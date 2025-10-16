La Capital | Policiales | crimen

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Fue acusada de provocar la muerte de Jesús Ledesma en su casa. Según testimonios, con su pareja lo cargaron en un barril y lo arrojaron al arroyo Ludueña

16 de octubre 2025 · 17:19hs
Jesús Ledesma tenía 65 años. Fue visto por última vez el 6 de julio de 2022. Un año después surgieron las pistas de un crimen.

El cuerpo de Jesús Martín Ledesma nunca se encontró. El albañil de 65 años fue visto por última vez el 6 de julio de 2022 en Funes y sus familiares iniciaron una larga búsqueda que tomó un cariz siniestro al año siguiente cuando aparecieron versiones de un asesinato. Tres años después, una mujer de 39 años fue acusada del crimen, cometido según la pesquisa para vengar un intento de abuso sexual a su hija menor de edad. Un fiscal pidió que sea condenada a 18 años de prisión y solicitó 4 años y medio de prisión para su pareja por ayudarla a arrojar el cadáver al arroyo Ludueña.

Esa trama de un crimen sin cuerpo fue expuesta por el fiscal Lisandro Artacho durante una audiencia preliminar al juicio por el caso. Como no se pudo determinar de qué manera fue atacado el albañil, se encuadró como un homicidio simple. Ese delito tiene una pena mínima de 8 años de prisión pero el fiscal pidió 18 años de condena para Luciana Stabile, a quien le dicen “La Rubia” y era amiga de la víctima. Según su teoría el crimen fue cometido “con total dominio del hecho” y en un contexto de confianza.

Al presentar su acusación el fiscal pidió además 4 años y medio de condena para Julián Quintana, pareja de Stabile, como partícipe secundario del delito. La jueza Eleonora Verón aceptó el planteo, de manera que el caso se encamina a juicio oral.

Búsqueda

Ledesma vivía con su hermana, su cuñado y sobrinos en Rosario, en la zona de Sánchez de Bustamante entre Crespo y Vera Mujica. Sus familiares contaron que trabajaba en negro desde hacía por lo menos 15 años para el dueño de una flota de taxis de Funes que había afrontado un proyecto inmobiliario en esa ciudad. El último contacto que mantuvo con él su hija Silvia fue el 6 de julio de 2022. Por ese entonces su padre trabajaba en la zona de Arturo Illia 150 (ex Fuerza Aérea). En una charla telefónica el albañil dijo que tenía que terminar un trabajo de una loza en Funes. Luego el celular se apagó.

Durante su estadía en Funes solía quedarse a dormir en un taller donde donde usaba una parte del terreno para arreglar autos. “Era el lugar donde pasaba cuando iba a trabajar a lo de su patrón”, contó su hija y detalló que en esos días el albañil “dormía en el auto, un Peugeot 504, entre otros cachivaches que tenía ahí”. Silvia aseguró que su padre “no buscaba conflictos con nadie”: "Dudo que haya buscado problemas porque es una persona muy amable y sociable y siempre los evitaba".

Una semana después del último contacto la familia denunció la desaparición y el Ministerio Público de la Acusación encaró la búsqueda de este hombre de 1,65 metro de estatura, delgado, de ojos marrones, tez trigueña, de pelo corto oscuro y que como señas particulares se indicó que tenía un mechón blanco en la frente y carecía de dientes frontales. La familia recorrió Funes y pegó afiches con su foto y la palabra desaparecido. Hubo rastrillajes y búsquedas con perros que no arrojaron ningún resultado. Pasó más de un año sin que se supiera nada de Ledesma.

La versión del crimen

Las consultas en el entorno laboral y de amistades del albañil finalmente introdujeron la hipótesis del asesinato cuando una persona contó que lo había visto sin vida, tapado con una frazada, antes de que Stabille y quien era su pareja, Julián Quintana, buscaran un barril de 200 litros para deshacerse del cuerpo.

En un allanamiento realizado en diciembre de 2023 en el domicilio de Quintana se aplicó el reactivo Luminol —utilizado para detectar rastros de sangre— en un auto Renault Scenic y el resultado fue positivo: se hallaron marcas de fluidos en la puerta derecha y el baúl, que no tenía de alfombra. También se encontraron restos humanos y fluidos en las paredes y el piso de la casa de la mujer en Los Alamos al 100 bis, cerca del aeropuerto de Rosario.

Ese peritaje, pericias telefónicas y testimonios reservados condujeron, días después, a la detención de la pareja. Según el planteo fiscal, el crimen ocurrió el 6 de julio de 2022 en esa casa. Aquel miércoles Stabile llamó por teléfono a Ledesma y lo invitó a almorzar en su casa, algo que para Artacho era un pretexto para dejar a la víctima indefensa y darle muerte de una manera aún no determinada. El móvil, señaló, era vengar un intento de abuso sexual de años antes a su hija, una nena que entonces iba a la escuela primaria.

Derrotero

De acuerdo con la acusación, Quintana conocía esos planes y tras el crimen la mujer fue a la casa de su pareja para pedirle ayuda. A las 18 acudieron en un utilitario al domicilio de Jonatan Berón, un conocido de Funes al que le pidieron un barril de chapa de 200 litros de color naranja. Stabile colocó el barril en la parte trasera del vehículo y subió al asiento del acompañante. Quintana encendió a la marcha y se fueron.

Para la Fiscalía, el barril se usó para deshacerse del cuerpo en un horario aproximado entre las 18 y 22 del día del crimen, “en circunstancias desconocidas y presuntamente en inmediaciones del arroyo Ludueña”, que corre a unas diez cuadras de la vivienda donde se situó la muerte.

Jonatan Berón fue detenido días después y, por aportar el barril, aceptó en un juicio abreviado 3 años de prisión condicional por encubrimiento, delito que se considera agravado por estar ligado a un homicidio.

El caso desafía la idea instalada de que “sin cuerpo no hay delito”, un principio descartado en distintos ámbitos judiciales en los que se tuvieron en cuenta otras evidencias para demostrar el crimen. Aquí, el fiscal añadió a los testimonios la geolocalización de los teléfonos de los acusados, que coinciden con la reconstrucción del derrotero para hacer desaparecer el cadáver.

