistas de "Masterchef Celebrity"

De esta manera, los cuatro semifinalistas de esta temporada de "Masterchef Celebrity" son: el Turco Husaín, Maxi López, Ian Lucas y la Reini.

Uno de ellos se llevará el gran premio de 50 millones de pesos y el trofeo que lo consagrará como el mejor cocinero amateur del país. La expectativa crece entre los fanáticos, que ya especulan quién logrará consagrarse en la gran final del reality.

Cuándo es la final de "Masterchef Celebrity"

Aunque aún no se confirmó al fecha exacta de la final del reality show, se espera que sea a lo largo de esta semana ya que, según trascendido, este lunes 16 y martes 17, el jurado determinará quiénes son los dos mejores promedios que llegarán a la gran final.

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