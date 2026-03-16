Falleció Marcelo Araujo, uno de los relatores emblemáticos del fútbol argentino

El reconocido periodista deportivo murió a los 78 años. Formó una recordada dupla junto a Enrique Macaya Márquez en "Fútbol de primera"

Marcelo Araujo fue uno de los grandes relatores de la TV.

El periodismo deportivo argentino está de luto. En las últimas horas de este lunes se confirmó el fallecimiento de Marcelo Araujo , uno de los relatores de fútbol más icónicos en la historia de la televisión nacional. El histórico relator murió a los 78 años. El nombre de Araujo está grabado a fuego en la memoria de todos los fanáticos.

Durante más de dos décadas, formó una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez al frente de la histórica pantalla de "Fútbol de primera".

Su estilo rupturista, descontracturado y lleno de latiguillos que se volvieron populares ("¿Estás crazy, Macaya?", "¡Si lo hacés me voy!") revolucionó por completo las transmisiones deportivas y marcó un antes y un después en la forma de relatar y consumir el fútbol argentino por televisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnPocoTende/status/2033531205618909330&partner=&hide_thread=false "Marcelo Araujo"



Porque murió el icónico relator del fútbol argentino. pic.twitter.com/WZoX0STTHf — Un poco de Tendencias (@UnPocoTende) March 16, 2026

Su regreso a la pantalla

Tras su sonado alejamiento de la productora Torneo y Competencias, el relator tuvo un esperado regreso a la televisión abierta años más tarde. Araujo se convirtió en la voz principal de las transmisiones de "Fútbol para todos", volviendo a narrar los partidos más decisivos del campeonato de Primera División y reencontrándose con las nuevas generaciones de hinchas.

>>Leer más: ¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

Hoy, la pelota se detiene para despedir a un hombre que, indudablemente, fue la gran banda de sonido de los domingos a la noche para millones de familias argentinas.