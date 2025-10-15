Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Un tribunal oral absolvió a Ezequiel "Chapu" Franco, acusado de haber intentado matar a dos familiares de un sicario en venganza por un crimen del día anterior

Un hombre de 30 años, Ezequiel Franco, fue absuelto por el beneficio de la duda en el juicio oral por el intento de homicidio de una mujer y su hija embarazada , quienes fueron baleadas en septiembre de 2022 en represalia por un doble asesinato ocurrido el día anterior en el barrio Molino Blanco.

En el debate finalizado este miércoles en el Centro de Justicia Penal (CJP) el tribunal conformado por Valeria Pedrana, Rafael Coria y Carlos Leiva absolvió por el estricto beneficio de la duda a Franco, quien se había sentado en el banquillo imputado como coautor de dos hechos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad, además de la portación ilegal de un arma.

El fiscal Lisandro Artacho había pedido para Franco una pena de 12 años de cárcel a unificarse en 15 años con una condena anterior de ejecución condicional por una portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Al finalizar el juicio, los jueces resolvieron la absolución por “estricta aplicación del beneficio de la duda” pero las razones por las cuales tomaron esa decisión se conocerán en los próximos días con los fundamentos del fallo.

El juicio contra “Chapu” Franco comenzó una semana atrás cuando el hombre se sentó en el banquillo como uno de los tiradores que en 2022 dispararon contra una vecina de barrio Molino Blanco y su hija embarazada para vengar el asesinato de Jonatan Schneider , ocurrido el día anterior. Ese crimen había sido un ataque a tiros en el cual también murió Graciela Carrizo, una vecina de 58 años ajena al conflicto que quedó en la línea de disparos mientras tomaba mates en una plaza en compañía de sus nietas.

El 5 de septiembre de 2022, Paula y su hija Tamara, embarazada de seis meses, salieron de su casa para ir a una pollería. Sobre las 19.30 circulaban por el pasaje 525 al 600 —en Bermúdez y Circunvalación— cuando fueron sorprendidas por dos chicos que aparecieron caminando con bicicletas debajo de un puente y les dispararon doce balazos con al menos una pistola 9 milímetros.

Mientras los agresores subieron a sus bicicletras para darse a la fuga, apenas escuchó los tiros, el padre y esposo de las víctimas salió de su casa. Cargó en un auto a su hija para llevarla al Hospital Roque Sáenz Peña mientras un vecino llevaba a su esposa en otro vehículo al mismo efector.

Las mujeres estuvieron varios días internadas —Paula debió ser derivada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez con graves heridas— hasta que pudieron recuperarse. “Por suerte al bebé no le pasó nada”, dijo la chica cuando pudo declarar luego de ocho días en terapia intensiva porque había recibido ocho balazos. Luego de este episodio las mujeres debieron abandonar el barrio.

Doble crimen en Molino Blanco

Para la teoría del fiscal Chapu baleó a ambas mujeres porque eran parientes de Miguel Angel López, uno de los atacantes que el día anterior habían asesinado a Schneider. López, primo de Paula, fue condenado en abril pasado por ese doble homicidio a 25 años de prisión junto con Diego Fernando Aguirre.

Según la investigación expuesta durante el juicio por la fiscalía, Franco fue acusado de la balacera contra ambas mujeres junto a un sobrino adolescente de Schneider al que le dicen “Monito” y que también fue detenido por este caso. De acuerdo con la pesquisa, Chapu era cuñado de un sobrino de Schneider que cumple en Piñero una condena a 10 años de prisión por delitos varios y, de acuerdo con testimonios referidos en la acusación, habría ordenado la balacera contra las mujeres.

En ese marco también se indicó que si bien Chapu y Monito estaban armados, el que disparó —sin mediar palabra— fue el adolescente. “El que disparó fue Monito. El otro tenía un fierro también, lo sacó pero no vi que haya tirado. Fue todo rápido. Se fueron rápido en bici”, contó un testigo.