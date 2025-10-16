La Capital | Zoom | Karol G

Victoria's Secret Fashion Show 2025: el regreso con Karol G, Barbie Ferreira y sus históricas modelos

El icónico desfile regreso con 52 modelos, show en vivo y el debut de artistas internacionales en la pasarela

16 de octubre 2025 · 10:50hs
Karol G dio su primera pasada en las pasarelas de Victoria Secret

Karol G dio su primera pasada en als pasarelas de Victoria Secret

El Victoria’s Secret Fashion Show regresó este 2025 con una pasarela cargada de brillo, música y figuras internacionales. Este miércoles, un año después de su esperado regreso en 2024 tras seis años de ausencia, la reconocida marca de lencería volvió a reunir a las modelos más reconocidas del mundo.

El desfile se realizó en el Brooklyn Navy Yard, en Nueva York, bajo la temática “Day-to-Night”. El evento contó con la participación de sus históricas “ángeles” y con la presencia de artistas invitados de renombre y el grupo surcoreano TWICE, que protagonizó el show en vivo durante la pasarela.

Como de costumbre, antes del desfile se encendió la alfombra rosa, conducida por Law Roach y Zanna Roberts Rassi, que se encargaron de recibir a celebridades, modelos y diseñadores antes del gran desfile. Entre los momentos más comentados en redes sociales se destaco el desfile de la artista colombiana Karol G, el debut de la actriz de "Euphoria", Barbie Ferreira, y el regreso de icónicas modelos como Gigi y Bella Hadid y Barbara Palvin.

Karol G: ángel de Victoria's Secret

Una de las pasadas más comentadas, entre las 52 modelos que se presentaron en el fashion show fue la de la cantante colombiana Karol G. La “Bichota” desfiló por primera vez para la marca con un conjunto rojo y con las típicas alas de ángel que deslumbraron en la pasarela.

>> Leer más: Quién es Karol G, la colombiana que viene en abril a la Argentina

image

Barbie Ferreira: Ángel de Victoria Secret

Otra de las grandes revelaciones del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 fue Barbie Ferreira, la actriz reconocida mundialmente por su papel en la serie estadounidense "Euphoria". La joven de 28 años, de ascendencia brasileña, debutó en la pasarela con un conjunto de la línea PINK, que llamó la atención en redes sociales por su confianza, actitud y seguridad al desfilar.

image

Las históricas modelos de Victoria Secret

En el desfile tampoco faltó la presencia de las históricas “Angels” de Victoria’s Secret. Varias de las modelos más emblemáticas de la marca de lencería regresaron a la pasarela.

Una de las pasadas más destacadas fue la de Jasmine Tookes, que inauguró el desfile luciendo con orgullo su embarazo.

image

También dieron el presente Gigi y Bella Hadid, Barbara Palvin y otras figuras icónicas que marcaron la historia del fashion show.

image
image

El festival de Cosquín fue presentado en el Monumento a la Bandera en Rosario

Programación día por día del Festival de Cosquín: La Sole festeja 30 años y Milo J cierra la 66º edición

La Feria del Libro se llevará a cabo en Rosario del 15 al 25 de octubre

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

La serie de drama que consta de ocho capítulos y es una crítica a la sociedad estadounidense de los 90

Netflix: "Reclutas", la serie furor basada en una historia real del ejército estadounidense

Habitación 3 es una de las obras que se podrá ver este fin de semana como parte de la agenda teatral de Rosario

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
