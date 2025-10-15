La Capital | Economía | salvataje

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Cuando los bonos comenzaban a derrapar, el secretario del Tesoro anunció una nueva intervención en el mercado cambiario. Efecto dispar

15 de octubre 2025 · 21:14hs
Javier Milei junto al secretario del Tesoro de EEUU

Javier Milei junto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

La novela del salvataje norteamericano ya comenzó neutralizar el efecto que tenía sobre las expectativas del mercado. Luego del fiasco de la reunión de Javier Milei con Donald Trump, que provocó el derrumbe de los bonos de deuda, el secretario del Tesoro de Estados Unidos salió a doblar la apuesta verbal. Ahora dijo que, además del swap por u$s 20 mil millones que se negocia con el gobierno libertario se juntarían otros u$s 20 mil millones en la vaquita para salvar a Luis Caputo. Sus palabras lograron revertir lo que se avecinaba como otro día negro para los títulos públicos pero no alcanzaron para evitar que la cotización del dólar terminara en alza.

En ayuda de la presión cambiaria acudió el bajo nivel de refinanciación que logró el Ministerio de Economía en la licitación de deuda que se realizó el miércoles. Al parecer, la estrategia fue aceptar que fluya más liquidez al mercado, para descomprimir el fuerte aumento de las tasas de interés que se produjo en los últimos dos días. En busca de llevar calma, el presidente del Banco Central dijo sobre el final del día que el “acuerdo marco” con EEUU ya está, aunque falta su ejecución. Las reservas cayeron más de u$s 500 millones en dos días.

La cura de palabra que propone Trump para la crisis argentina pierde poder. Del anuncio original del swap por u$s 20 mil millones a la deslucida reunión del martes con el presidente Milei, en la que condicionó el apoyo a resultado electoral, los efectos de cada intervención verbal se disipan cada vez más rápido.

Millonario en palabras

Para evitar un miércoles negro, el titular del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseguró temprano que el salvataje de Washington a laArgentina alcanzaría los u$s 40.000 millones, de los cuales u$s 20.000 millones pertenecen al swap de monedas y los otros u$s 20.000 millones se están negociando con privados. También dijo que volvió a vender dólares en el mercado cambiario argentino.

Tras la información, los ADRs rebotaron hasta 8% y la Bolsa porteña subió 1,5%. Los bonos soberanos en dólares revirtieron un mal arranque y operaron en alza, aunque recortaron ganancias sobre el cierre.

“Seguimos con la bipolaridad, creemos que el mercado esta un poco cansado de tanto tweet y espera alguna confirmación oficial de todo lo conversado para terminar de convalidar en precios este nuevo escenario”, dijo el analista financiero de IEB, Nicolás Cappella.

Dólar en alza

Pero en el mercado del dólar, el efecto Bessent fue efímero. En un principio bajó la cotización, que había llegado a $ 1.392 en el arranque, a $ 1.360. Pero al cierre de la rueda se recalentó y subió a $ 1.380.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los u$s 850,8 millones, lo que representó una suba del 17% frente al martes. El billete minorista cerró en $ 1.405 en el Banco Nación y en $ 1.408 en el promedio de las entidades financieras que releva el BCRA.

Las reservas se hundieron otros u$s 164 millones, hasta los u$s 41.738 millones. El dólar blue subió $ 30 y cerró a $ 1.450 para la venta en las cuevas porteñas. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 5,1%.

De este modo, retrocedieron u$s513 millones en dos días. Fuentes oficiales destacaron que se pagaron u$s 225 millones repartidos entre la CAF (Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf).

Las mil y una noches

Sobre el final del día, el equipo económico hizo su primera aparición pública luego de la confusa cumbre en Washington. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que ya se llegó “conceptualmente” a un “acuerdo sobre el marco” en el que se realizará el swap aunque evitó dar precisiones. “Hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas para completar la documentación y esperaríamos que muy pronto podremos ejecutar”, dijo.

Además, defendió el sistema de bandas cambiarias porque “son muy anchas” y “eventualmente se moverán tanto que el precio del dólar reflejará el precio del mercado”. Se quejó, por otra parte, que “hay una enorme demanda de cobertura que está fuera de proporción”.

En cuanto a la esperada acumulación de reservas, manifestó que implican que “se emitan pesos y hay que asegurarse que estos pesos que se emiten van a las manos de alguien que los demanda y no se altere el equilibrio”.

Refinanciación a medias

Quizás en eso haya pensado el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, cuando renovó apenas el 45,68% de los vencimientos de deuda en pesos que operaron en la primera mitad de septiembre. “Los instrumentos a tasa fija ofertados hoy reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación a los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas”, dijo.

Un informe de la sociedad de Bolsa Puente remarcó que el Tesoro dejó $ 2,1 billones en el mercado que deberían inyectar liquidez al mercado financiero.

En los últimos días, señaló, las tasas de interés se habían elevado a niveles muy altos, “reflejando muy baja liquidez en el sistema tras las sucesivas subas de encajes y la venta de bonos en el secundario”.

En un contexto marcado por la escasa liquidez y la búsqueda de cobertura en dólares, las tasas de interés se habían disparado entre martes y miércoles por encima del 100%, aunque la intervención del BCRA logró un fuerte repliegue de los rendimientos.

Noticias relacionadas
La producción metalúrgica de la región entró en una profunda crisis.

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Con la actualización de las tasas de los plazos fijos en pesos: ¿Cuánto paga cada banco?

Plazos fijos: cual es el banco que más conviene para invertir luego del aumento de las tasas de interés

morgan stanley trazo tres precios posibles para el dolar segun el resultado electoral de milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

El equipo económico de La Libertad Avanza estuvo con el candidato a diputado nacional Agustín Pellegrini.

Felipe Núñez: "El gobierno de Estados Unidos ya nos está dando su apoyo"

Ver comentarios

Las más leídas

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Lo último

Carlos Del Frade: Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe

Carlos Del Frade: "Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe"

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

La iniciativa ingresó esta semana al Concejo Municipal. Según datos de la agencia nacional, sólo dos de cada diez personas con discapacidad tiene trabajo

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20
Ovación

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Ovación
Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20
Ovación

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

El próximo rival de Newells se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

Policiales
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

La Ciudad
Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto
Información General

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos