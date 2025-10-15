La Capital | Policiales | venganza

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Un tribunal oral absolvió a Ezequiel "Chapu" Franco, acusado de haber intentado matar a dos familiares de un sicario en venganza por un crimen del día anterior

15 de octubre 2025 · 19:52hs

Un hombre de 30 años, Ezequiel Franco, fue absuelto por el beneficio de la duda en el juicio oral por el intento de homicidio de una mujer y su hija embarazada, quienes fueron baleadas en septiembre de 2022 en represalia por un doble asesinato ocurrido el día anterior en el barrio Molino Blanco.

En el debate finalizado este miércoles en el Centro de Justicia Penal (CJP) el tribunal conformado por Valeria Pedrana, Rafael Coria y Carlos Leiva absolvió por el estricto beneficio de la duda a Franco, quien se había sentado en el banquillo imputado como coautor de dos hechos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad, además de la portación ilegal de un arma.

El fiscal Lisandro Artacho había pedido para Franco una pena de 12 años de cárcel a unificarse en 15 años con una condena anterior de ejecución condicional por una portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Al finalizar el juicio, los jueces resolvieron la absolución por “estricta aplicación del beneficio de la duda” pero las razones por las cuales tomaron esa decisión se conocerán en los próximos días con los fundamentos del fallo.

Venganza a tiros

El juicio contra “Chapu” Franco comenzó una semana atrás cuando el hombre se sentó en el banquillo como uno de los tiradores que en 2022 dispararon contra una vecina de barrio Molino Blanco y su hija embarazada para vengar el asesinato de Jonatan Schneider, ocurrido el día anterior. Ese crimen había sido un ataque a tiros en el cual también murió Graciela Carrizo, una vecina de 58 años ajena al conflicto que quedó en la línea de disparos mientras tomaba mates en una plaza en compañía de sus nietas.

>>Leer más: Venganzas familiares detrás de un ataque a tiros contra una mujer y su hija embarazada

El 5 de septiembre de 2022, Paula y su hija Tamara, embarazada de seis meses, salieron de su casa para ir a una pollería. Sobre las 19.30 circulaban por el pasaje 525 al 600 —en Bermúdez y Circunvalación— cuando fueron sorprendidas por dos chicos que aparecieron caminando con bicicletas debajo de un puente y les dispararon doce balazos con al menos una pistola 9 milímetros.

Mientras los agresores subieron a sus bicicletras para darse a la fuga, apenas escuchó los tiros, el padre y esposo de las víctimas salió de su casa. Cargó en un auto a su hija para llevarla al Hospital Roque Sáenz Peña mientras un vecino llevaba a su esposa en otro vehículo al mismo efector.

Las mujeres estuvieron varios días internadas —Paula debió ser derivada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez con graves heridas— hasta que pudieron recuperarse. “Por suerte al bebé no le pasó nada”, dijo la chica cuando pudo declarar luego de ocho días en terapia intensiva porque había recibido ocho balazos. Luego de este episodio las mujeres debieron abandonar el barrio.

Doble crimen en Molino Blanco

Para la teoría del fiscal Chapu baleó a ambas mujeres porque eran parientes de Miguel Angel López, uno de los atacantes que el día anterior habían asesinado a Schneider. López, primo de Paula, fue condenado en abril pasado por ese doble homicidio a 25 años de prisión junto con Diego Fernando Aguirre.

Según la investigación expuesta durante el juicio por la fiscalía, Franco fue acusado de la balacera contra ambas mujeres junto a un sobrino adolescente de Schneider al que le dicen “Monito” y que también fue detenido por este caso. De acuerdo con la pesquisa, Chapu era cuñado de un sobrino de Schneider que cumple en Piñero una condena a 10 años de prisión por delitos varios y, de acuerdo con testimonios referidos en la acusación, habría ordenado la balacera contra las mujeres.

>>Leer más: Condenan a 25 años de cárcel a dos hombres por un doble homicidio en barrio Molino Blanco

En ese marco también se indicó que si bien Chapu y Monito estaban armados, el que disparó —sin mediar palabra— fue el adolescente. “El que disparó fue Monito. El otro tenía un fierro también, lo sacó pero no vi que haya tirado. Fue todo rápido. Se fueron rápido en bici”, contó un testigo.

Noticias relacionadas
Una banda dedicada al narcomenudeo tenía a sus principales referentes operando desde la cárcel de Piñero. 

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

El kiosco del barrio Santa Lucía donde fue atacado en agosto de 2023 un comerciante y albañil. (Google Street View)

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

La víctima del homicidio falleció en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

El proyecto de ley para establecer la educación financiera en las escuelas fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Ver comentarios

Las más leídas

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Lo último

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Entre los acusados hay seis presos de la cárcel de Piñero y una reclusa de la unidad de mujeres, también un barra de Newell's y otro de Coronel Aguirre

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

Dejanos tu comentario
Las más leídas
EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Ovación
El próximo rival de Newells se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

El próximo rival de Newells se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

Mundial sub-20: con un jugador de Newells entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Policiales
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

La Ciudad
Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Arranca este miércoles la Feria Internacional del Libro de Rosario

Arranca este miércoles la Feria Internacional del Libro de Rosario

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto
Información General

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte
La Ciudad

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Economía

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Política

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"