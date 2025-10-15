Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Entre los acusados hay seis presos de la cárcel de Piñero y una reclusa de la unidad de mujeres, también un barra de Newell's y otro de Coronel Aguirre

Una investigación judicial expuso que las bandas criminales con miembros presos que continúan organizando el narcomenudeo en las calles de Rosario y alrededores. En este caso fueron imputados, entre otras personas, seis reclusos de la cárcel de Piñero. Entre los acusados que estaban en libertad hay dos barras, uno de Newell's y otro de Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez.

La audiencia comenzó el lunes, cuando se confirmaron las imputaciones, y continuó este miércoles para determinar las medidas cautelares tanto para los que ya estaban presos como para los que fueron aprehendidos en el marco de esta causa. En total son 34 acusados bajo distintas calificaciones: todos por por comercio de estupefacientes agravado, uno por tenencia simple de estupefacientes y tres por tenencia ilegal de arma de fuego.

Lo llamativo de la investigación que lleva adelante el fiscal Pablo Socca es que se vuelve a exponer la conexión entre el delito callejero y las cárceles . En este caso, sobre todo, el penal de Piñero donde al menos seis reclusos del pabellón 5 participaban de la logística con la cual decenas de personas vendían en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Una mujer imputada, en tanto, operaba desde la Unidad 5.

Desde la cárcel

Los reclusos de Piñero imputados son Jonatan Emiliano "Jano" Fernández, Milton Joel "Oreja" Rivero, Cristian David Ayala, Marcos Daniel Vera, Agustín Yair Vera y Miqueas Fernando Gómez. Todos tienen antecedentes vinculados a Los Monos. De hecho, para la Fiscalía, Jano Fernández ocupa un rol de liderazgo bajo habilitación de presos en cárceles federales históricamente ligados a la banda: Nicolás "Pupito" Avalle, Carlos "Toro" Escobar y Leandro "Pollo" Vinardi.

Oreja Rivero fue condenado a perpetua por el crimen de Osvaldo "Popito" Salazar, absuelto en la causa por el asesinato del líder de Los Monos, Claudio "Pájaro" Cantero. Los Vera, Marcos y Yair, están condenados como parte de la asociación ilícita liderada por el padre del Pájaro y fundador de Los Monos, Ariel Máximo "Viejo" Cantero. Y Cristian Ayala, vinculado a la barra de Newell's, fue uno de los que participó de la logística para el despliegue de una bandera alusiva a Los Monos durante el partido homenaje a Maximiliano Rodríguez en junio de 2023.

En tanto, en la Unidad 5 de mujeres, está detenida Gladys Yolanda Retamozo. Se trata de la madre de Cristian "Pupito" Avalle, hombre de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez y también condenado a perpetua. En ese vinculo podría explicarse parte de la capacidad de la banda para expandir sus redes de narcomenudeo a través de contactos familiares y de punteros en distintos barrios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Mientras tanto un gran interrogante se abre acerca de cómo los reclusos fueron capaces de gestionar esas actividades desde la cárcel. Por el momento no hay agentes penitenciarios imputados.

La banda

De acuerdo a la acusación de Socca, la banda funcionó al menos desde junio de 2024 hasta fines de septiembre de 2025, cuando se realizaron varios allanamientos para desarticular parcialmente a la organización. Para la Fiscalía el grupo se centró, principalmente, en la venta de cocaína mediante la participación de unas cuarenta personas entre Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

Los puntos que permanecen oscuros en la causa tienen que ver con los miembros de la banda, o eslabones de una cadena de tráfico, todavía desconocidos. "La organización recibe de proveedores, no identificados a la fecha, grandes cantidades de cocaína para luego entregar una determinada cantidad de kilos o gramos a los diferentes miembros", explicó Socca en su acusación.

En un escalón más abajo están los vendedores "quienes de propia mano, o valiéndose de otras que colaboran con ellos, se encargan del fraccionamiento de la cocaína en dosis y de su venta directamente al menudeo". En ese marco también administran el dinero y las ganancias, que era rendida en pesos o dólares mediante transferencia bancaria a la cuenta de uno de los imputados.

Dólares para el narcomenudeo

La Fiscalía indicó que la organización utilizaba dólares para comprar la cocaína en cantidad. En ese contexto identificaron a Antoine Arabian y Stéfano López como quienes solían venderle los dólares a los miembros de la banda a valor "blue". Según el fiscal Socca, ambos tenían conocimientos de que las operaciones "sirven y son esenciales para la actividad ilícita".

Antoine Arabian tiene domicilio en Montevideo al 1000, centro de Rosario. La Fiscalía detectó que los otros imputados se comunicaban para comprar divisas con una línea que está a su nombre desde 2009. Entre las evidencias expusieron conversaciones en las que periódicamente le consultaban el precio del dólar.

En registros judiciales hay una denuncia contra Arabian realizada por Rodrigo Ortigala, preso y vinculado a Los Monos. Fue por una oscura maniobra ocurrida en enero de 2020 cuando una persona que estaba con Arabian escapó con 35 mil dólares tras simular una supuesta transacción de compra a cambio de pesos. Ortigala también denunció que Arabian aprovechó para robarle dinero de la venta de un auto y que luego lo amenazó. Pero la denuncia fue desestimada por falta de interés de la víctima.

Stéfano Horacio López, por su parte, tiene domicilio en la zona sur de Rosario y para la Fiscalía ocupaba un rol similar al de Arabian. En ese sentido también expusieron conversaciones de López con los imputados. Charlas que no escapan de los parámetros de las transacciones habituales, pero que la Fiscalía considera que se realizaban con el conocimiento del destino de los dólares adquiridos.

Barras de Newell's y Coronel Aguirre

Uno de los imputados es Alejandro Daniel "Zapa" Vallejos, detenido a fines de septiembre en la serie de allanamientos en los que también cayeron el resto de los imputados que estaban en libertad. Zapa es del barrio Puente Gallegos y, de acuerdo a evidencias presentadas por la Fiscalía, informes policiales lo ubicaban como un transero del barrio. En el último tiempo, además, comenzó a ser mencionado como uno de los referentes de la barra brava de Newell's por su cercanía a Pollo Vinardi, oriundo del mismo barrio y siempre con peso en la barra leprosa aún desde la cárcel.

Otro de los imputados vinculado al mundo de las barras bravas es José María "Yiyo" Medrano. Con domicilio en Villa Gobernador Gálvez, aparece como un referente de la barra de Coronel Aguirre, principal club de esa localidad. La Fiscalía expuso entre sus evidencias conversaciones de teléfonos peritados en las que es mencionado en más de cien ocasiones.

El fiscal Socca imputó a 32 de los acusados, entre ellos los siete que ya estaban presos, como coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada. Para Arabian y López, investigados por la venta de dólares, fue la misma calificación pero en carácter de partícipes primarios. A otro de los imputados y a su hijo le atribuyeron la tenencia de la droga hallada en un operativo y la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil, mismo delito que por otra arma le atribuyeron a otro de los imputados. El juez Fernando Sosa resolverá este jueves, tras un cuarto intermedio, la medida cautelar para cada uno.