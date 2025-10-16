Victoria's Secret Fashion Show 2025: el regreso con Karol G, Barbie Ferreira y sus históricas modelos

El icónico desfile regreso con 52 modelos, show en vivo y el debut de artistas internacionales en la pasarela

El Victoria’s Secret Fashion Show regresó este 2025 con una pasarela cargada de brillo, música y figuras internacionales . Este miércoles, un año después de su esperado regreso en 2024 tras seis años de ausencia, la reconocida marca de lencería volvió a reunir a las modelos más reconocidas del mundo.

El desfile se realizó en el Brooklyn Navy Yard, en Nueva York, bajo la temática “Day-to-Night” . El evento contó con la participación de sus históricas “ángeles” y con la presencia de artistas invitados de renombre y el grupo surcoreano TWICE, que protagonizó el show en vivo durante la pasarela.

Como de costumbre, antes del desfile se encendió la alfombra rosa, conducida por Law Roach y Zanna Roberts Rassi, que se encargaron de recibir a celebridades, modelos y diseñadores antes del gran desfile. Entre los momentos más comentados en redes sociales se destaco el desfile de la artista colombiana Karol G, el debut de la actriz de "Euphoria", Barbie Ferreira, y el regreso de icónicas modelos como Gigi y Bella Hadid y Barbara Palvin.

Una de las pasadas más comentadas, entre las 52 modelos que se presentaron en el fashion show fue la de la cantante colombiana Karol G. La “Bichota” desfiló por primera vez para la marca con un conjunto rojo y con las típicas alas de ángel que deslumbraron en la pasarela.

>> Leer más: Quién es Karol G, la colombiana que viene en abril a la Argentina

image

Barbie Ferreira: Ángel de Victoria Secret

Otra de las grandes revelaciones del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 fue Barbie Ferreira, la actriz reconocida mundialmente por su papel en la serie estadounidense "Euphoria". La joven de 28 años, de ascendencia brasileña, debutó en la pasarela con un conjunto de la línea PINK, que llamó la atención en redes sociales por su confianza, actitud y seguridad al desfilar.

image

Las históricas modelos de Victoria Secret

En el desfile tampoco faltó la presencia de las históricas “Angels” de Victoria’s Secret. Varias de las modelos más emblemáticas de la marca de lencería regresaron a la pasarela.

Una de las pasadas más destacadas fue la de Jasmine Tookes, que inauguró el desfile luciendo con orgullo su embarazo.

image

También dieron el presente Gigi y Bella Hadid, Barbara Palvin y otras figuras icónicas que marcaron la historia del fashion show.

image