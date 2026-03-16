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Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a "once años de fracasos"

El intendente dijo que "es una vergüenza" que Santa Fe deba terminar con los trabajos. "Hemos renegado con todos los gobiernos nacionales", subrayó

16 de marzo 2026 · 11:19hs
Las obras del Monumento a la Bandera esperan desde hace años. 

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Las obras del Monumento a la Bandera esperan desde hace años. 

“Si el Monumento a la Bandera fuese el Obelisco porteño, ya lo hubiesen hecho de otro material a esta altura”. Así respondió el intendente Pablo Javkin cuando le preguntaron este lunes sobre la decisión del gobierno nacional de cederle la potestad a Provincia para terminar con las obras de refacción del ícono de Rosario.

Tal como lo informó hoy La Capital, el gobierno santafesino absorberá la deuda que arrastraba la Casa Rosada, unos 1.500 millones de pesos, y las tareas finalmente se retomarán hacia el 25 de este mes. La ilusión es que el 28 por ciento de los trabajos que aún restan por hacer estén terminados para el próximo 20 de Junio, Día de la Bandera.

En declaraciones a LT8, el intendente de Rosario remarcó que las obras para reparar el Monumento, que siempre dependieron de la administración nacional, “llevan once años de fracasos, renegando con todos los gobiernos de distintos signos políticos. Es una vergüenza. Es una foto de lo que es Argentina. Es el Monumento a la Bandera, con cifras irrisorias para su reparación y Nación no lo terminó”.

“Bienvenido sea que nos den las obras. El gobernador las pidió, se van a terminar con fondos de la provincia. Ayer, en el medio del recital (de Fito Páez) lo vi al responsable de la empresa (que debe hacer los trabajos) y le dije: 'Desde mañana empezá a correr porque tenemos que llegar al 20 de Junio'. A nosotros nos toca hacer las cosas por nosotros mismos. Es la historia de este país, y así le va a Argentina por no atender a los lugares donde se genera la riqueza. Vamos a marcar historia desde acá una vez más”, subrayó el mandatario.

¿Se reactivan las obras en el Monumento?

Tras un nuevo impasse en la continuidad de las obras en el Monumento a la Bandera, vuelve a encenderse la llama de la ilusión. Ahora, todo se encamina a que el gobierno provincial culmine el 28 por ciento que falta para finalizar la rehabilitación del emblema rosarino y así se llegue al 20 de junio tal como se había especulado.

Pablo Javkin
El intendente Pablo Javkin se refirió a la reactivación de las obras en el Monumento a la Bandera

El intendente Pablo Javkin se refirió a la reactivación de las obras en el Monumento a la Bandera

>> Leer más: Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

En rigor, la contratista Dyscon firmó la aceptación de la potestad que Nación puso sobre la mesa para que el Ejecutivo provincial no sólo financie la parte final de la ejecución del proyecto, sino que absorba la deuda de unos 1.500 millones de pesos en certificados impagos que la Casa Rosada dejó como saldo pendiente.

Doce años, anuncios infinitos y al menos tres paralizaciones. Este es el resultado del derrotero que deja el Monumento a la Bandera en pos de su embellecimiento y recuperación. Ahora, será el gobierno santafesino quien le ponga el sello definitivo, luego de un nuevo incumplimiento de Nación a una tarea que le fue de su competencia.

El último episodio de atrasos y luces de alerta había comenzado cuando el 2 de marzo pasado Dyscon difundió un comunicado de prensa avisando que frenaba el proyecto tras una deuda de más de 1.400 millones de pesos y certificados de obra impagos desde octubre a la fecha.

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