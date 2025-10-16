Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Dos hombres en moto abrieron fuego frente al hospital en plena tarde rosarina. No hubo heridos. Pánico entre médicos, enfermeros y pacientes. En ese nosocomio había estado internado hasta esta mañana el hijo del fundador de Los Monos.

El clima de tensión volvió a sacudir este jueves a Rosario. Cerca de las 17.30, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el frente del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) , en la esquina de Pellegrini y Vera Mujica , uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Esta no es la primera vez que el Heca sufre una balacera. El 13 de diciembre de 2023 hubo un hecho similar.

El ataque de este jueves no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los agresores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur , antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE) .

Según el parte oficial, a las 17.34 el destacamento policial del Heca informó que "dos masculinos a bordo de una moto realizaron disparos hacia el edificio". “Se comisionaron móviles, quienes a su arribo informan afirmativo. Unidades próximas se encuentran en procura de los autores”, detalla el reporte.

Fuentes policiales confirmaron que se recogieron vainas servidas en la calzada, aunque no se registraron daños estructurales importantes ni heridos.

poli2

La balacera se produjo apenas unas horas después de que fuera dado de alta Dylan Cantero, hijo de Ariel “Guille” Cantero, fundador del clan de Los Monos. El joven había sido baleado el miércoles por la tarde en barrio La Granada, cuando cuatro hombres a bordo de un auto blanco abrieron fuego contra él en Pasaje 512 y Caña de Ámbar.

hosp2

Cantero fue trasladado herido este miércoles por sus propios medios al Heca, donde permaneció internado fuera de peligro hasta las 9 de la mañana de este jueves. Una de las hipótesis es que el ataque al hospital podría estar relacionado con ese episodio.

Conmoción en el hospital y fuerte despliegue policial

El ataque al Heca provocó temor y desconcierto entre trabajadores de la salud y pacientes. “Se escucharon los tiros y la gente corrió hacia adentro, fue un momento de mucha tensión”, relató un empleado del hospital.

poli

Minutos después del hecho, patrullas policiales con armas largas acordonaron la zona y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) comenzó con las pericias. El tránsito por Pellegrini estuvo interrumpido mientras los investigadores levantaban rastros de balas y analizaban las cámaras de seguridad del entorno.

El otro ataque a tiros contra el Heca

El 13 de diciembre de 2023, el Heca sufrió una balacera similar a la de este jueves. En esa ocasión pistoleros en moto abrieron fuego contra una puerta del centro de salud ubicada por calle Vera Mujica y dejaron un cartel con una amenaza contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Se trataba de un cartón en el que se menciona al mandatario provincial y se hacía alusión a los traslados de jefes narcos y sicarios a un pabellón especial de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero.